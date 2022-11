YH-asunnot on Porin poliittisen suhmuroinnin pahin pesä. Yhtiömuoto suojaa tietojen lähemmältä julkiselta tarkastelulta. Rakennutti kirjaston taakse luksusluokan vuokrakerrostalonkin omakotiasumisesta luopuvalle poliittiselle eläkeläiseliitille. Käsittääkseni YH:n tehtävänä on sosiaalinen asuntotuotanto, ei sosialistinen.

Venäjältä pitää kysyä ehdotuksia Ukrainan jälleenrakentamisesta ja yleensäkin syy/seuraus-suhteen ymmärryksen perään.

Mitä tarkoittaa, kun joku asia voimaannuttaa? Mitä silloin tapahtuu?

Saimme Porin Oomilta kirjeen, jossa ehdotettiin vanhoille asiakkaille kahden vuoden määräaikaista sopimusta Oomi Kiinteä, 29,80 c/kWh. Kun nyt lähiaikoina nykyinen sopimuksemme päättyy, niin siirrymme Oomi Kesto -sopimuksen piiriin (38,90 c/kWh), jos emme tartu uuteen sopimukseen. Hyvästi jää Porin Oomi, olemme kannattaneet sinua paikallisesti melkein 50 vuotta. Tästä eteenpäin pörssisähkö on meidänkin tulevaisuutta, vaikka välillä huidellaankin 60–70 c/kWh, niin useimmiten hinta on alle 29,80 c/kWh. Thank you.

On se vähän hassua, kun meidän muiden pitää säästää sähköä, niin se säästäminen ei koskekaan sähköautoja.

Olisi kiva tietää, mikä on Olkiluoto 3:n todellinen seisauksen syy? Huomattiinko vesipumppujen siipien vaurioituminen silloin vasta, kun oli veden joukossa epäpuhtauksia ja sen takia tauko on näin pitkä, koska joudutaan puhdistamaan isot määrät putkistoja ja linjoja? Vai mistä se huomattiin, että pumppujen siivet ovat vaurioituneet? Vai onko vaan tarkoitus nostattaa sähkön hintaa tarkoituksella pitkittämällä laitoksen käyttöön ottamista?

Toivottavasti verottaja ei ole yhtä fiksu kuin demarien talousasiantuntija, ylioppilas Mäkynen, jonka mukaan velat on saatavia. Tulee kohta mätkyt, kun mulla velkaa 35 000 ja pian ne luetaan tuloksi.

Löytyykö turhempaa veroeurojen tuhlaamista kuin se, että täytetään jokea?

Kyllä taas media, varsinkin Yle, kertoo vallanpitäjien (lue: hallituksen) mielten mukaisesti. Nyt sanotaan, että ensi talven sähköpulan syyt ovat Olkiluoto 3:n vaikeuksissa. Kyllä käyttämätöntä varavoimaa on paljon, kun vaan laitetaan hiilet ja turpeet tulille. Jaa juu, siitähän häiriintyisi vihreä siirtymä, joten palelkoon oppimaton kansa.

Tehkää nyt jotain! Jono sillalla ihan mahdoton päivittäin. Auttaisko, jos liikennevalot olisivat pois päältä? Mitä sitten joulun alla? Keskustaan pääseminen erittäin hidasta.

Sairastaja, älä tule töihin muitakin tartuttamaan, kukaan ei ole korvaamaton. Ole kiltti ja sairasta kotona.

Kiitos Seppo Vihelä rohkeasta ja tarpeellisesta ulostulostasi (SK 23.11.). Itsekin olen alalla, jonne en lapsiani kollegoiksi toivo.

Aivan loistava ja ajankohtainen juttu opettaja Seppo Vihelästä ja nykyajan koulumaailmasta. Nyt viimeistään meidän kaikkien kuuluisi havahtua siihen, miksi nuorten pahoinvointi, mielenterveysongelmat ja väkivaltaisuus ovat lisääntyneet. Pari reipasta askelta taaksepäin ja kunnon kurinpalautukset käytäntöön, omat pulpetit ja oppilaan oma työrauha/paikka takaisin. Kännykät pois tunneilta. Opetellaan pois minä-keskeisyydestä ja kunnioitetaan toinen toistamme. Nykyajan vanhemmuudessakin olisi monella vanhemmalla peiliin katsomisen paikka. Lehtijuttua ja joidenkin vanhempien naurettavia mielipiteitä ei voinut kuin silmät suurina ihmetellä. Huh huh. Opettajien vanhat valtuudet takaisin, kiitos.

Ulvilan liikunnanopettajan esille ottama asia oppilaiden ongelmavanhemmista oli täyttä asiaa. Nämä vanhemmat pakoilevat kasvattajan vastuuta syyttämällä huonosti käyttäytyvistä nuoristaan koulua. Oma aikuisuus on heiltä hukassa.