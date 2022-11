”Esa J. Wahlmann sanoi, että vasemmistoliiton valtuutetut ovat kommunisteja ja sitoutumattomat ovat porvareita – Mihin kuuluu valtuutettu Markku Tanttinen, joka on sitoutumaton vasemmistoliiton ryhmässä?”

Kuinka suuria ovat firmojen katteet, kun alennus on 80 prosenttia?

Tuomo Hurme (SK-kolumni 24.11.) kirjoitti taas samaan tyyliin kuin aina ennenkin. Kaikki metsät pitäisi museoida ja kasvattaa siellä ainoastaan metsän tuholaisia ja muita ötököitä. Puita ei saa kaataa, vaan ne täytyy antaa kuivua pystyyn ja lahota. Ennallistaminen ja suojelu tyhmintä, mitä ihminen voi tehdä. Minä olen aina poistanut pystyyn kuivuneet puut, että ne eivät levittäisi tuholaisia terveisiin puihin. Kaadetun puun tilalle on aina istutettu uusi puuntaimi ja näin metsää on jälkipolvillekin. Ja lajeja löytyy ihan tarpeeksi. Eeva Kallilla on tervettä maalaisjärkeä toisin kuin Sirpa Pietikäisellä.

Suurkiitokset Hurmeelle kolumnista (SK 24.11.). Metsäteollisuus ja metsäalan toimijat tuhoavat suomalaista metsäluontoa surutta. Kiire on kova, että ehdittäisiin hakkaamaan loputkin ennen EU:n väliintuloa. Viisautta oli turvata myös metsäluonnon monimuotoisuus ja estää lajikatoa. Sitä voi myös jokainen metsänomistaja tehdä omassa metsässään.

Koskeeko tämä saamelaiskäräjäjuttu eri ryhmien kieliä? Onko muitakin kuin kolttasaame, inarinsaame, eteläsaame? Mikä tässä on ongelma? Muun Suomen mielestä saamelaiset voivat vapaasti puhua omaa kieltään ja pitää kulttuurinsa. Onko tämä riitely nyt oikea ajankohta?

Paavo Siikaisista

Porin kaupunginsairaala savuton? Työntekijät tupakalla monta kertaa päivässä. Missä rangaistukset sääntöjen rikkomisesta?

En löytänyt Porin ja Ulvilan nettisivuilta lomaketta, jolla ilmoittaisin, että olen parikymmentä vuotta käyttänyt lämpöeristettyä biokompostoria ja käytän edelleen, ettei tarvitse tulla turhaan meille käymään. Ainakaan sen takia.

No niin, nyt sitten joulupuukeräyksen lahjoituksia varastettu. Onkohan varkailla ollut sisäpiirin tietoa varastosta? Luulisi, että tällainen varasto olisi niin hyvässä paikassa, että sinne ei pääse murtautumaan. Hävetkää varkaat ja palauttakaa lahjat.

Voimaantuminen voi myös tarkoittaa sitä, kun sinulla on vaikeuksia, niin ystävät auttavat. Minä voimaannuin heistä. Sydänlämpöinen kiitos heille.

Kysymys Esa J. Wahlmannille. Sanoit, että vasemmistoliiton valtuutetut ovat kommunisteja ja sitoutumattomat ovat porvareita. Mihin kuuluu arvostettu valtuutettu Markku Tanttinen, joka on sitoutumaton vasemmistoliiton ryhmässä?

Hyvä toimittaja Eetu Lehtinen. Kun seuraavan kerran kirjoitat juttua, muistahan, että hiihtäjä Anna Stenroos on neitonen. Jos kyseessä olisi vaikkapa Aatu, hän olisi nuorukainen (SK 26.11.).

Milloin Raition riippusilta ryhtyy sähkönsäästötalkoisiin ja sammuttaa ne yötä päivää palavat turhat valot pois. Ketut näkevät kulkea pimeässäkin.

Tekstari rekkakuskin turvavälistä (SK 26.11.). Samanlainen kokemus. Rekka lähes takapuskurissa kiinni, vaikka ajoin sallittua nopeutta. Ohitti sitten pienessä välissä vaikkei takuulla nähnyt, onko vastaantulijoita. Sitten kääntyi risteyksessä toisen auton eteen, vaikka oli väistämisvelvollinen. Yritin soittaa kuljetusfirman omistajalle Seinäjoelle, muttei vastannut.

Marin ei esittänyt mahdottomia: bruttopalkaksi kolme tonnia. Siinä vaiheessa kun tämä on toteutunut, ei kenenkään nettopalkka ylitä kahta tonnia. Hallintolahjakkuuksien palkkiot eivät tietenkään ole mukana tässä yhtälössä.

Kiitos Juha Koskinen mielipidekirjoituksestasi (SK 26.11.). Oma huomioni on, että Porin arvorakennuksia on huollettu ja suojeltu viime vuosina puskutraktorilla.

On muuten älyttömän helppoa laihduttaminen. Syömällä miinuskaloreita päivittäin, niin paino tippuu systemaattisesti. Ei vaadi mitään poppakonsteja tai taikaleikkauksia.