Olipa hyvä kirjoitus avokeittiöstä (SK 1.12.). Ja tosiaan, ehkä tyhmin huoneistoratkaisutyyli ikinä, mutta jonkun on se pakko saada, kun muotilehdet käskevät.

No voi hyvät hyssykät, avokeittiön vastustaja (SK-tekstarit 2.12.). Perunoiden kuoriminen ei aiheuta mitään ääntä, raastekone – mikä se on? Pikkuvekara, kiukuttelevakin, toivottavasti syö samaan aikaa kuin kaikki muutkin, joten se on se ja sama, millainen keittiö on. Ja kyllä se keittiössä häärääväkin voi haluta katsoa televisiota ja osallistua koko perheen tai vieraiden kanssa keskusteluun. Miksi yksi perheenjäsen pitäisi sulkea erilliseen tilaan touhuamaan, kun muut rentoutuvat?

Sotaveteraanit olivat tällä viikolla presidentinlinnassa. Ylen uutisissa vajaa minuutti kuvaa ja kaksi kommenttia, lotta ja veteraani. En tule katsomaan itsenäisyyspäivän "pukujuhlaa".

Veteraanin tytär

Toimittajat voisivat tarvittaessa korjata alkuperäisen uutisen sanamuotoa. Radiossa ja jo SK:ssakin toistuu "...on ladattava tai täyssähköauto..." Molemmat ovat kai ladattavia. Ei täyssähköautokaan lataamatta pitkälle kulje.

Miksi Yle ja kaikki mainoskanavat eivät halua ajatella yhtään katsojia? Ensiksikin ulkomaisten ohjelmien teksti ei näy, kun se hukkuu kuvaan. Sitä ei myöskään ehdi lukea, kun joutuu tihrustelemaan tekstiä. Suomentaja (vai mikä lie?) siirtyy vielä usein heti "napin painalluksella" seuraavaan, eikä katsoja pärjää mukana. Tämä on huonoa työjälkeä, eikä pomot välitä. Näyttää olevan yleistä kaikilla kanavilla. Joskus otettiin katsojat huomioon ja tekstin taustaa häivytettiin. Toinen huomioitava seikka on kotimaisissa ohjelmissa kuultavuus. Miksi dokumentteihin pitää laittaa niin mahtavaa musiikkia, että varsinainen selostus hukkuu siihen? Suomalaista draamaa on myös todella vaikea seurata, kun puhuvat niin epäselvästi.

Entinen tyttöjen ammattikoulu olisi hyvällä paikalla hotelliksi. Upea funkkisrakennus ja hyvä sijainti. Hullua puhua sen purkamisesta. Onneksi se ei ole mahdollista. Keskittäköön kaupunki energiansa muun muassa teiden kunnossapitoon.

Kun tämä kouluvuosina ilman rajoja ja moraalia kasvanut nuori astuu työelämään, samat haasteet jatkuvat. Nähty on.

Lukiessani kirjoitusta (SK 2.12.), kuinka vanhemmat piinaavat opettajia, mietin missä on sivistys? Lienee kadonnut nykyvanhemmilta. Opettajille jaksamista arvokkaassa työssänne.

Tuhoaako vanhemmuus aivosoluja osalta vanhemmista?

Päiväpostin jakelussa muutoksen vaikutukset tosiaan hyvin pieniä. Niin kyllä mainostettiinkin. Ensimmäiset viikot sujui niin kuin pitikin. Kaksi viimeistä viikkoa ei niinkään. Viikolla 47 jakopäivien piti olla tiistai ja torstai. Oli keskiviikko. Viikolla 48 piti olla maanantai, keskiviikko ja perjantai. Oli tiistai ja torstai. Eli ei muutosta aikaisempaan. Ei koskaan tiedä, minä päivänä postia jaetaan. Näin ainakin Ruosniemen Suoahteella.

Ei kukaan käytä sähköä enempää kuin on tarpeen, huolimatta sähkönsiirron veron alenemisesta tilapäisesti. Sähköenergian hinta on edelleen liian korkea. Tekisi mieli kirota ja raskaasti. Kukaan ei nyt kuluta sähköä normaaliin tapaan.

Orvo Laurila (SK 2.12.) on täysin oikeassa. On älytöntä että Elyn avustus maksetaan vain öljykattilan poistamisesta. Nämä hybridijärjestelmät ovat kultaakin kalliimmat yhteiskunnan kannalta, kun tuurivoiman osuus vain kasvaa sähköntuotannossa.

Pörssisähköläinen öljylämmittäjä