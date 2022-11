"Aurinkopaneelien pois otattaminen Kuukkarin katoilta on vain pelkkää puuhastelua – Vaadin, että Kuukkari on ennallistettava kuoppakaupungiksi”

Aurinkopaneelien kohtalo kuohuttaa 6. kaupunginosassa Porissa. Siellä on katoille asennettu aurinkopaneeleita, joille ei ole aikoinaan haettu toimenpidelupaa, joten ne pitäisi poistaa.

Onko tosiaan vaikea keksiä käyttöä entisille ammattikoulurakennuksille Rautatienpuistokadulla (SK 26.11.)? Sadan metrin päässä sijaitsee liian täyteen ihmisiä tungettu lukio. Luokkatilatkin valmiina. Nyt järki käteen päättäjät.

Lukion oppikirjat muuttuivat maksuttomiksi pari vuotta sitten. Muutoksen jälkeen ei meidän nuorilla ole näkynyt ainuttakaan koulukirjaa kotioloissa. Muutamat kirjat on sen sijaan käyty itse ostamassa, että on voitu opiskella kirjoituksia varten. Mihin ne rahat on käytetty?

Porin arvorakennus Himmelin huollon ja kunnossapidon laiminlyönnin kustannukset jäävät porilaisille veronmaksajille. Hyvinvointialue ei halua rakennusta.

Tärkeää asiaa älynastakengistä: Päättäjät laittakaa viisaat päänne yhteen ja miettikää, montako poliklinikka- ja sairaalakäyntiä säästyisi, jos olisi jonkinlainen systeemi – vaikka pienikin avustus – kenkien hankintaan.

Mummo 75 v.

Toivottavasti Porin kaupungin henkilöstöjuhlasta ylijääneet ruoat annetaan hyväntekeväisyyteen. Sitä meinaan jäi, paljon.

Ostan kirjan matkalukemiseksi, sitten junalipun hotelliviikonlopun viettoon matkatakseni, majoittuen ja syöden hotellissa. Nämä kaikki saan halvemmalla kuin "normaalilla" 24 prosentin arvonlisäverolla. No, näin en ole vielä koskaan tehnyt, mutta vauvanvaippoja olen ostanut ja maksanut niistä 24 prosentin alv:n. Näin oikeudenmukainen on verotus? Sixten Korkman esittää, että ruuan arvonlisäveroa pitäisi korottaa, vaikka se on jo nyt tuplasti EU:n keskiarvon.

Hyvä kolumni Anni Maurialalta ( SK 23.11.). Itse join nuorena rankasti, ja jo 26-vuotiaana minulla oli kohtalaisen vakava alkoholiongelma. Join monta kertaa viikossa, vaikka kävin töissä. Minulla oli tuuria, tajusin ongelman ja selvisin. Tärkeä aihe, josta pitäisi ehdottomasti puhua enemmän.

Nainen 32 v.

Ihmettelen, keitä muita kuin Porin kaupungin virkamiehiä omakotitalon katolla olevat aurinkopaneelit haittaavat?

Aurinkopaneelien pois otattaminen Kuukkarin katoilta on vain pelkkää puuhastelua. Vaadin, että Kuukkari on ennallistettava kuoppakaupungiksi.

Kiitokset Raatihuoneenpuiston kauniista jouluvalaistuksesta. Olisiko mahdollista saada valot päälle talven ajaksi myös kaupunkimme upeaan vesitorniin? Se toisi hyvää joulumieltä meille kaikille.

Olen nyt jonkin aikaa seuraillut noita Sanna Marinin ulostuloja ihan neutraalisti ja ilman ennakkoajatuksia. Aina on vika muissa, joko virkamiehissä, muissa hallituskumppaneissa, edellisissä hallituksissa tai milloin missäkin tahossa. Ei noin virheetöntä ihmistä tai puoluetta olekaan, vaikka kuinka yrittäisi omaa osaamattomuuttaan piilotella.

Ulvilassa muutama henkilö on koko ajan ehdolla johonkin. On sitten kunnallisvaalit, kirkollisvaalit, eduskuntavaalit, aluevaalit tai mitä tahansa. Ja joukko kuntalaisia äänestää aina heitä sokeana, ajattelematta sen enempää, miten puoluekanta määräilee tekemiset. Tuleeko asiat hoidettua kyseisissä hommissa kunnolla vai onko se vaan ahneutta päästä joka paikkaan esille ja nostaa palkkiot? Ei kiinnosta enää äänestää.

Kovasti oli lehdessä taas juttua hoitajapulasta. Itse hain 150 ihmisen joukossa Winnovan oppisopimuskoulutukseen lähihoitajaksi. Alunperin piti valita 33 oppisopimusopiskelijaa. Valittiin muistaakseni noin 20 opiskelijaa. Itse en päässyt edes haastateltavaksi, enkä saanut mitään ilmoitusta Winnovasta. Väittäisin, että pärjäisin vähintäänkin yhtä hyvin kuin huonoa suomea puhuva ulkomaalainenkin. Itsellä yli 20 vuoden kokemus vanhuksista.

Nyt kun vähintäänkin puolet kuntien/kaupunkien vastuista ja tehtävistä siirtyy hyvinvointialueille, niin olisi vähintäänkin kohtuullista, että valtuustojen kokoa seuraavissa kunnallisvaaleissa pienennettäisiin vähintäänkin puoleen.