Mitä väliä sillä on, kuinka paljon kukakin tienaa – jotain töitä ne on rahansa eteen nekin tehny

Suomeenkin tarvitaan senaatti, vaaditaan tekstiviestipalstalla.

Ulkoliikuntapaikkojen vastaava voisi aamulenkillä käydä tsekkaamassa Katinkurunreitin valot. Enemmän on alkumatkalla pimeitä pylväitä. Vai onko Porissa jo alkanut energiansäästötalkoot. Lenkkeilijä

Kävin uusimassa ajolisenssini poliisilaitoksella. Asiaani hoitava pirteä rouva oli yhtä iloista hymyä. Tuli mukava mieli moneksi päiväksi. Laaksosen Sauli Wanhastakylästä

Eikö Satakunnan sotessa ole jo riittävästi päälliköitä. Nyt tarvitaan hoitavia käsiä.

Heikki Haaslahdelle vastakysymys (SK 10.11)? Miten sitä oikein elettiin ja pärjättiin kivikaudella? Ei ihminen tarvitse autoa, sillä pyörällä pääsee ja hyvin päästiinkin 60- ja 70-luvuilla. Toisaalta esimerkiksi vastasyntyneiden elinajanodote on 60- ja 70-luvulta kasvanut näihin päiviin yli kymmenellä vuodella, ja harva olisi valmis palaamaan vaikkapa 60-luvun kurjuuteen. Tosin aika saattaa kullata muistot, mutta tilastot puhuvat selvää kieltä.

Satakunnan yhteisötulot ja verot top 20-lista. Verot yhteensä Rauma 28,2 miljoonaa euroa ja Pori 9,4 miljoonaa. Tästä jokainen tehkööt omat johtopäätökset.

Mitä väliä sillä on, kuinka paljon kukakin tienaa. Jotain töitä ne on rahansa eteen nekin tehny. Kauhee meteli jonkun palkoista. Tääl on enemmän sellasia ihmisiä, joita ei edes nähdä. Ketä ne kiinnostais edes. Ja vaik teet ikäs töitä elät kädestä suuhun. Joka kuukausi.

Heijari ja muille tavoittelemisen arvoinen elämä. Ei tehdä työtä ja ei olisi rahaa. Miten yhteiskunta pyörii siis sen jälkeen? Ratkaistaan tämä ja saamme nauttia elämästä. Milleaani ihmettelee, miksi työ on olemassa. Jari Mattila

Sähkön hinta ei ole vielä tarpeeksi korkealla. Monessa taloyhtiössä pihavalot palavat puoli tuntia auringonnousun jälkeen ja syttyvät puoli tuntia ennen auringonnousua. Tuhlailevaa kulutuskäyttäytymistä voi oma-aloitteisesti muuttaa. Kunnalta ja valtiolta ei voi aina vaatia tukea joka asiaan.

Haminan mursulla ja miehellä ei paljon eroa löydy. Kuolinsyyssä nimittäin. Ja kuntokin aikalailla samanlainen.

Konsultin mielestä Inna on paras Porin kaupunginjohtajaksi. Konsulttiko siitä päättää? Luulin, että valtuusto.

Siinä kävi taas niin, että eläkkeiden korotus tuo vähiten parannusta pieniin eläkkeisiin. Kun ei kaupassa kelpaa prosentit, näin pienituloinen jää aina perään tuloissa.

Suomeenkin täytyy perustaa USA:n senaattia vastaava elin, jossa kaikilla alueilla on sama edustajamäärä. Asukasluvusta riippumatta. Tällä mahdollistetaan Suomen tasapuolinen kehitys. Siis Suomeen oma senaatti.

Katkelma intiaanipäällikkö Seattlen vastauksesta Yhdysvaltain presidentille vuonna 1854: ”hän (valkoinen mies) kohtelee äitiään maata ja veljeään taivasta kuin tavaroita, joita voi ostaa, ryöstää ja myydä kuin lampaita tai lasihelmiä. Hänen ahneutensa nielaisee kaiken ja jäljelle jää vain autio maa.” Tämä näkymä alkaa nyt toteutua, joten valkoisen miehen olisi nyt kiireesti muutettava elintapojaan.

Väitänpä näin. Anne Bernerin taksiuudistus oli aivan ok. Näyttää siltä. Mutta taksiala ja sen toimijat eivät kyenneet muuhun kuin poimimaan rusinat pullasta ilman mitään kokonaisvastuuta. Liikennekaariajatus oli aivan ok. Mutta välistävetäjät tuhosivat asian. Anne Berneriä käytetään nyt tekosyynä alan ongelmiin, kun ei osata eikä haluta toimia. Monen vuoden jälkeenkin.

Onko työnantajat alkaneet säästää työntekijöidensä työvaatteiden pesussa, kun lounaspaikoissa näkee päivittäin lian peittämiä yritysten logoja työtakkien selustoissa?

Ihan sivusilmälläkin huomaa, kuinka väärin käytettyjä ovat kauppojen perhe- ja invapaikat. Usein käyttäjinä ovat muut kuin niitä tarvitsevat. Hävetkää terveet, aikuiset ihmiset. Väinölän poliisi