Onko Keski-Porin seurakunnasta Raamatut loppu, kun pappi luki alttarilta Irja Askolan kirjaa seurakunnalle keskiviikon päiväehtoollisella? Vai oliko ideologinen kirjamainos?

Ennallistetaan vihreät sille vuosikymmenelle, jossa vihreää aatetta ei ollut vielä keksittykään. Siten Suomi pelastuu.

Hyvä, että viimein keskusta ryhdistäytyi ja torppasi turhan luonnonsuojelulain.

Ilta-Sanomien lööppi: "Keskusta ilmiriidassa muiden kanssa" torstaina 9.7.2020. Historia toistaa itseään.

Tässä suojelun lakimuutoksessa ei ole kysymys kuin jälleen kokonaisvaltaisesta metsän ja maan omistajan huijauksesta. Ja tähän on syyllinen muu hallitus keskustaa lukuun ottamatta. Eli alueet suojeluun ilman korvausmenettelyä. Se on Ohisalon ujutuksen tavoite.

Sinulle "politiikka on merkillistä": Keskusta kuuluu nykyään sosialisteihin tai on ainakin niiden sylikoira.

Timo Soini pudotti Sininen tulevaisuus -puolueen ja sitten Soini meni Alfa-tv:lle ja se upposi. Nyt Soini on toivottavasti menossa keskustapuolueen ehdokkaaksi.

Naisviisikko on näyttänyt kyntensä. Ilmiriitaan ovat ajautuneet. Seuraavaan hallitukseen tarvitaan kokemusta, pätevyyttä ja johtajuutta.

Satakunnan hyvinvointialue aloittaa 59 miljoonaa euron alijäämällä toimintansa. Nyt kun johtajat ja päälliköt ovat saaneet paikkansa, aletaan jo heti puhumaan palveluiden karsimisesta. Soten piti tuoda palvelut ihmistä lähelle ja tehostaa hoitoon pääsyä – kuinka tässä näin kävi? Ei mennyt niinku Strömsössä.

PMä

Terve ihminen tuntee syyllisyyttä ainakin silloin , kun teko on tahaton. Rehellinen ihminen "kriminalisoi" itsensä, tunnustaa tekonsa ja kantaa vastuunsa. Epärehellinen vastuunpakoilija lähtee lipettiin ja salaa tekonsa, mikäli se vain on mahdollista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju on sitä mieltä, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen. Sosiaaliturvalla pitäisi sitten maksaa loput. Eli yhteisistä veroista siis maksaisimme työnantajan puolesta palkat. Minä olin työelämässä tasan sen vuoksi, että elätin sillä itseni ja perheeni. Vaimoni on ollut ihan samasta syystä työelämässä. Nyt lapsemme elättävät itsensä ja perheensä työssä käymällä. Orjatyövoima on kielletty Suomessa.

Kuolinpesien asioiden hoito yksinkertaistuu ja sähköistyy (SK 24.11.). Voisiko kuolinpesä tai osakas valtuuttaa myös pankin tai pankin työntekijän tekemään puolestaan kuolinpesän tilisiirrot ja tilien lakkautukset ilman erillisiä pankkikäyntejä. Onko jo mahdollista?

Pankkiasiointi helpommaksi

Mahtaakohan Kuukkarissa saada ajaa aurinkosähköautolla?

Timo

Avokeittiö, kun koko perhe haluaa kuunnella perunoiden pesua ja raastekoneen jyrinää. Avokeittiö, kun koko perhe haluaa kuulla kiukuttelevan pikkuvekaran ruokakäyttäytymista. Avokeittiö, kun koko perhe haluaa kuunnella samaa tv-ohjelmaa. Makuasia.

Tuttavani mustamaalaa entistä miestään muun muassa somessa kirjoittamalla jopa valheita, ja vainoamalla monin tavoin. Huolestuttaa miehen puolesta, kuinka hän selviää tästä henkisestä väkivallasta, ja mitä tämä tulee vaikuttamaan lapseen, joka on erittäin kiintynyt isäänsä. Kosto tekee rumaa jälkeä.

Neuvoton huolestunut

En yleensäkään katso tv:stä urheilua, mutta ei minun runsaan urheilutarjonnan aikanakaan tarvitse vanhoja dvd-filmejä katsella. Loistava Yle-areena ja muidenkin kanavien ilmaiset suoratoistopalvelut tarjoavat yllin kyllin kiintoisaa katsottavaa. Tv:n katselu tulee muuttumaan lähivuosina. Lineaarisen tv:n tarjonnaksi jäänevät vain uutiset ja tiedotukset.

Eläkeläinen 72 v.