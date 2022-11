Tekstiviestipalstalla ihmetellään, miksi ihmisten pitää tunkea samaan hissiin.

Tekstarin lähettäjä on huolissaan Mairesta.

Hyvinvointialueella vallan hamuaminen? (SK 14.11.). Tämän lisäksi on menossa valtava byrokratian kasvattaminen. Uusi paikkoja hallintoon. Onkohan kukaan päättäjistä huomannut, että kuntien ja kaupungin sote-organisaatioista on myös tulossa hallintoihmisiä alueen palvelukseen.

Tuulivoima sai aikaan sähkökriisin. Entä mitä tulee, kun rakennetaan lisää tuulivoimaa. Viisas rakentaisi ensin tuulivoiman tarvitseman tehon verran säätövoimaa, sen jälkeen talousnerot voisivat miettiä komiteoissa, rakennetaanko rinnalle ajoittainen tuulella käyvä tuotanto lisäksi. Vois olettaa, että sitä joutuisi harkitsemaan pitkään ja hartaasti, eikä päätöstä tulisi koskaan.

Lauantain Ykkösaamu tv:ssä kertoi kaiken olennaisen: "Mä taivasalla tanssin Orpopojan valssin ja onnestani unta nään!" Ei jatkoon!

Olisiko nyt aika miettiä tekojään kattamista? Helpottaisi koulujen liikuntatunteja, yleisövuoroja ja bandyliigan pelejä sekä kentän hoitokustannuksia. Ei tarvis luistella vesisateessa eikä perua otteluita sään takia. Lisäksi yksi pieni katsomotila riittäisi. Urheilutalolle remonttia tiloihin, joka palvelisi sisälajien harrastajia. Länsiporilainen

Yritysten logoilla merkatuilla työvaatteilla on tarkoitus suojata työntekijää lialta ja muilta työssä aiheutuvilta kulumisilta, ja logot pitää olla tunnistettavuuden tähden työkohteissa. Suurimmalla osalla yrityksistä on työvaatepalvelu vaihtovaatteineen, mutta on paljon töitä, joissa työvaatteet likaantuu niin, ettei ne puhdistu parhaissa pesuissakaan, joten niitä tahroja näkyy ja saa näkyä. Työvaatteet saattavat likaantua monta kertaa päivässä, eikä niitä vaihdeta joka päivä, ei kellään sellaisia varastoja ole.

Täällä ihmeteltiin likaisia työtakkeja. Eivätkös työvaatteet ole sitä varten, ettei omia tarvitse tuhria? Lounastuntiin mennessä on saatettu tehdä jo muutama tunti työtä. Lounaspaikka tuskin on mikään gateway show yritysten logoille.

Hämmästyttävästi nykyään autoja ajautuu ulos tieltä tai toisia päin, taitaa ihmiset luulla, että autoa kuuluu ajaa kännykän avulla. Kännykän käyttöä ei valvota mitenkään liikenteessä! Kännykkään puhuminenkaan ei ole niin paha kuin somettaminen. Somettamisen näkee hyvin vastaan tulevista autoilijoista, kun silmämunat on suunnattuna suoraan syliin.

No ilmankos, Jyri Häkämies sen kertoi, ihme kyllä: kun postista yksityistetty suurin osa, posti ei toimi. Veronmaksajana vaadin, postin toimintojen pitää olla kokonaan valtion toimintaa, ja postin jakelu on suoritettava joka ikinen arkipäivä!

Yritysjohtajat tienaavat miljoonia vuodessa ja olettavat, että duunari tyytyväisenä "tienaa " 10 euroa tunnissa. Duunari tekee kaiken työn ja työnantaja istuu kopissaan. Voiko olla törkeämpää touhua?

Satakuntalaiset eivät ole vielä oivaltaneet VR:n Extra-vaunun Shhh... -periaatetta: mennään sinne puhelinkoppiin puhumaan puhelut siitä koiran lonkkaleikkauksesta. Keittiömies

Upea isäinpäivälahja Validi Karkialta tuoda jazzlegenda Dave Holland yhtyeineen Poriin. Kiitos!

Hyvästä työpaikasta ei työntekijä lähde. Eli jos vaihtuvuus on suurta, on se firman vika. Fakta.

Miksi ihmeessä ihmisten pitää tunkea vieraiden kanssa samaan hissiin? Ei ole ihme, että korona on edelleen voimissaan.

Atomipommi, suuret tavaratalot ja muovinen vetoketju olisivat saanut jäädä keksimättä!

Hyvät ihmiset, eikö kukaan pidä enää huolta Mairesta? Hänen pitäisi päästä pikimmiten lämpimiin sisätiloihin. Vähissä vaatteissa Eetunaukiolla tuiskussa ja tuulessa värjötellessään hän saa vielä kuolemantaudin.

Hallitusveneen keikuttaminen vaikean taipaleen loppumetreillä on raukkamaista opportunismia. Maanosassamme riehuu sota, nyt pitää kaikkien soutaa.