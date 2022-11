Tekstiviestin lähettäjä ei ymmärrä ihmisiä, jotka tulevat toisten joulupöytään tyhjin käsin.

Tekstarin lähettäjä ehdottaa, että kansanedustajat pääsisivät Linnan juhliin vain kerran neljässä vuodessa. Arkistokuva on vuodelta 2019.

Kaikki haikailevat talouden kasvua. Luullaan kasvun korjaavan kestävyys- ja muut ongelmat. Mutta onko niin, että kasvu vain lisää talousongelmia. Onko niin, että etuuksia on sidottu indeksien kautta kasvuun. Ja tällöin pöydällä on itse itseään ruokkiva kierre, jota Marinin hallitus ei kykene oivaltamaan eikä ratkaisemaan.

Jouluaika lähestyy, myös joulunviettosuunnitelmat. Joulu on perhejuhla. Yhdessä tehdään ja valmistellaan. Silti on ihmisiä, jotka ovat katsoneet oikeudekseen vuodesta toiseen istua valmiiseen joulupöytään. Mikään ei ole ilmaista. Joululahja tuliaisiksi ei ole pelkkää kaupallista hömpötystä, vaan se on myös hyvän tahdon ja käytöksen ele. Joulumieli tulee valmistelusta, itse juhlasta ja toisten huomioon ottamisesta.

Sinä yritysjohtajiin tyytymätön. Kuten se kuuluisa joku on sanonut ”Olisit lukenut, kun laskit mäkeä". Miksi minä tekisin 300 euron tuntipalkalla sitä, mitä joku suostuu 10 euron tuntipalkalla tekemään? En ole vielä tähän itse vastausta keksinyt. Täällä kopissa sitä kyllä usein pohdin.

Naapurin ikkunoihin valonheittimellä, kiitos riittää jo. Suuntaathan valaistuksesi oikein. Porin kaupungin rakennusjärjestys on luettavissa netissä kohdasta rakennuksen ja tontin valaiseminen.

Täällä joku väitti tuulivoiman saaneen aikaan sähkökriisin (SK 16.11.). Jos vähääkään seuraa maailmanmenoa, niin tajuaa sähkökriisin johtuvan Venäjän toimista, sillä Suomessa oltiin tuudittauduttu halpaan tuontisähköön Venäjältä ja Keski-Euroopassa halpaan tuontikaasuun Venäjältä. Lisää vaan tuulivoimaa ja sen avulla nopeasti siirtyminen vetytalouteen, niin saadaan energian hinta ja saastuttavuus kuriin.

Uuden kaupunginjohtajan valinta näyttäisi osuneen napakymppiin. Nyt pitää muistaa, ettei luoda hänelle liian nopeasti ja liikaa paineita, vaan annetaan työrauha. Tällä tavalla toimien uskon, että hänestä kehkeytyy Porin poliittisen kentän yhdistävä voima ja viimeinkin puhkumme hehkua yhteiseen hiileen.

Kiitos Länsi-Porin seurakunnalle kahdesta roska-astiasta kirkon pihapiirissä. Niissä on myös koiratarrat! Watti ja mamma

Hyvinvointialueita perustetaan aivan väärästä lähtökohdasta. Ensin pitäisi ajatella jo valmiina olevat hyvät käytännöt ja niissä olevat pätevät ihmiset. Sitten henkilöt jotka tekevät ruohonjuuritason työt, heistähän juuri on pula. Päällikkötaso isoine palkkoineen minimiin.

Itsenäisyyspäivän juhlat Linnassa voisivat osua kunkin kansanedustaja kohdalle kerran vaalikaudessa – ei joka vuosi niin kuin Manulle illallinen. Seuraava pressa voisi muuttaa käytäntöä. Arvostus juhlaa kohtaan paranisi myös kansalaisten silmissä.

Yrittäjiä ja yritysjohtajia kadehtiville ilmainen neuvo: Ryhdy itse yrittäjäksi! Voit sen jälkeen maksaa duunareillesi kunnon palkkaa.

Vähärauman koululla on myös se ongelma, että sen leikkialueelle viedään koirat. Koirat on pidettävä pois kaikilta leikkikentiltä.

Hyvä, kun jollain on työvaatteet! Hienoa on myös brändi eli yrityksen näkyvyys. Tulkaapa päiväkotiin tai kunnalle töihin, ei kenkiä, ei vaatteita ja osalla työpaikoista täytyy ostaa kengät itse. Alastomana töihin täytyy mennä? Keittiömestari

Likaisista työtakeista (SK 15.11.) vielä sen verran, että pointti jutussa oli se, että joidenkin firmojen työntekijät asioivat lounaspaikoissa kauttaaltaan niin likaisissa ja harvoin pestyissä työvaatteissa, että toimistotyöntekijäseuruetta huimaa, kun istuvat heidän jälkeensä lounastamaan.

Eipä taida olla mitään tehoa lisääntyvälle liikennerikollisuudelle annettaessa väliaikaisia ajokieltoja! Elleivät aja omillaan, niin kavereiden tai varastetuilla ajoneuvoilla jatkavat! Kunnon rangaistukset kehiin!