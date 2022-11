Tekstiviestipalstalla ollaan harmistuneita lapsiperheiden saamasta huomiosta.

Luettuani Esa Wahlmanin haastattelun ei voi muuta kuin hämmästellä demarien suurta valtaa Porin kaupungin asioiden hoidossa! Jopa perustetaan uusi virka "hyvitykseksi" hävinneelle Vilponiemelle? Ehkä on korkea aika siirtyä ammattijohtajaan ja jättää sulle mulle -politiikka menneisyyteen. Toivoo yksi sitoutumaton.

Se on tuo Sakari Muurinen aika poika tekemään haastatteluja! Kannattaa lukea, mitä Esa J. Wahlman latelee (SK 16.11.). Siinä on mies, joka on jäänyt selvästi 1970-luvun poteroihin. Kommunisti on kommunisti, kunnallisjärjestö sanelee ja lehmänkauppoja pitäisi tehdä nyt niin kuin ennenkin...

Suojaavat ja näkyvät työvaatteet ovat työturvallisuuden kannalta tärkeitä. Vaan osaavatko työntekijät arvostaa näitä? Työvaatteita kohdellaan välinpitämättömästi ja käytetään kotitöissä. Firmojen logoilla varustettuja vaatteita näkee muidenkin kuin kyseisen firman henkilökunnan päällä. Verottajan tulisi huomata, että luontoisedusta on kyse. Jotkut vaatteethan töissä pitää joka tapauksessa olla päällä ja vaatteet kuluvat. Hiukahankala

"Avaruustutkija Esko Valtaoja tippui listan kakkoseksi", toimittaja kirjoittaa (SK 17.11.). Esko siis muuttui nesteeksi. Korrektissa yleiskielessä tippumisella tarkoitetaan sitä, että jokin neste putoilee tippoina tai jotain putoilee yksi toisensa jälkeen. Puhekielinen on myös tipahtaa-verbi, joskin se kuvaa hetkellistä tapahtumaa eikä prosessia. Verbit pudota tai putoilla ovat hyvää yleiskieltä. Välttäkäämme tippumista.

Poriin rakennetaan kovaa vauhtia uutta mättöruokapaikkaa sadan metrin päähän jo olevasta. Mitä järkeä? Nuoriso on jo muutenkin pullukoita kuin jenkkilässä!

Porin Sinfoniettalle suurkiitos hienosta kummilapsikonsertista. Ihanaa pirteyttä harmauden keskelle. Mukana ollut mummi

Ovatko sähköyhtiöt ottaneet mahdollisissa sähkökatkoissa huomioon sellaisen asian, että ilma-vesilämpöpumput tappavat legionellabakteereja esimerkiksi kahden viikon välein kuumentamalla käyttöveden yli 60 asteeseen? Jos katkos osuu juuri siihen hetkeen, se saattaa sairastuttaa laumoittain ihmisiä.

Olen ollut vuosikymmeniä paikallisen sähköyhtiön uskollinen asiakas. En voi oikein yhtiötä kiittää maksujen nostosta. Jotta laskuni pysyisi kohtuudessa, pitää huoneiden lämpötila olla alle kahdenkymmenen. Onneksi on laadukkaita patterikynttilöitä ja ledejä, joilla saa tunnelmaa marraskuuhun edullisesti. Tiedän, että muualla on vaikeampaa, mutta jos olemme tässä tilanteessa voittojen takia, niin se on väärin.

Kyllä vähän harmittaa, kun Porin kaupungin KuntaRekryn kautta haussa olevat hoitajien paikat on jo etukäteen luvattu jollekin. Laitetaan avoimeen hakuun, vaikka paikan saaja tiedossa. On sitten noudatettu lakia ja ohjeita. Harmistunut

Lapsiperheitä aina autetaan. Taikasana ”lapsi”, niin kaikki rientää auttamaan. Lapsia ei ole pakko tehdä lisää muutenkin täpötäyteen maailmaan. Kuka auttaa vanhuksia, yksinäisiä laitoksissa ja kotona. Monella lasten ja lastenlasten kuvia seinät täynnä, mutta siihen se sitten jääkin. Vanhukset ovat teidät ruokkineet ja kouluttaneet! Vanhusten ja yksinäisten puolesta

Jos sähköyhtiöitä aletaan verottaa jälkikäteen liiallisista voitoista, niin eikö samanlaista jälkiverotusta voitaisi kohdistaa myös päivittäistavara- ja polttoainekauppiaisiin? Lisätään sitten tätä jälkiverotusta kaikkeen liiketoimintaan. Eli lopetetaan tällainen markkinatalous kokonaan. Vai mitä?