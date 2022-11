Tekstareissa puolustetaan Salatut elämät -sarjan seuraajien katselunautintoa.

Hyvät kanssa-autoilijat, nyt syksyn tultua olkaa hyvät ja tarkistakaa valokytkimenne asento, jotta takavalot myös palaisivat. Paljon liikkeellä pimeitä takamuksia.

Eikö nykyaikaisissa autoissa ole enää vilkkua. Vai eikö täällä Porissakaan, jossa ympyröitä on, osata niissä ajaa. Minulle jo kauan aikaa sitte autokoulussa opetettiin, et aina ympyrästä poistuttaessa käytetään vilkkua. Vilkku on merkki muille tienkäyttäjille omista aikomuksista. Ei pitäis olla vaikeeta. Mut kyllä näyttää vaikeeta olevan vilkun käyttö. Tois vielä lisää joustavuutta ympyrässä ajeluun. Mutta jos sitä vilkkua ei ole? Liian usein turhaan odotellut

Päivähoidon järjestäminen ja sen rahoitus on pohjaton menokaivo, johon ollaan surutta vaatimassa lisää rahaa miljarditolkulla ja henkilöstöä lisää tuhansia. Vaikka lasten määrä vähenee. Tämä on aivan hölmöläisten hommaa. On palattava siihen, että lapset hoidetaan kotona niin kuin ennenkin.

Mikäli Traficomin järjestämä kysely ikäihmisten digipalveluiden käytöstä suoritettiin "netin" kautta, niin eihän se voinut tavoittaa muita kuin nettiä käyttävät. Ilmankos 77 prosenttia 65–79-vuotiaista sanoi käyttävänsä verkkopankkia, mikä kummastuttaa kokonaisuudessaan. Pienet prosentit tulivat kyselyssä julkishallinnon käytöstä, muun muassa Omaverosta. Nyt Trafi ihmettelee, miksi näin vähän käytetään. Sopii miettiä eläkkeiden kokoja, laitteiden hintoja ja sitä ujoilua, kun ei kehtaa tunnustaa, ettei ehkä enää opi, kun "edistys" on ajanut ohi.

Yliopisto tuo Poriin elinvoimaisuuden. Maan fiksuimmat tuhannet nuoret eivät tule tänne istuskelemaan ja katselemaan, niin kuin joku tällä palstalla väittää, vaan opiskelemaan, luomaan uutta, perustamaan yrityksiä ja työpaikkoja. Nykyaikaiset yritykset syntyvät koulutetun väen innovaatioina. Ilman yliopistoa Satakunnalla ei ole tulevaisuutta.

Perjantaina lähdin kyynelsilmin töihin. Kiitos Tiina Keskisen kolumnin. Kiitos silti. Muistuttamisesta. Samaan aikaan soi radiossa Juha Tapion "Tänään ollaan elossa". Eletään toivossa ja nautitaan hetkestä.

Lintilä ynnä muut sähkön markkinahinta-asiantuntijat. Suurin osa Suomen hinta-alueen korkeista hinnoista johtuu riittämättömästä siirtokapasiteetista Ruotsista Suomeen. Hintakattoa ei voida asettaa yksinomaan Suomessa. Hintakatolla on myös negatiivinen vaikutus sähkön riittävyyteen.

Väistämisvelvollisuus muuttunut -liikennemerkki tulisi laittaa uusien pyöräsuojateiden eteen. Monikaan autoilija ei ole havainnut esimerkiksi Kalaholman koulun vieressä olevan suojatien uutta liikennemerkkiä. Samassa paikassa on muuten 30 kilometrin tuntinopeuden rajoitus.

Salkkarien katsojia on paljon, ja olen varma, että puolentunnin ohjelmassa kaksi pitkää mainoskatkoa on liikaa. Salkkaristi

Torstain SK:ssa oli hyvä tekstari torin alle sijoitettavasta "parkkialueesta". "Parkkialueen" sijaan siitä tulisi se kaivattu monitoimitila urheiluun ja niin edelleen.

Miten ihmeessä on voitu alunperin antaa taksilupia tuosta vaan, kun nyt havaitaan, että 1 500 taksilupaa on peruttu sen takia, ettei ole suoritettu yrittäjäkoetta huomautuksista piittaamatta. Y-tunnus puuttuu ynnä muuta. Asiakas ei aina saa kuittia.

Nyt nähdään, mihin on johtanut vanhustenhoidon siirto kunnissa yksityisille yrityksille ja vanhainkotien alasajo.

Miksi Kirjurinluodon kesäteatterin ulkorakennuksessa on palaneet valot yötä päivää kesästä lähtien?

Tuori on oikeassa. Onko jo myöhäistä, mutta ainakin keskustan ja kokoomuksen on otettava maaseudun asia agendalistalla numeroksi yksi. Nyt ei enää saa epäröidä. Muut puolueet eivät siihen kykene eikä haluakaan.