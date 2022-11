Tekstiviestipalstalla harmitellaan, miksi kaikki keräykset ovat aina samaan aikaan.

Miten vieraskielinen ihminen voi varata ajan lääkärille? Itsenäisesti ei mitenkään. Ajanvaraus tapahtuu ainoastaan suomeksi puhelimitse, muuta vaihtoehtoa ei enää ole. Aiemmin ajan pystyi varaamaan suoraan terveyskeskuksesta. Porin alueella asuu tuhansia vieraskielisiä, pakolaisia, työn perässä tulleita ja opiskelijoita.

On merkillepantavaa seurakuntavaalikirjoituksissa, että kirkko on monelle tätä nykyä lähinnä humanistinen hyväntekijä. On sillä paikkansa, uskonpuhdistus oli ennen kaikkea sielujen auttamista synnin ja pahan omantunnon alta uskon vapauteen. Missä tämä puoli nykyään?

Toivottavasti Porin vuosikymmeniä kestänyt pysähtyneisyyden aika päättyy ja meille koittaisi Innan verran paremmat ajat. Jaakko

Porille valittu uusi johtaja – aika näyttää, oliko valinta oikea. Porin oma ministeri jäi selvästi toiseksi. Kiuru ei ministeriaikanaan ehdi saamaan mitään Porille ja Satakunnalle merkittävää aikaiseksi. Teitä kehitetään ja parannetaan muualla Suomessa – täällä läntisellä kehitysalueella ei toivoakaan paremmasta.

Onneksi olkoon Lauri Inna ja sydämellisesti tervetuloa johtamaan Poria. Valtuustossa järkivoitto valinnassa.

Pölypallo on sama kuin villakoira. Villamatoissa on myös staattinen varaus ja myös se imee pölyä huoneilmasta kuten villakoiratkin.

Joku juur pelasti mun päivän. Pölypallot imee huaneen pölyt itteensä (15.11.), eikä niitä siis tartte siivota niin usein. Kiitos!

Uutisissa oli juttua, kuinka paljon jauhojen ynnä muiden hinnat ovat nousseet kaupoissa. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon enemmän tuottaja saa hintojen nousun jälkeen. Nyt, Satakunnan Kansan toimittajat, tutkimaan!

Siis miltä luukulta saa Kelasta peliennustuksia, tulen hakemaan Europotti-rivin. Älytöntä nipotusta! Kai se nyt on jokaisen oikeus kokeilla veikkauksen pelejä ja nauttia voitoista!

Keskustan alamäki alkoi Sipilästä. Keksi työelämän kiky-tunnit ja vei pienipalkkaisilta lomarahoja. Sen jälkeen ei nousua ole ollut keskustalla.

Tuntuu siltä kuin muut puolueet keskustaa lukuun ottamatta ovat tekemässä saamelaisista ikään kuin näyteikkunareservaattia muuta maailmaa varten. Ikään kuin näyttelyesinettä, että tämmöistä meillä on ja oli. Kun kai tarkoitus on, että saamelaisten keskuudessa voivat kaikki olla ja elää. Mutta muuta kuin Marinin suusta tullutta ei pidetä enää minään.

Lääkäritalon parkkipaikalla pystyi ennen antamaan parkkimaksulappunsa seuraavalle, jos siinä oli vielä jäänyt hyvin aikaa. Nyt siellä on uudet maksuautomaatit, johon laitetaan oma rekisterinumero. Ei pysty enää laittamaan hyvää kiertämään.

Alkaako Porissa vihdoinkin sanaparin Uusi Aika todellinen merkitys näkyä. Johto on nyt kunnossa ja valmiina, mites me äänestäjät? Heikki Haaslahti

Miksi kaikki keräykset on samoihin aikoihin vuosittain? Jos ne olisivat eri aikaan vuodesta, niin voisi osallistua useampaan keräykseen. Kaikki keräykset on tarpeellisia ja mielelläni niihin osallistuisin.

Kokemäen poliisille ja Facebookin puskaradiolle suuret kiitokset. Peräkärry on palautunut omistajalle. Superhyvää palvelua Kokemäellä.

Kun oikein säästämme sähköä, viidettä ydinvoimalaa ei tarvitakaan. Sähkö näyttäisi olevan Suomen kansalle kuin Venäjän kaasu Saksalle: olemme sähköpörssimonopolista liian riippuvaisia.

Kun lapsille ja nuorille puhutaan oikeuksista, pitäisi samalla tähdentää oikeuksien tuomista velvollisuuksista. Esimerkiksi omatoimisen kirjaston käyttöön ei kuulu tilojen sotkeminen ja tuhriminen, vaan tilojen kunnossa pitäminen.