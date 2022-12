Tekstaripalstalla puhututtavat muun muassa metsien hoito ja jalkapallokisojen suuri näkyvyys.

Suomessa on noin 40 000 viljelijää, joille keskeisten tuotantopanosten hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa 30–200 prosenttia. Hallituksemme enemmistö haluaa lehmänkauppoja niin, että viljelijöille tulisi osittaista kompensointia kustannuksiin ja noin puolelta miljoonalta suomalaiselta metsää omistavalta suojellaan 10–30 prosenttia metsäomaisuudesta, korvauksetta.

Kaupungeissa kun kaadetaan surutta metsää, niin sitä kutsutaan edistykseksi. Katsokaa Espoon Tapiolaa ja Olaria, lentokentän seutua Vantaalla. Tulee suru puseroon. Semminkin, kun metsänomistaja hoitavat metsäänsä. Myyvät sitä. Istuttavat. Tätä asiaa samaiset vihersosialistit kutsuvatkin sitten luonnon tuhoamiseksi. Käsitykset ovat näemmä paikasta kiinni.

Kiitos jälleen kerran Antti Roineelle (SK 7.12.) maanläheisesti perustellusta kannanotosta tärkeään asian.

Jos nyt jokin sähköyhtiö tarjoaisi kolmen kuukauden mittaisen sopimuksen, seuraisi uusien asiakkaiden tulva. Hinta vielä houkuttelevaksi.

Ilmarinen lähetti itsenäisyyspäivänä ikävän joululahjan: ei lähetä enää paperiversiota eläkkeestä. On paljon eläkeläisiä, joilla ei ole verkkopalvelutunnuksia, ja kaikki eivät lue myöskään tekstiviestejä, joten he eivät tiedä, mikä on heidän bruttoeläkkeensä. Aika outoa, että näin toimii tavallisten työntekijäin eläkeliitto.

Miksi nykyiset SM-liigavalmentajat ovat haastatteluissa totisia kuin torvensoittajat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta?

Kiitos Pori Sinfonietta ja Porin Filharmoninen kuoro arvokkaasta itsenäisyyspäivän konsertista. Arvostan, että vanhemmat opettavat lapsilleen kulttuuria ja tuovat heitä konserttiin. Mutta jos lapsi ei siellä viihdy tai kehotuksesta huolimatta ole hiljaa/rauhoitu, ei sinne konserttiin pidä jäädä: siinä kärsii monen muun nautinto.

Valtioneuvoston kanslia sai huomautuksen pääministerin kylmäateriaedusta. Se on ollut käytössä kuitenkin jo 10 vuotta. Marin maksoi takaisin saamansa etuuden. Koska maksavat sen korkoineen edelliset pääministerit? Ihmetyttää, että haloo asiasta nousi vasta, kun Marinista tuli pääministeri.

Hallitusviisikko on vähätellyt ottamaansa noin 40 miljardin euron lisävelkaa. Hyvän vertailukohdan velan suuruudelle antaa se, että saman rahamäärän on arvioitu riittävän koko Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Itsenäisessä Suomessa voin ottaa Finlandia-snapsin, syödä japanilaista suussa sulavaa lihaa, juoda italialaista hienoa punaista Ripassoa ja vielä tuoreen suomalaisen kirjolohen kanssa poikkeavan hyvää sakea sekä makuja tenneseeläisestä viskistä. Tämä on mahdollista, tämä on itsenäisyyttä.

On se kyllä kummallista, että kun jokiveden pinta laskee runsaasti, niin paatin pohja karahtaa joen pohjaan.

Erkki Teikari (SK 4.12.), RKP on tällä hetkellä eduskunnan ainoa sivistyspuolue. Jos Anders Adlergreutz olisi ehdokkaana Satakunnassa, hän saisi hämäläis-satakuntalaisen ääneni. En ymmärrä vihaasi suomenruotsalaisia kohtaan.

Kyllä on kumma, kun ei näytetä hiihtoa ja mäkihyppyä, missä jotenkin pärjätään, mutta jotain jalkapalloa kyllä näytetään, missä meillä ei ole mitään saumaa. Mistä oikein maksamme? Jonkun pitäisi ottaa koppi tästäkin. Maksut menee näköjään parempiin taskuihin, katsojilla ei ole niin väliä.

Mitä sanamagiaa se on, että käytännössä pelkällä ilmoituksella henkilön sukupuoli onkin jatkossa jotain toista, jos aikuinen yksilö viranomaisilta tämmöistä muutosta vain hakee. Sanoista ei keho muutu. Kyseessä onkin siis identiteetti, jota ollaan nyt ajamassa lakiin, juridiseksi sukupuoleksi. Sukupuoli on kuitenkin myös kehollisuutta, joka nyt ohitetaan. Mihin kaikkeen juridinen sukupuoli tulee oikeuttamaan?