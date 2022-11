Tekstiviestipalstalla toivotaan, että liikenne Aittaluotoon ohjattaisiin jotain muuta kautta kuin Viikkarin läpi.

Tekstarin lähettäjä on sitä mieltä, että pölypallojen pois siivoaminen on tarpeetonta.

Kestävä kehitys ei onnistu maailmassa, jossa on käytössä loputonta kasvua vaativa rahajärjestelmä. Filosofi Michael Rowan on laskenut, että 3,1 prosentin vuotuisella talouskasvulla 90 prosentin parannus taloutemme ympäristöystävällisyyteen antaisi meille vain 75 vuotta lisäaikaa ennen lopullista romahdusta.

Kävellessäni aamuhämärässä ennen kahdeksaa Noormarkunkirkolta Forssin sillalle päin laskujeni mukaan vastaan tuli 17 pyöräilijää. Kolmella oli kypärä, valoja ei kenelläkään. Jotain pitäisi tehdä. Huolestunut autoilija

Ainakin keskusta on jo näyttönsä antanut. Se ei ole hallitusten apupuolueena pystynyt ajamaan maaseudun asioita vuosikausiin.

Voisiko media selkokielellä kertoa, mistä tässä puheena olevassa saamelaiskäräjälain hyväksymisessä on kyse? Onko mahdollista, että Suomi joutuu luovuttamaan pohjoisen alueensa jollekin uudelle valtiolle metsineen voimalaitoksineen?

SK 13.11. Pääkirjoitus, joka koski metsästystä ja eläinten kohtelua yleensäkin. Suuri kiitos kirjoittajalle Sakari Muuriselle.

Kiitos Sakari Muurinen loistavasta pääkirjoituksesta sunnuntain lehdessä. Suomi on eläinsuojelun näkökulmasta takapajula kennelliiton toimimattomuutta myöden. Toivottavasti tulevaisuus on valoisampi.

Kiitos Juhani Liuhalalle hyvästä kolumnista koskien tulevia jalkapallon MM-kisoja.

Kiitos hauskasta ja tarpeellisesta mies-mielipiteestä 12.11. Tässä ja monessa muussa maassa ollaankin jo menty liian pitkälle akkavallan paineessa. Siis kostetaan kaikki ne ikivanhat teot miehille me too -mukaisesti käyttäytymällä samoin.

Pölypallot kalusteiden ja sängyn alla ovat hyödyllisiä. Älkää poistako. Niillä on staattinen varaus ja ne imevät huoneen pölyt itseensä. Ei tarvitse niin paljon siivota ja on helpompi hengittää.

Eikö kirkon pitäisi olla ihmistä varten eikä ihmisen kirkkoa? Emme elä enää aikaa, joka oli ennen. Raamatussa annetaan ohjeita oman tyttären myymiseksi orjaksi ynnä muuta sellaista. Sitäkö olisi kirjaimellisesti noudatettava? Usko on jokaisen omantunnon asia. Jokaisella on uskonnonvapaus. Lähimmäisenrakkaus on suurin kristillinen arvo. Mäkinen ja Askola ovat oivaltaneet tämän.

12.11.22 Tammiputken liikennevaloissa kaaduin koiran remmiin. Autoja viisi, mutta nuorehko herrasmies tuli ja pysäytti autonsa. En päässyt ilman hänen apuaan. Kiitos sinulle, ja turvallisia ajoja. Leila Saine

Ainakin vuoden karenssi sellaiselle, joka pelaa toimeentulotuella mitä tahansa uhkapeliä. Todella törkeää!

Jokohan ministeri Kurvinen voisi raottaa korruption verhoa hirvieläinsäätelyssä. Tilastoituna marraskuussa sattuu 75 hirvieläinkolaria päivässä. Onko perusteita lihantuotannolle, jonka maksavat autoilijat vakuutusmaksuina ja kärsimyksinä. Lisäksi tulevat valtion korvaamat maataloustuhot sekä osaksi korvaamat metsätuhot.

Onkohan aivan mahdoton toive toteuttaa? Ohjata raskas liikenne kulkemaan Aittaluotoon muuta kautta kuin Viikkarin läpi. Kadun asfaltointi luokattomassa kunnossa. Sen seurauksena kadun varren talot ja asukkaat kärsivät. Liikennettä on läpi vuorokauden. Uutta asfaltointia on varmaan turha odottaa... Maanjäristyskö

Kun joku väittää, ettei kirkossa saa politikoida, se ei pidä paikkaansa. Jeesuksen aikana oli monta puoluetta, fariseukset, saddukeukset, essealaiset, kumranilaiset ja perusisraelilaiset. Ottakaa asioista selvää. Antti Pekola

On hyvien tapojen mukaista vuokranantajan ilmoittaa vuokralaiselle, jos aikoo mennä tekemään niin sanotun tupatarkastuksen. Käynnistä pitää ilmoittaa vuokralaiselle aikaisemmin.