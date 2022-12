"Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen on osuvasti todennut: vanhemman tärkeä tehtävä on tuottaa lapsille pettymyksiä – Paras neuvo, pettymyksiähän elämässä tulee vastaan”

Opettajakunnan keskuudessa yleinen mielikuva on, että osalta koululaisten vanhemmista on vanhemmuus hukassa.

Saarikko sanoi, että hallitus nostaa energiayhtiöiden verotusta liian suurista voitoista. Ei se kuluttajan laskua pienennä yhtään. Saattaa jopa kasvattaa sähkön kuluttajahintaa. Kyllä tuollainen hallitus joutaakin kaatua.

Seuraavaan hallitukseen tarvitaan kokemusta, pätevyyttä ja johtajuutta. Mistähän nämäkin ominaisuudet löytyvät, jos johdossa on Orpo ja Purra?

Suomi potee energiapulaa ja erityisesti Venäjän brutaalin hyökkäyssodan takia sähkö on kortilla. Mitä tekee Porin kaupunki? Kiusaa veronmaksajiaan määräämällä aurinkopaneeleja poistettavaksi.

Jos sähkön toimittaja ei toimita sähköä, vaan tulee katkoja, niin niistä on kuluttajalle maksettava merkittävä korvaus. Jos sähkön hinnalle ei saada kattoa, niin näitä toimitussakkojakaan ei saa poistaa poikkeustilanteen perusteella.

Sähkökatkoksista. Miksi tämä järjetön vouhotus sähkökatkoista. Kautta vuosikymmenten on ollut tosi pitkiäkin sähkökatkoja, aina myrskyjen yhteydessä. Nyt jos on ennalta ilmoitettuja, muutaman tunnin katkoksia, niin vouhotetaan kuin olisi maailmaloppu tulossa. Eiköhän pärjätä muutama tunti ilman moista hysteriaa.

Tämä talvena en suostu maksamaan järjettömän suuria sähkölaskujani. Älä sinäkään. Mitä enemmän meitä kieltäytyjiä on, sitä enemmän vaikutusvaltaa meillä on. Tilaisuuden haistaneet sähköyhtiöt tekevät nyt ennennäkemätöntä voittoa. Siihen on saatava stoppi tavalla tai toisella. Liittykäämme siis yhteen ja jättäkäämme laskut maksamatta.

Miksi minun niin tuli mieleeni kymmenen käskyä, kun luin opettajien kiusaamisesta. Jos kouluissa ja kodeissa vielä opetettaisiin "älä tapa", "älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi", unohtamatta "älä varasta", niin saattaisi yhteiselomme olla rauhaisampaa. 10 käskyä on kova juttu edelleen.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen on osuvasti todennut: vanhemman tärkeä tehtävä on tuottaa lapsille pettymyksiä. Paras neuvo. Pettymyksiähän elämässä tulee vastaan.

"Ol ihmisiks" oli vanhempieni usein toistama neuvo. Aina en sitä noudattanut ja välillä tuo hokema ärsytti, mutta kuinka hyvä ohje se kaikessa yksinkertaisuudessaan onkaan: kunnioita muita, kunnioita itseäsi. Huomioi muut ja huolehdi myös itsestäsi. Siihen sisältyy sitä paljon puhuttua maalaisjärkeä. Sinun käytöksesi vaikuttaa muihin ihmisiin. Omat lapseni ovat jo aikuisia, myös heille "ol ihmisks" on tuttu. Luin SK:sta opettajien kokemuksia häiriköivistä vanhemmista. Surullista ja noloa. Jäin miettimään, millaisia itsekeskeisiä hirviöitä he lapsistaan kasvattavat. Tämä tulee heille liian myöhään, mutta yritän kumminkin: "Olkaa ny ihmisiks hei!"

Kaipaan kovasti niitä aikoja, kun opettajia vielä kutsuttiin "kansankynttilöiksi". Nyt tulee niskaan loanheittoa vanhemmilta ja lapsilta. Todella surullista. Hyvästi Pisa-tutkimusten hyvät tulokset.

Järkyttävää käytöstä vanhemmilta, jotka purkavat osaamattomuuttaan kasvatuksessa. Kun 11-vuotias näyttää kieltä ja keskisormea ja vanhemmat sanovat, että ”saa näyttää”. Missä käytöstavat?

”Se on rauhanaikana niinkun paremman väen asia toi itsenäisyys, mutta sodassa passaa vähän huonommankin koittaa, ettei siinä sen erinomaisempaa kunniakaan tarvita.” (V. Linna)

Jos Porin Linjat hieman laskisi linja-autolippujensa hintoja, niin uskon, että matkustajamäärät lisääntyisivät. Tuotto firmalle olisi varmaan sama ellei parempi.

Mitä tehdä, kun naapurin paritalosta heitellään aidan yli tupakannatsat? Miten jotkut kehtaa? Meidän piha täynnä natsoja. Vaikka ollaankin ns. kerrostalo, niin moinen ei ole hyväksyttävää.

Onko kellekään tullut mieleen, että keskitetty ajanvaraus ei olekaan hyvä idea.