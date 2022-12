"Markkinatalous näyttää pimeimmän puolensa tässä sähkön hinnoitteluasiassa – Tämä on niitä asioita, joita ei olisi pitänyt päästää markkinoiden armoille"

Sähkön hinta on ollut jo pitkään iso puheenaihe tekstaripalstalla. Nyt kirjoittaja kyseenalaistaa sen, että aikoinaan on luovutettu päätösvalta sähkön hinnoittelusta markkinavoimille.

Miksi kaupungin järjestämistä joulujuhlista nähdään vaivaa lehtien palstoilla? Tässä on taas se, että viikosta toiseen haukutaan kunnan työntekijät, kun eivät tee mitään, eivätkä osaa. Nyt on sitten päästy siihen, ettei henkilöstö osaa edes juhlia oikein. Ne ketkä eivät kuulu henkilöstöön, niin heille olisi areenan ovelle pitänyt järjestää tarjoilu ylijääneistä ruuista ja juomista, niin olisivat olleet tyytyväisiä ja saaneet osansa verorahoista? Käsittämätön itku taas päällä.

1.12. kerrottiin uutisissa Suomessa olevan 130 000 köyhää lasta. Miksi Yle vuodesta toiseen kustantaa mahtavat pippalot Nenäpäivänä ja kerää isot rahat ulkomaille? Me aikuiset veronmaksajina ja ne kaikki 130 000 köyhää lasta katselemme telkkarista hienoa spektaakkelia, jossa kutsuvieraat nauttivat pöydissään. Alareunassa juoksee summia, joiden myötä rikkaammat voivat maksaa aneitaan ja puhdistaa omaatuntoaan.

Pisa-tutkimus kertoo, kuinka tämä viherpunahallitus on epäonnistunut. Ketään ei pian kiinnosta opiskella, kun hallitus lupaa kansalaispalkan ja hyvät tuet ilman vastinetta. Ennen opiskeltiin, että pääsi parempiin ansioihin.

Mika Aaltola Suomen seuraavaksi presidentiksi. Hän on ulkopolitiikan osaaja, kielitaitoinen, puoluesitoutumaton ja edustava esiintyjä. Siinä ainekset, joita on harvoin samassa yksilössä.

Ruuan raaka-aineet ja metsien puujalosteet tulee maalta kaupunkeihin. Mistä ne sitten tulee, kun maaseutu on suojeltu taloudelliselta toiminnalta?

Markkinatalous näyttää pimeimmän puolensa tässä sähkön hinnoitteluasiassa. Tämä on niitä asioita, joita ei olisi pitänyt päästää markkinoiden armoille. Myyjähän ottaa lähes aina maksimihinnan, minkä saa.

Kovin paljon sattuu lehden mukaan peurakolareita, eikä koskaan metsäkauris- tai valkohäntäkauriskolareita. Peura on vielä suhteellisen harvinainen Satakunnan alueella. Mitäs niitä erittelemään – mopoauton ja kuorma-auton kolarointikin voisi olla "autot törmäsivät".

Sote on sekoittanut täysin ainakin Pohjois-Porin terveyskeskuksen. Soitat aamulla vähän yli klo 8 ja jätät soittopyynnön, odotat koko päivän takaisinsoittoa, mutta sitä ei tule. Seuraavana päivänä soitto tulee klo 15 jälkeen, eikä silloin enää ehdi hoitajalle. Erityisesti mietin potilaita, joiden pitäisi päästä haavahoitoon, mutta se ei onnistu samana päivänä, kun tarvitsisi ajan. Vastaajia on liian vähän, joten soittopyyntöpalvelu ruuhkautuu. Ehdotan, että palkataan työttömiä vastaus- tai takaisinsoittopalveluun. Vaikka he eivät olisi ammattilaisia, niin tuo onnistunee. Kun kiireellisyysjärjestys sitten listataan, niin sen jälkeen ilmoitettaisiin asiasta potilaalle – eli pääseekö hoitajalle samana vai seuraavana päivänä. Lääkäreille tehty lista päivitettäisiin kaikkien soittajien osalta lyhyessä pikakokouksessa.

Miksi palvelutalo ei ilmoita omaisille, että asukkaat ovat koronassa?

Tekojääradan yleisövuoroilla on ollut kiva käydä, kun tilaa on ollut sopivasti sekä pienille että isoille luistelijoille. Milloin Liisantori aukeaa ja jääraivo voi taas alkaa?

Ilmiriidoissa ei suinkaan ole naisviisikko, vaan ainoastaan yksi kepulainen. Puolueensa tuella hän syö sanojaan, viivyttelee, kiukuttelee ja käyttäytyy muutoinkin hallitukseen sopimattomasti. Toisaalta, mitä muuta sitä kepulaiselta voi edes odottaa.

On tämä jyrkkää hommaa Suomessa. Muut hallituspuolueet ovat valmiit, näemmä korvauksetta, viemään metsiä suojeluun lisää. Hyvä tavoite. Mutta miten voi olla niin, että vain keskusta on sitä mieltä, että niistä pitää saada asiallinen korvaus. Muutenhan olisi kyse pakkokollektivisoinnista. Ja sitten keskustasta tehdään vastarannankiiski tässä asiassa. Saarikon mielestä tämä pykälien hylkäys ei voinut olla yllätys. Media ehkä kykenee asian selvittämään. Jos haluaa.

Matti T (kesk.)