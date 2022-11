Opettaja Seppo Vihelälle täysi tuki ja ymmärrys. Tätä se sitten on vapaan kasvatuksen tulos. "Meidän lapset ja naapurin kakarat" -ajattelutapa ei koskaan ennenkään ole kantanut hedelmää. Vanhemmat katsokaa peiliin ja kasvattakaa lapsenne kurissa ja nuhteessa.

Opettaja kertoo (SK 23.11.), kuinka vanhemmat vaativat antamaan kymppejä. Ihan vaan kaikille muistutukseksi, ettei niillä todistuskympeillä elämässä elellä. Alempien numeroiden omaavat ovat yleensä niitä eteneviä työssä ja elämässä.

On aika erikoista, miten esimerkiksi seurakuntavaalien yhteydessä jokainen ehdokas paasaa suvaitsevansa kaikki jäsenet samanarvoisina, mikä onkin oikea tavoite. Mutta. Kuitenkin nämä seurakunnan ne jäsenet, jotka edustavat kuka mitäkin pikkuruista ryhmää (homoseksuaalit ja muut sukupuoliryhmät), ovatkin eturivissä vaatimassa näkyvyyttä ja erityishuomiota omalle agendalleen. Jos ei heti onnistuta pääsemään jäsenistön ytimeen, silloin vedetään esille rasismikortti. On huomattu, että se kortti tepsii ja avaa ovia. Tämä on se, mikä harmittaa tavallista seurakuntalaista – ei se, että meitä on monenlaisia.

ELY-keskus, hoi. Mitä järkeä on suolata 40 ja 50 nopeusrajoitusalueella tietä (Ulvilassa Siltatie ja Porissa Ulvilantie). 22.11. Porin päässä Ulvilantie oli kuiva, mutta Elyn vastuualueen osa märkä ja kamala.

Jollakin tavalla pitäisi pystyä puuttumaan ennätysvoittoja takovien kauppojen hävyttömän ahneeseen hintojen nostoon. Nousut eivät perustu mihinkään todellisiin kustannusten nousuihin. Inflaation kiihtymisen lisäksi kurjistaa suoraan ihmisten elämää. Ostan jatkossa sieltä, missä on halvinta, enkä "tunnistaudu" asiakkaana millään asiakaskortilla tai muulla vastaavalla. Mieluummin ilman "kanta-asiakasetuja" kuin ikuisesti rosvottavana.

Maatalouden tukipaketti olisi hyvä ensiapu viljelijälle, mutta tukkukaupan pitäisi maksaa sellainen hinta tuottajalle, että pysyisimme leivässä ja saisimme hyvää kotimaista ruokaa. Pitäisi tuottaja saada se kuin välittäjänkin. Maaviljelystä ei arvosteta, koska tämä sukupolvi ei ole maistanut pettuleipää – vielä .

Johtava infektiolääkäri kehottaa sairastamaan flunssat kotona, meidänpä työlääkärit kehottavat kokeilemaan onneaan töissä. No, nyt yli puolet tartutettu.

Tuulivoimaa on helppo parjata, mutta Suomen päätös lopettaa energian ostaminen brutaalia hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan käyvältä Venäjältä oli ainut oikea ratkaisua (SK 19.11.). Myös epäonnistunut OL3-projekti nostaa energian hintaa, koska sen ennennäkemättömään myöhästymiseen ei osattu varautua.

Jälleen osoitus TVO3:n projektinhoidon täydellisestä kyvyttömyydestä. Miten näitä pumppuja ei voitu testata aukottomasti tuhat kertaa, kun aikaa taatusti oli projektin hurjan viivästymisen aikana. Miksi niitä vasta nyt alettiin testata? Alkeellista.

Olkiluodon nimeksi voisi laittaa Onkelmaluoto.

Kuinka monta vuosikymmentä sote-"uudistusta" olisi pitänyt suunnitella, kun nyt ei sitten kaikki tieto ollut saatavilla. Tuliko kiuru sittenkin liian aikaisin ennen kesää? Yllättäen hoitojonot lähteneet käsistä? Jos säädetään hoitotakuusta, pitäisi kai myös tehdä kentällä muutoksia. Tosin takuun säätämisellä pelkästään on saanut ääniä joiltakin? Jotenkin tuntuu, että onkohan nämä meidän päättäjät oikein päteviä tehtäväänsä.

Heikki Haaslahti

Hyvinvointialueiden lisärahoituksesta ei ole mahdollista puhua ennen kuin turhista johtajista ja tolkuttomista palkoista on karsittu. Eikö tämän uudistuksen alkuperäinen tarkoitus ollut tehostaa toimintaa? Nyt on käymässä tasan päin vastoin. Uusia korkeapalkkaisia pomoja tulee kuin sieniä sateella. Mikä meni pieleen? Joku tämänkin lystin maksaa.