Mark Twain (1835–1910) on kirjoittanut seuraavan mietteen: "Aina kun huomaat olevasi enemmistön puolella, on aika pysähtyä miettimään." Nykyään se tulisi muokata seuraavasti: Aina, kun huomaat kannattavasi ihmiskunnan vähemmistön valtaa kiistattomasti enemmistöön nähden, on aika pysähtyä miettimään demokratian todellista, eikä vain kuviteltua tilaa.

Niin kauan kuin käsite vihollinen on hyväksytty määritelmänä toisen valtion kansalaisista, eivät ihmisrakkauden käskyt voi toteutua maailmassa.

Tikkulan S-marketissa on tehty outo järjestely. Taksitolppa on siirretty kauemmas, mutta aulan yksi ainoa penkki on jätetty vanhaan paikkaan eli taksin käyttäjille kovin kauas. Aula on niin iso, että siihen mahtuisi useampiakin istuimia.

Suomen suurin sähkönkuluttaja on Olkiluoto 3. Sen ikuiseen rakentamiseen ja korjaamiseen menee enemmän sähköä kuin tuottoa.

Koko maailma tietää mitä pahuutta Venäjä tekee Ukrainassa ja ukrainalaisille. Siihen verraten kahden tunnin sähkökatko silloin tällöin suomalaisille ei ole mitään. Sekin on muuten Venäjän vika.

Miksi ei Ulvilassa tapahdu suurempaa kehitystä? Syynä on se, että samat henkilöt vaikuttavat eri toimielimissä vuodesta toiseen. Eivätkä he ainakaan nuorru.

Yksi monista pettyneistä

Kysyttiin, mitä voimaantuminen tarkoittaa (SK-tekstarit 24.11.). Ei mitään tai sitten mitä vain. Se on muotisana, keksitty ja turha. On voimabiisejä, voimapuita, voimalauseita, voimapuuhastelua, voimaseuraa. Minä en halua voimaantua. En ole voimaihminen. Minulla on oikeus olla voimaton, joskus jopa heikko.

Joulu on tulossa. Sillä on tietty sanoma. Saapa nähdä onko edes tänä vuonna, sodan vuotena, yksikään kauppakeskus niin rohkea, että laittaa ikkunalle aidon seimiasetelman, todellisen joulun viestin. Tokkopa.

Tällä palstalla ihmeteltiin kuivien autoteiden suolaamista. Enemmän ihmetyttää kuivien pyöräteiden sepelöinti 18.11. Kaupungin pitäisi edistää ja helpottaa pyöräilyä, eikä vaikeuttaa sitä.

Torstain lehden siltaruuhkassa ajavalle harmistujalle: relaa. Porin risteysruuhka on ison kaupungin lomaliikennettä. Hengitä rauhassa, varaa vaikka karkkipussi lähettyville ja laita hyvää musaa soimaan. Se kaikki 3 minuuttia (maksimissaan) menee leikiten.

Himmelistä turvakoti seuraavalle pakolaisaallolle Ukrainasta, jos tuo hullu sota jatkuu siellä vielä seuraavanakin talvena ja tukirahat pois valtiolta. Pori tarvitsee työikäisiä ja -haluisia maahanmuuttajia, jotka ovat valmiita oppimaan myös kielen.

Valkohäntäpeuran leviämiseen halutaan nyt puuttua (SK 24.11.) Mikä ihmeen vimma on Suomessa viranomaistenkin toimesta tappaa luonnon eläimiä? Mistä valkohäntäpeura tietää, milloin se ylittää maan rajan? Antakaa nyt niiden elää. Ja muidenkin. Kun niissä ei ole mitään syytä maailman pahuuteen.

"Itseensä luottava Suomi", nyt jos koskaan on aloitettava eroaminen EU:sta.

Kyllä tuo kilpailuun perustuva talousjärjestelmä on taas näyttänyt paremmuutensa. Kilpaillaan siitä, kuka kehtaa eniten nostaa hintoja vailla mitään perusteita.

Vakoojia löytyy sieltä ja täältä. Tuli vaan mieleen, kun tuon Olkiluoto 3:n vaikeuksille ei loppua näy.