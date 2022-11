Tekstiviestipalstalla kammoksutaan halloween-rekvisiittaa.

Tekstarin lähettäjä on sitä mieltä, että öljylämmittäjiä tulisi nostaa hyväksi esimerkiksi sähkön säästäjinä.

Miten on mahdollista tämän päivän Suomessa: Pyhäselän suljetun vankilan hälytysjärjestelmä oli rikki, kukaan ei valvonut ulkoilua ja aita kaatui ravistelemalla! Luulisi, että perusasiat laitetaan ensin kuntoon ja sen jälkeen vasta mietitään, onko tarvetta Linnan juhlille?

Kokoomuksen levittämä pelko valtionvelan holtittomasta kasvusta näinä haastavina aikoina on lähinnä hupaisaa, sillä kokoomus on ollut helppoina ja hyvinä aikoina hallituksessa ottamassa ennätysmäisen pohjavelan Suomelle. Hurskastelu vastuullisena taloudenhoitajana on siis lähinnä härskistelyä kokoomukselta.

Ilahtuneena luin 8.11. Satakunnan Kansasta omaisen kokemuksen siitä, kuinka hänen kuolevaa läheistään oli kohdeltu hyvin saattohoito-osastolla. Toivoisin, että potilaan hyvä kohtelu toteutuisi myös sairauden paranemiseen tähtäävillä osastoilla. Se ei ole itsestään selvää. Rakkaat ihmiset, kun omaisenne on sairaalassa tai hoitokodissa, varmistakaa, että häntä kohdellaan hyvin ja hän saa riittävästi kipulääkettä.

Kovia kokeneen potilaan omainen

Ottamatta kantaa Heijarin kirjoitukseen sinänsä, jossa ei kai verotusta kokonaan esitetty lopetettavaksi, ihmettelen, miten sitä oikein elettiin joskus 60- ja 70-luvuilla esimerkiksi, kun ei ollut näitä tämän päivän kaikkia "välttämättömiä" palveluja. Niin, mielipiteisiin voi yrittää vaikuttaa totuudella tai vaihtoehtoisellakin totuudella!

Heikki Haaslahti

Joku kirjoitti odottaneensa 55 tuntia takaisinsoittoa Pohjois-Porin terveyskeskuksesta. Minun kohdallani meni paremmaksi: 77 tuntia. Apu oli silloin jo todellakin myöhässä. Tähänkö on tultu!

Eeva Kallilta asiallinen, hyvä ja kiihkoton kirjoitus. Jollaista tapaa ei vain moni enää kestä nykypäivänä. Surullista. Kasvavat metsät ovat luontomme pelastus. Ja kaikki muukin uutta kasvava. Siksi pitää istuttaa uutta metsää suorastaan vimmalla. Istutuksia on syytä lisätä voimakkaasti.

Kiitos Satasairaalan mammografiaa ja ultraa tekevälle henkilöstölle ammatillisesta työstä ja hienovaraisuudesta. Erityiset kiitos lääkärille.

Lidl Pori Musa, 29.10. klo 15. Lämmin kiitos lompakkoni löytäjälle. Veit sen kassalle ja pelastit eläkeläisnaisen ruokarahat. Vielä on kaiken keskellä myös hyvyyttä. Hyvää jatkoa sinulle.

Tänä sähkökriisin aikana meidät öljyllä lämmittäjäthän pitäisi nostaa etunenään sähkön säästäjinä. Onhan kaasukin jo saanut kehuja sen käytöstä sähkön säästäjänä, vaikka kaasukin on fossiilinen tuote.

Mitä minä juuri luin! Eläkkeen verotus yli seitsemän prosentti palkkaverotusta kireämpää? Eivätkö eläkeläiset ole aikanaan jo palkastaan verot maksaneet eläkkeestään! Olen vie työelämässä ja maksan veroa myös niistä tuloista, joista eläkkeeni kerätään. Miten tämä voi olla oikein!

Mihin tämä maa on menossa? Millä ihmeellä perheellisetkin ihmiset selittävät itselleen väkivaltafantasioinnin ja kannibalismileikit Halloweenin yhteydessä? Kuinka kukaan voi koristella kotinsa esimerkiksi hirtetyillä vauvanukeilla, tarjota syötäväksi ihmisaivojen tai irti leikattujen raajojen näköistä ruokaa? Vastenmielistä, kuvottavaa ja täyttä pimeyttä. Miettikää tätä.

Ulvila valmistautuu yli 10 miljoonaa maksavan sote-keskuksen rakentamiseen. Laviassa on valmiina tiilinen virastotalo, säästetään nekin rahat vanhusten hoitoon.

Joka aamu luen uutiset tarkalla silmällä ja odotan, milloin se meille porilaisille luvattu ja jo kertaalleen päätetty palloiluhalli valmistuu.

Meidän lapset ja muiden kakarat. Kohta kaikki saavat vanhemmilta ja isovanhemmilta kivat ja mukavat lahjat. Joulu! Kaikki kun ovat niin ihania ja mukavia! Kukaan heistä ei ole koskaan tehnyt mitään tuhmaa! Me ollaan ne itte opetettu ja opastettu ja annettu vapaat kädet!