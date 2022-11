Tekstiviestipalstalla iloitaan alkavasta oravanmetsästyskaudesta.

Ei yliopistoa Poriin! Verorahojen tuhlausta ja kaikkien yliopistojen taso laskee rajallisempien määrärahojen vuoksi. Houkutellaan antiporilaisia oppeja saaneita akateemisia Porin päättäjiksi vetävillä ilmoituksilla. Mutta missä on esimerkiksi vetovoimainen ilmoitus eläköityvän kaupunginlakimiehen virkaan?

Eivätkö venäläisäidit ole vieläkään huolissaan pojistaan? Tarpeettomasti tapettavaksiko he ovat lapsensa synnyttäneet ja kasvattaneet. On äitien ja isoäitien aika ottaa maa haltuun Venäjällä. Ilman teitä Venäjän ja venäläisperheiden tuhoaminen jatkuu.

11.11. oli kiteytetty juuri se hyvän työntekijän ominaisuus, jota ei tarvitse kytätä. Toista on sellainen työntekijä, joka aina, kun valvova silmä ei ole paikalla, on suuren osan ajasta muualla kuin työpaikalla. Kokemusta on molemmista.

Oiva esimerkki 11.11. tekstareissa sanoilla pienentämisestä: Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan ja koko Ukrainan olemassaolon uhkaaminen laimennettiin "kahden valtion väliseksi rajaselkkaukseksi". Sanoilla voidaan lyödä ja iskeä, sanoilla voidaan nostaa ja ylentää ja niillä voidaan myös mitätöidä ja pienentää. Koiraton lenkkeilijä

Henry Liivola todella aidosti oikeassa! Kirkon tulee olla kirkko, eikä jonkin kyseenalaisen ohikiitävän humpuukin huone! Piispat Mäkinen ja Askola saivat arvoillaan eroamaan kirkosta! Nimittäin Jumala asuu sydämissä, ei rakennuksissa!

Lakatkaa se peräpuskurissa roikkuminen, painuu ohi vaan. Pimeä, hirvi- sekä peura-aika, äkkijarrutuksissa ei pysty mitään tekemään! Autokouluun uusiksi, jos ei tajua.

Käytäntö on jo osoittanut, että isot koulut ovat turmioksi. Pienissä kyläkouluissa pelkkiä hyviä puolia. Samoin on inkluusion laita. Osoittautunut sudeksi.

Mikähän mahtaa olla maailman kallein sairaala suhteutettuna potilasmääriin ja erikoisosaamiseen. Ei, ne eivät ole USA:n, Venäjän, UK:n tai Japanin huippuyliopistoihin kytketyt sairaalat, vaan se on Vaasan keskussairaala. RKP:n ainoa ehto hallitukseen tulemiselle oli se, että sairaalatoimintaa ei keskitetä Seinäjoelle. Nyt kun hallituskausi on päättymässä ja kymmeniä miljardeja on tuhlattu ja lainattu, niin ilman tuppisuista RKP:tä homma ei olisikaan niin helposti onnistunut.

Vähärauman omatoimikirjasto on möykkäävän nuorisolauman olohuone iltaisin. Karkottaa takuulla lapset ja perheet. Todella harmillista.

Fortumin omistajat tekevät hyvää tiliä sähkön hinnalla, kai he maksavat nyt valtiolle Uniper-velat?

Kiitos Luvian terveysaseman henkilökunnalle. Sain metallisirun silmään, ja tunnin sisällä soitosta siru poistettu ja taas alkoi näkemään. Hyvää toimintaa hoitajalta ja lääkäriltä. Jukka T

Onnex kohta alkaa oravanmetsästys joulu- ja tammikuu aikana.

On aika kornia ja paljastavaa, että joka ainoassa asiassa media asettuu aina demarien kannalle. Eikä koskaan näe mitään hyvää niissä näkökannoissa, joita keskusta edustaa. Tilanne on sama kuin suhtautuminen USA:n politiikkaan. Se kun on aina selvä, miten siitä kirjoitetaan.

Ehdotan kerrankin jotain fiksua! Säästetään suomalaisten rahaa. Boikotoidaan Qatarin MM-kisoja. Ei suomalaisia kisoihin – ollaan esimerkkinä! Miksi?