Tekstareissa huomautetaan, että vielä ei ole pihan pikkulintujen ruokkimisen aika.

Tekstarin lähettäjä on sitä mieltä, ettei kukaan muuttaisi Poriin palloiluhallin takia.

Porin vetovoimaa asuinpaikkana eivät lisää palloiluhallit eikä tapahtumat ainakaan niin paljon, että joku muuttaisi niiden takia Poriin. Sitä vastoin hyvät peruspalvelut, halpa energia, edulliset tontin ja ennen kaikkea halpa kunnallisveroäyri ovat toimivia houkuttimia, joten Porin päättäjät voisivat kustannusten kasvattamisen sijaan miettiä, miten saadaan nuo aikuisten oikeasti toimivat houkuttimet kuntoon.

Oispa Porissa Boliden, kuten Harjavallassa ja Kokkolassa, niin tehtäisiin Etelä-Suomen suurin palloiluhalli.

Lopettakaa tuo sähkökatkoilla pelottelu! Nyt ikäihmiset ja vammaiset alkavat pelätä hissiin jäämistä.

Pitkästä aikaa olimme taksin kyydissä suuntaan ja toiseen. Mutta kuskit olivat kuin liimattuina penkkiinsä. Ei elettäkään kohteliaisuutta. Toivottavasti olivat poikkeus säännöstä.

Kirjoitus SK 27.10: "Hiljainen kevät uhkaa": Kirjoittaja on oikeassa, mutta syyllistää vain viljelijöitä, eikä näe "malkaa" omassa silmässään. Pitkin kevättä, jopa ympäri vuoden, bongari kuvaa ja kiikaroi pesiviä lintuja pelloilla, metsissä, järvillä. Havaintona lintujen väheneminen ja sen ilmiselvä syy! Mitä bongarit tekevät vähenemisen estämiseksi? Ei mitään, paitsi kiikaroi ja kirjoittelee lisää syyllistäviä kirjoitelmia! Bongarin mieli ei tajua, että hän voisi itse tehdä asialle jotain, merkitä vaikka havaitsemansa peltolintujen pesät! Valtiolle ehdotan: jakakaa pesäpalkkio.

Attendon irtisanomiset eivät yllyttäneet niitä, jotka kannattavat kunnalliskotien uudelleenavaamista. On päivän selvä asia, kun ulkomaiset rahankeruuorganisaatiot saavat vallan vanhusten hoidossa, ne tulevat ottamaan osansa hoitoon tarkoitetuista verorahoista.

Attendo, miten meni noin niin kuin omasta mielestä työntekijöiden arvostus? Johtajat saivat korona-ajan jaksamisesta palkkioksi viikon vapaan, mutta hoitajat kentällä vain pelkän kiitoksen.

Porin persut, se oli sitten siinä.

Jos on esimerkiksi Porissa perussuomalaisten nokkamiehiä, niin ei pidä kuvitella olevansa joku Don. Ensin pitäis lobata oma porukka.

Vielä ei tarvi eikä kannata kattaa pöytää pihan pikkulinnuille. Odotettaisiin vaan maan jäätymistä tai lumen tuloa.

Nyt puuhataan sitä ennallistamista Suomeen. Tavoitteena palauttaa metsät, vesistöt, pellot sekä kaupungit sotien jälkeiseen aikaan. Kaupunkilaisena metsänomistajana jään mielenkiinnolla odottamaan, kun asunto-osakeyhtiöt hankkii puuseet tonttinsa perälle. Todellinen ilmastoteko niin vesistöjä kuin energiantaloutta ajatellen.

"Kokkola on asukasluvultaan kaksi kertaa pienempi kuin Pori ja vaikutusalueella kolme kertaa vähemmän asukkaita kuin Porin vaikutusalueella". Kansan suussa tällaiset ilmaisut ovat tavallisia, tohtorismieheltä odottaisin oikeaa ilmaisua. Ei voi olla kuin yksi kertaa pienempi, silloin ollaan jo nollassa! Tämä edellä mainittu virhe toistuu jatkuvasti muissakin kirjoituksissa ja pistää ikävästi meikäläisen silmään.

Yösähkön pitäisi olla välillä kello 22–07, mutta aina menee päälle vasta lähempänä kello 23:a. Tämä on noin ollut jo pidemmän aikaan, mutta nyt olis mukava pyykinpesu aloittaa vähän aikaisemmin hintojen nousun aikana. Joten miten on Oomi, muuttuuko tämä edes, kun siirrytään talviaikaan? Muutenkin saisi alkaa silloin, kun on sovittu eli kello 22, ja meillä menee silloin myös lämmitys päälle!

Terveystalo Pori Kuvantamisen henkilökunta kiittää herrasmiestä, joka on muistanut meitä upeilla kukkalähetyksillä jo useana maanantaina! Kaunis kiitos ja hyvää syksyn jatkoa!

Mediamission yhteiskristillisen toiminnan kautta on kerrottu evankeliumi tuhansille lapsille ja nuorille, perheille, ikäihmisille, sitä ei voi rahassa arvioida. Herran pelko kansakunnan korottaa.