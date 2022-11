Reposaari on yksi monista paikoista Suomessa, minne on rakennettu tuulivoimaloita.

Turvavälit ovat jo historiaa? Rekkakuski ajoi autonsa nokka ihan kiinni meidän venekuljetustrailerin perässä Vaasaan päin mennessä. Pelotti, että jos tulee esimerkiksi peura tielle ja joudutaan jarruttamaan, niin tulisi tosi pahaa jälkeä, kun saataisiin vielä rekka niskaamme. Ajoimme sallittua 80 km/t, mutta rekkakuskin hermo petti jo ennen Ahlaisia ja lähti ohi. Onneksi. Terveisiä kuskille, että pistääkö miettimään?

Porin tarkastuslautakunnan pitäisi selvittää, kenen vastuulla Himmelin katastrofi on. Tuottavuusohjelma oli päällikkönsä johdolla fiasko.

Kauhea rutina, kun vanhalla sillalla on ruuhkaa. Ihan vaan tiedoksi, että siinä vieressä on toinen silta, mitä pitkin pääsee myös keskustaan, eikä ole ruuhkaa.

Kaikkialta maailmasta isokenkäiset lensivät Egyptin ilmastokokoukseen. Hieman lisää aikaa ja hyvää omatuntoa ostettiin lopulta perustamalla köyhimpien maiden rahasto. Hukassa ollaan. Ei näitä ongelmia rahalla ratkaista. Älyllistä epärehellisyyttä kaikki tyynni.

Upea oppilaskonsertti Palmgren-opistolla. Hienot järjestelyt kaikin puolin. Nautinnollinen ilta. Kiitos lahjakkaitten oppilaitten perheille. On meillä tässä kaupungissa lahjakkaita muusikoita.

Hurme on kyllä oikeassa (SK-kolumni 24.11.), että eteläisessä Suomessa metsäkato lisääntyy kuin sademetsän hakkuut. Kehäkolmosta lähestyttäessä huomaa, miten vuosi vuodelta rakennettua lähiötä tulee lisää. Metsää ja peltoa katoaa, mutta ketään ei haittaa. Muualla Suomessa puun hyödyntäminen on näköjään rikos. Vaikka metsää on kyllä joka sorttia, jos vaan suostuu katsomaan yhtään omaa aatettaan pitemmälle, risukkoa riittää. Metsää säästääkseni ehdottaisinkin, ettei Hurmeen jupinoita enää painettaisi paperille.

Olen useinkin ollut samaa mieltä Tuomo Hurmeen kanssa, muun muassa talouden jatkuvan kasvun vaatimuksesta. Hänen 24.11. julkaistu kolumninsa pisti kuitenkin miettimään. Minulla ei ole kompetenssia ottaa syvemmin kantaa metsien ennallistamiseen. Hurme asettaa vastakkain suuren eliöjoukon ja ihmisen. Kiinnostaisi tarkemmin tietää, mistä eliöistä on kysymys ja mikä merkitys niiden katoamisella on luonnon kiertokululle ja ihmiselle? Pitkässä juoksussa se voinee olla kyllä suurikin.

Hurmeen asiaton hyökkäys Suomen metsäosaamista puolustavia naispoliitikkoja kohtaan on kiihkomielinen. Metsä uusiutuu kunnollisen hoidon ansiosta ja tuottaa hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Kerrassaan ikävää luettavaa änkyrä-Hurmeen propaganda.

Hienosti hoidettu Suomen "vihreä" sähköntuotanto. Perus marraskuinen arkipäivä: kulutus koko maassa 10 985 MW, tuulivoima 235 MW ja aurinkovoima 0 MW. Ja tätä jatkunee vielä vaan noin neljä kuukautta. Kyllä kannattaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoja rakennella.

Heijastimet ovat halpoja hengenpelastajia. Pyöriin pinnaheijastimet pakollisiksi. Kelit ovat haastavia ja näkyvyys monesti todella huono. Polkupyöräilijän paras kaveri kaupunkiliikenteessä on pinnaheijastin. Ovat halpoja ja näkyvät moneen suuntaan erittäin hyvin. Hankkikaa ja asentakaa, oman turvallisuutenne vuoksi.

Täyttä asiaa Seppo Vihelän haastattelu koulumaailmasta (SK 23.11.). Sama tilanne kaupoissa. Jos saat nuoren kiinni näpistyksestä, hyvällä tuurilla saat äidin/isän syytteet nuorten kiusaamisesta ja ajojahdista. Omakohtaista kokemusta asiasta.

Ruokakaupan myyjä

Monia maita nähneenä voin todeta, että Suomessa on maailman huonoiten käyttäytyvät oppilaat. Ei minkäänlaista aikuisen kunnioitusta.

Kiitos Esa J. Wahlman. Nyt jokainen demareita valtuustoon äänestäneitä tietää, että äänet ovatkin käytännössä tulleet sinulle. Mustetta lienet antanut valittujen leimasimiin? Näin toimii sosiaalidemokratia.