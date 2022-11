Tekstiviestipalstalla muistellaan keltaista vaaraa ja selitetään, miten taksi voi ajaa hidasajoa.

Yrjö Sarasteen kirjoitukseen (2.11) viitaten, muistan lapsuudesta 50–60-luvulta, miten vanhempi väki Pohjanmaalla puhui keltaisesta vaarasta, tarkoittaen Kiinaa!

Kiitos Yrjö Sarate mielipidekirjoituksestasi koskien Kiinaa (SK 2.11. s. B8). Kanssasi samaa mieltä, siis kauppa seis Kiinan kanssa.

Ihmettelen ihmisten välinpitämättömyyttä. Yleensä Noormarkussa pihat ovat kauniita ja hyvin hoidettuja. Mutta tässä kävellessäni yhdellä kujalla huomasin, miten kaikki roju oli kerätty naapurin rajalle. Vanhoja aitoja, metallijätettä. Ajatelkaa siistejä naapureitanne, ja nyt eletään jo vuotta 2022. Pitäisi olla vähän ympäristötietoutta.

Pankilta tuli tiedote uudesta lainakorosta. Nousua tuli 1 500 prosenttia. Että silleen.

Enäjärvellä on ihme ajatus, että Koulutie ja Kotitie jatkeineen olisivat pääteitä. Ne ovat tasa-arvoisia risteyksiä nopeusrajoituksineen. Varovaisuutta, kiitos!

Miten osa Porin valtuutetuista perehtyvät käsiteltäviin asioihin, kun kymmenen kuukauden kuluttua äänestävät omia päätöksiään vastaan ilmeisesti äänekkäimpien äänestäjien vuoksi. Kannattaisi perehtyä kunnolla päätettäviin asioihin ja olla päätöstensä takana. En äänestä tuuliviirejä.

Keskustan rekkaliikennettä kiellettäessä UPM vetosi kaupungin päättäjiin kilpailutilanteen kovuudella ja väitti taloudellisesti olevan mahdotonta kustantaa kuljetusliikkeille keskustan kierto. Konsernin viimeisen kvartaalin 780 miljoonan tuloksesta ei varmasti siitäkään vielä riitä raha tätä kiertoa kuittaamaan. Kaupunki voisi tulla vastaan ja tukea yritystä rahallisesti saadakseen läpiajon loppumaan. Tähän riittää prosentit lentoliikenteen tukisummista.

Kotihoidon tuki on luotu siksi, että äidit voivat hoitaa lapsiaan kotona ensimmäisten elinvuosien ajan. Mikä ikinä voi olla arvokkaampaa työtä. En ainakaan käsitä. Nyt jälleen asiantuntija sanoi 2.11. radiossa, että lasten hoito kotona kuristaa äitejä. Siksi kodinhoidon tuki on lopetettava. Ei tarvitse enää ihmetellä, että lapsia ei synny Suomeen. On hyvä, että edes keskusta on edelleen kotihoidon tukija.

Keskustan alamäkeä ihmetellessä voisi myös pohtia keskustan sveitsiläisellä tarkkuudella tekemän taksiuudistuksen vaikutusta. Tuntuu pahiten osuneen maaseudun asukkaisiin.

On tämä käsittämätöntä, kun maakunnat menettävät kaiken lisäksi kansanedustajapaikkoja. Ainoa keino, millä maakunnat edes hiukan saisivat mahdollisuutta vaikuttaa. Päinvastoin paikkoja pitäisi lisätä maakuntiin. Matti T

Voisiko joku kertoa, koska lapset oikein kiertävät ovilla karkki ja kepponen -kierroksella? Alkaa hermot menemään, kun kolmatta päivää juostaan oven takana ja vielä on pyhäinpäivä jäljellä. Raivostuttava tapa.

Hidasajoa syntyy esimerkiksi silloin, kun taksi on paikoillaan punaisissa valoissa tai ajonopeus on alhainen. Kuitissa pitäisi olla yhteystiedot, josta asiaa voi kysyä tarkemmin, mikäli jokin asia matkan veloituksessa askarruttaa. Ja kaikkien taksinkäyttäjien tulisi muistaa ottaa kuitti. Aina. Maksutavasta riippumatta. Helpottaa kummasti esimerkiksi autoon pudonneen puhelimen löytymistä.

Nyt taas puhutaan, miten Porin elinvoimaisuus vaatii yliopistoa. No, yliopistoon tullaan jostain muualtakin, mutta eihän kukaan jää tänne Poriin istuskelemaan ja katselemaan. Porissa tarvitaan työpaikkoja, joihin opiskelijat voisivat työllistyä. Työpaikkoja joihin ammatillisen koulutuksen saaneet voisivat työllistyä. Vaikka täällä olisi sata uutta kerrostaloa, se ei paljon lämmitä, jollei ole töitä. Yritykset ovat sitä, mitä Pori tarvitsee kipeimmin!

Nyt on Puuvillan terveysasemalla ihana, pirteä ja positiivinen vastaanottovirkailija. Kiitos!