Tekstareissa vaaditaan Porin torin alle väestönsuojaa.

Kiitos Porin perusturvan koronaneuvonnalle ja näytteenotolle! Takaisinsoittopalvelu toimi loistavasti ja palvelu oli todella ystävällistä kautta linjan kiireestä huolimatta jaksaen selvittää ja neuvoa kaikissa asioissa.

Sinä, joka kaipaat edes korttia postilaatikkoosi (1.11.). Oletko itse lähettänyt kenellekään korttia? Aika usein saat kortin siltä, jolle itsekin tervehdyksen lähetät. Nyt kaikki laittamaan korttia ystäville ja tutuille!

Maksammeko me porilaiset jäteveden puhdistuksestakin piiloveroa, kun kaupungilla on varaa puhdistaa pomarkkulaisten jätevedet puoleen hintaan siitä, mitä me porilaiset maksamme?

On tuo suomalainen urheilun tasa-arvottomuus saavuttanut taas uudet mittasuhteet. Ajatelkaa nyt esimerkiksi naisten jääkiekkoa. Jos rekisteröityä pelaajaa kohden miehet saisivat samat tukieurot kuin naiset saavat, niin pysyisivät monet parhaat pelaajat liigassa.

Nyt valitaan seuraavaksi Porin kaupunginjohtajan virkaan demari. Maakuntajohtajaksi valitaan demari. Ja joku vielä ihmettelee, että Satakunta taantuu ja miksi.

Helsingin sähkölaitos piti takavuosina kulutuksen vähenemistä riittävänä hinnan noston perusteena. Eiköhän oteta vanhat keinot käyttöön.

Porin tori ja sen hyödyntäminen. Otetaan nyt oppia tapahtuneista, pyydän syntyperäisenä porilaisena. Turku viimeisimpänä rakensi torinsa alle monikerroksisen "parkkialueen", juu on käytössä pysäköintialueena. Kyllä Porin kaupungin päättäjien pitää heti, heti tässä ja nyt käsittää, ettei Porin kaupungissa ole sellaista väestönsuojaa, johon kaupunkilaiset voisi ohjata kriisin tullen.

Eihän kukaan enää osta haudoille kynttilöitä muovikuorissa? Tuloksena on vain valtava jätevuori. Toimiva vaihtoehto on lyhty ja siihen tavallinen pöytäkynttilä.

Mikäli et halua, että isot linnut ja oravat pääse käsiksi talipalloihin, jotka olet tarkoittanut pikkulinnuille, niin laita se käytetyn 10 litran kirkkaaseen muovipulloon roikkumaan. Reikä korkin lävitse, johon rautalanka. Tee 32 millimetrin reikä kylkeen, niin tiaiset pääsevät sisään. Reiän voi ympäröidä värillisellä teipillä, jolloin aukko erottuu paremmin kirkkaassa muovissa. Pohjaan myös samankokoinen reikä.

Aiemminki pirssiautoo ostettaes oli tärkeempii kritereit, joutuko ratin takan paljonki nousemaa saadaksee oikee takaove auki asiakkaal.

Ai mihin perustuu aborttilain vastaisuus, kysyi joku tällä palstalla 30.10. No ehkä se perustuu osaksi moraaliin ja järjenkäyttöön. Vanhakantaisuus ei itseasiassa ole syy, koska ei voi verrata vanhoja ehkäisyjä nykyisiin. Nyt kun on monenmoista saatavilla, sen kuin vaan valitsee, ottaako pillerin ennen vai jälkeen vai minkä makuisen kondomin. Jokaisen kuuluu huolehtia itse itsestään, eikä käyttäytyä holtittomasti.

Pormestarinluotoon valmistumassa uusi K-market. Kuten arvata saattoi, ruma peltihalli nousi nopeasti tontille. Samaa sarjaa odotettavissa Karjarantaan. Miksi kaupunki antaa lupia näille peltilaatikoille? Näillä kaupan kahdella jätillä olisi kyllä rahaa rakennuttaa jotain maisemaan sopivaakin, jopa arkkitehtien suunnittelemaa.

Suomalaista typeryyttä: jo maksettuja venäläisiä viinoja kaadetaan viemäriin Alkon toimesta, 10 675 valkoposkihanhen kuoppaaminen maahan, kun eivät ole virallisia riistalintuja, vaan erikoisluvalla pyydettäviä haitantekijöitä viljelyksille. Mitä meidän päättäjämme oikein ajattelevat – vai eivätkö ajattele ollenkaan?

Te, jotka Pietniemessä käännytte autoilla Vanhalta Raumantieltä Preiviikiin, olkaa niin kilttejä ja pysykää omalla kaistallanne. Vaaratilanteita on syntynyt paljon, kun vedetään vasenta kaistaa melkein talojen pihoihin.

Eikö täyssähköautoissa riitä sähköä auton valoille? Vai onko valot jokin kallis lisävaruste, joka jätetään ottamatta? Enpä ole vielä nähnyt liikenteessä yhtään sellaista sähköautoa, jossa olisi valot.