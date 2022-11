Tekstiviestipalstalla ollaan haltioituneita Dannyn konsertista.

Uskomatonta jälkiviisautta hallituspuolueen edustaja Kallilta (SK 7.11.). Päätös- ja toimintavalta yksityisiltä metsänomistajilta ollaan työntämässä EU:n käsiin. Vauhdikas turvetuotannon alasajo oli vain alkusoittoa. Edunvalvonta on unohtunut täysin luontokadon varjolla.

Edelleen olen sitä mieltä, että Pori teki itselleen karhunpalveluksen, kun se kutsui yliopistotarpeen selvitysmieheksi Turun yliopistoa johtaneen rehtorin. Lopputulos oli selvä etukäteen.

Tämä hallitus ja sen arvot, 10 miljoonaa euroa maksuttomaan ehkäisyyn. Tämä on joiltakin raukoilta pois ja sen muut maksavat.

Säästä sähköä, Suomi. Autoissa hyvät valot nykyään. Mitä järkeä polttaa katuvaloja öisin taajamien ulkopuolella?

Nyt alkavissa srk-vaaleissa ei kyse ole "kaiken sallivuudesta", vaan siitä, onko kirkkomme enää Kristuksen Kirkko. Siksi nuo yltiöhumanistit ovat täysin väärässä.

Antti Pekola

Voi pojat, kun oli Dannyllä konsertti. Laittakaa paremmaksi. Jos kykenette.

Eikö pidä olla päivänselvää, että kaikki ilmastotouhun rahoitus pitää tulla öljyä ja kaasua tuottavista tahoista. Kuten Saudi-Arabia ja Venezuela. Nehän ovat eniten öljyvirroista hyötyneet. Toivottavasti Marin on hereillä.

Joukkuepeli. Kiitos Ässille Hifkin loppuminuuteille asti haastamisesta ja energisestä joukkueena yhteen pelaamisesta. Voittoon asti taistellaan. Ja voitto tuli.

Siis eikö Tojota-kuskit osallistu lainkaan sähkönsäästötalkoisiin säännöstelemällä vilkun käyttöä, kuten Audi- ja MB-kuskit?

Nyt olisi syytä tehostaa ilmanlaadun valvontaa. Eiköhän takoillakin pitäisi olla jonkinlainen päästörajoitus. Nyt jo näyttää, että piipuista tulee mitä sattuu. Kaikilla ei sitä vastuuntuntoa ole. Pihoilla leikkivät lapsetkin altistuvat ilmasaasteille. Lapsiperheissäkin tuprutellaan surutta. Lakipykäliä ehkä tarvittaisiin, kaikilla ei järki pelaa.

En nyt oikein hehkuttaisi naisten ringeten MM-kultaa, jos loppuottelun maat on jo etukäteen selvät. Pikemminkin on kyseessä Suomi–Kanada-maaottelu.

Nuoriso on jälleen hyökännyt uuden K-kauppiaan liiketiloihin. Nyt K-Marketin wc-tiloihin sotkemalla se bensalla. Tämä on todella vaarallinen teko, jo staattinen kipinä saattaa saada järkyttävät vahingot ja tuhon. Tämä on sellaista ilkivaltaa, johon kunnan päättäjien on puututtava. Ehdotan kunnan alueelle ympärivuorokautista vartiointia ostopalveluina kunnan varoilla. Syylliset tuomiolle lainmukaisesti.

Erkki Hindström

Nyt kannattais lakata parkumasta siitä tomaatin hinnasta! Eiköhän täällä pärjätä 3–4 kuukautta ilman. Yritetään ainakin.

Päättäjät voisivat mennä viikoksi Porin suurlukioon ja katsoa, miten homma toimii. Ruokatauolla ei ehdi syömään, kun ruokajonossa menee niin kauan aikaa. Tai sitten ruoka loppuu kesken. Tunnilla ei pysty keskittymään huonon sisäilman vuoksi.

Väsynyt opiskelija

Isosta Karhusta kulttuurikeskus: kirjasto, näyttelytilaa, esittävän taiteen tilaa, kahvio ynnä muuta.

Lähes päivittäin SK:ssa pohditaan halleja ja keskustan tyhjiä tiloja. Edustan pientä yhdistystä, joka ideoisi ja järjestäisi, mutta kohtuuhintaisia tiloja on vaikea löytää. Sähköposteja on laitettu muun muassa Ison Karhun ja vanhan Anttilan tiloista, vastausta saamatta. Yhdestä sivummalla sijaitsevasta tilasta vastattiin lyhyesti: ei käy. Jos kiinnostuneille vastattaisiin ja tilavuokria katsottaisiin tapauskohtaisesti, voisi keskusta elävöityäkin. Tuntuu kuitenkin, että tilojen on parempi huutaa tyhjyyttään rahakasta vakitoimijaa odotellessa.