Ronaldolla on "ensiyön" oikeus maaliin, jos hän on ollut vastustajan kenttäpuoliskolla.

Nyt kun melkein joka aamu lehdessä on uutisia autopaloista, niin voisiko SK ilmoittaa, että oliko kyseessä "patteriauto" vai joku muu.

Vakavien väkivallantekojen oikeuskäsittelyjen pitkät, vasta vuosikausien kuluttua tapahtumasta käydyt oikeuskäsittelyt ihmetyttävät. Pitääkö tukkualennuksien saamiseksi viivyttää käräjäoikeuskäsittelyä vuosikausia?

Ulvilan opettajan nostamat ongelmat (SK 23.11.) eivät rajoitu koulumaailmaan, vastaavia esimerkkejä löytyy jatkumona työelämässäkin. Ja vanhemmat sekaantuvat edelleen. Kodin kasvatus, rajat, peili, minä-kuva, oikea ja väärä ovat pohjattomalle kivijalalle rakennettuja. Vanhemmuus tarkoittaa vastuuntuntoa ja -kantoas. Kotoa saadut eväät, arvot ja mallit seuraavat usein aikuisuudessakin.

Oi, kyllä taas voi kiittää dvd-kokoelmaa, kun kaksi (pahimmillaan kolme) kanavaa syytää murheilua. Kiva katsella vanhoja filmejä ja jopa erotiikkaa.

Jokainen meistä ihmisistä on kuin kuu, jolla on pimeä puoli, jota kukaan meistä ei halua näyttää.

Eivät vaikuta Kuukkarin kattojen aurinkopaneelit juurikaan kaupunkikuvaan ja ympäristöön. Sen sijaan vanhan talon tyyliin sopimattomat, ruuduttomiksi uudistetut ikkunat pistävät silmään. Sellaisia on sekä Kuukkarissa että Viikkarissa. "Talon korjaus- ja muutostöiden pitää sopia kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin." (SK 26.11.)

Pimeyden aikakausi eli vihreä siirtymä sortuu tuulivoimaloiden myötä. Ei suomalaisia vihreä uskonto kauaa huijaa, realismi ottaa valtaa jatkuvasti enemmän. Ennallistaminen alkaa baabelin tornien kaatamisella.

Sähkön hinta 29.11. klo 18 oli 62 c/kWh. Miksi Fortum ajattaa Meri-Porin voimalaitosta noin 200 MW:n vajaateholla? Kts. Fingrid/Sähkömarkkinat.

Kovasti puolustetaan Porin yliopistokeskusta, mutta riskinä saattaa olla, että Poriin jää tai tulee keskinkertaisia opiskelijoita, kun täällä ei ole muuta sivistystä tarjolla.

Ei anna kauhean hyvää kuvaa porilaisesta nuorisosta tällainen käytös: ollessamme vantaalaisten ja turkulaisten ystäviemme kanssa Itsenäisyyskadun grillillä jonottamassa, ohiajavasta autosta päällemme heitettiin noin kymmenen kanamunaa.

Liian suureksi paisuneen julkisen sektorin ennallistaminen vaikkapa neljänkymmenen vuoden takaiseen tasoon olisi lääke valtion ja kuntien räjähdysmäiseen velkaantumiseen.

Voi luoja tota Tuomas Virkkusen selostusta. Onkohan se jotenkin hienompaa, kun sanoja jätetään vajaiksi ja toisia venytetään. Pakko ottaa ääni jo pois ja katsella vain. Palkittu?

Vihdoinkin keskustapuolue ryhdistäytyy. Me suomalaiset tarvitsemme oman maatalouden, omat metsät, oman luonnon.

Vanha totuus taas piti todistetusti paikkansa: Kepu pettää aina.

Mikä puolue haluaa keskustan kanssa hallitukseen. Vastaus; ei mikään.

Politiikka on merkillistä. Vihreät ja sosialistit saavat vetää mattoa maatalouden asioissa. Se on median mielestä ok. Mutta kun keskusta kyseenalaistaa joitain pykäliä uusissa laeissa, niin kyse on hallitustyön haittaamisesta ja yhteistyön hiertämisestä. Huh heijaa!

Joku tällä palstalla ehdotti Himmeliä pakolaiskeskukseksi. Ne edelliset asukkaat joutuivat lähtemään, kuka minnekin. Suomessa vanhusten paikat kiven alla, joten ihmetellä täytyy, miksei omille vanhuksillemme voida edelleen antaa näitä tiloja. He jopa itse maksavat asumisensa. Mitä ideaa tässä kaikessa oikeastaan on? Kallista pitää tyhjänä ja kallista kunnostaa.