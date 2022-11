”Suomessa kolme maatilaa lopettaa joka päivä – Nyt olisi vihreillä tuhannen taalan paikka ryhtyä viljelemään luomua ja suojelemaan omat metsänsä, mutta miksi he itse haluavat asua Helsingissä tai muissa suurissa kaupungeissa?”

Qatarin kisat, katson. FIFAn ahneus ei ole joukkueiden/pelaajien vika. Tuotteet, joita kisoissa mainostetaan menee mun boikottilistalle.

Kiitos Porin keskushammashoitolan henkilökunnalle hyvästä hoidosta ja ystävällisestä palvelusta.

Nyt alkaa uusi aika Porissa. Esimakua siitä saatiin jo, kun palloiluhallin rakentaminen torpattiin.

Wallun haastattelua (SK 17.11.) lukiessa tuli kyllä paha olo. Tulee mieleen, että onko demarit porilaisia varten vai porilaiset demareita varten. Tehtäviin valitaan demareille sopivin, ei pätevin. Varmaan nämä osaamattomat kysyvät työohjeet demareiden toimistolta. Toivottavasti ihmiset muistavat vaalien aikaan nämä Wallun kertomat totuudet ja äänestävät sen mukaan. Pori nousuun!

Minusta Wahlmaninista tehty juttu (SK 17.11.) oli hyvä – poikkeuksellisen suora ja rehellinen, turhat liirumlaarumit jätetty pois. Näin tässä maassa asioita on aina ajettu ja ajetaan jatkossakin, piditte tai ette.

Toivoisin, että tulevaan Pohjois-Porin monitoimitaloon tulisi kaikenikäisiä palveleva, tilava kirjasto ja vältettäisiin Vähärauman omatoimikirjaston ongelmat. Alueella ei ole muita kirjastoja, kun Puuvillan kirjastokin lopetti.

Olen katsonut Big Brother -ohjelmasta useampia tuotantokausia vuosien mittaan. Tästä kaudesta en pitänyt juonittelujen takia. Aikaa kului liikaa siihen, eikä oikein muuta ollutkaan. Aikaisemmat tekijät ja tyyli takaisin.

Hieman aliarviova otsikko Rekkakuskin tyttäret (SK 20.11.). Isä kyllä perusti Kuljetusliike Huhtalan. Iso firma edelleen. Perheen tuntien jo 1970- luvulta.

Sunnuntain (20.11.) Ylen iltauutisissa ilmaistiin kulttuuriväen huoli, kun tv-sarjoissa on normielämään verrattuna liian vähän etnisiä- ja seksuaalivähemmistöjä tai ylipäätään vähemmistöjä. Ehkä kulttuuripiireissä tämä on normaalia. Minun ja lähipiirini normiympyröissä pyörii lapsiperhe- ja eläkeläisarki, ja se vasta tv-ohjelmista puuttuukin. Kuulovammainen on ehkä lähin vähemmistön edustaja, jonka keksin. Olen todella huolissani tällaisesta median aivopesusta. Mitä muuta näennäistä "ongelmaa" meille pakkosyötetään?

Lasten joulupuukeräys on taas ajankohtainen. Voisivatko kaikki aikuiset osallistua, joilla on mahdollisuus laittaa edes yhdelle lapselle tai nuorelle lahja puun alle. Pieni teko meille, mutta näin saisimme iloa monen lapsen/ nuoren jouluun. Netistä saa tietoa keräyspaikoista ja myös ohjeet.

Porin kaupunki tekee bisnestä, kruununjalokivinä Oomi ja Sarastia.

Porin kirjastoa epäviihtyisäksi haukkuneet (SK 19.11.) ovat unohtaneet, ettei kirjaston kuulukaan olla mikään viihdekeskus tai huvipuisto. Turun uusi, "nykyaikainen" kirjasto tarjoaa varoittavan esimerkin siitä, mihin tällainen yltiöpäinen viihteellisyyden tavoittelu käytännössä johtaa.

Muutama päivä sitten kuulimme, että Suomessa kolme maatilaa lopettaa joka päivä. Nyt olisi vihreillä tuhannen taalan paikka ostaa itselleen oma maatila: ryhtyä viljelemään luomua ja suojelemaan omat metsänsä. Ihmettelen, miksi tällaisista mahdollisuuksista huolimatta vihreät itse asuvat Helsingissä tai muissa suurissa kaupungeissa. Eikö maailman pelastaminen oikeasti kiinnostakaan?

Sähköyhtiöt pelottelevat sähkökatkoilla. Muutama niistä aiheutuva ongelma on tullut mieleen. Mitä jos satut olemaan hississä katkon alkaessa? Siinä sitten odottelet pari tuntia klaustrofobiasta kärsien. Entä sitten, kun sähköt on pois sen pari tuntia, eikös lämmitettävät kohteet jäähdy ja jäähdytettävät kohteet lämpene sen verran, että kun sähköt palaa, niin pitää kahta kovemmin lämmittää/jäähdyttää eli säästö jää vähintään olemattomaksi.