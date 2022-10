Tekstaripalstalla kaipaillaan yhden hengen puurokippaa.

Ei olla Porissa köyhiä eikä kipeitä! Matkakeskuksen parkissakin pakoputket tupruttavat monessa autossa minuuttitolkulla. Missä järki? Takki päälle, jos vilu tulee. Pitikö säästää luontoa ja bensaa?

Mikä on mielestäsi kirkon alkuperäinen tarkoitus ? Eikö se ole lähimmäisen rakkaus, tule sellaisena kuin olet, ehdoitta hyväksyminen ja rakastaminen. Juuri tätä kirkkomme nykypäivänä edustaa. Kirkko on paljon enemmän kuin rakennus tai kävijämäärät. Kirkko on kaikkialla, jokaisessa sydämessä, kunhan vain avaat oven. Sisällä asuu rauha.

Yhtä maailmanhallitusta kaipaavalta (SK 26.10.) voidaan kysyä, mikä saa hänet kuvittelemaan että tämä perustettava "maailmanhallitus" olisi ehdottoman oikeudenmukainen ja kaikille tasapuolinen - eikä rupea ajamaan jonkun tietyn valtion tai ideologisen ryhmän hankkeita ja sortamaan muita? Timo Raunio

Tyttöjen äiti vastaa tytön äidille: tyypillinen kumin käyttö tarkoittanee huolimatonta käyttöä, joka voi johtua valistuksen puutteesta tai vanhoista kortongeista... Jälkiehkäisy kumin puhjetessa on helpompi kestää kuin koko vuoden hormonimyrskyt. Kokemusta on. Nuorten sukupuolitaudit lisääntyvät, koska "ei tarvinnu kumia, kun sillä oli pillerit".

Tutkimus osoittaa, että noin 75 prosenttia suomalaisista tunnustavat maaseutujuurensa. Tässä olemme suomalaiset taas epäjohdonmukaisia, koska hylkäämme puolueen, keskustan, joka on ainoana vuosikymmenten saatossa puolustanut maaseutua ja maaseudun ihmistä silloinkin, kun tätä puolustamista media ja muut puolueet eivät mitenkään ole pitäneet tarpeellisena. Pikemminkin päin vastoin.

Minä olen jo vuoden ajan etsinyt kaupoista ja kirppareilta yhden hengen puurokippaa. Nykyinen on yli 60-vuotias. Keitän teeveden kattilassa, otan siitä juomalasillisen puuroon. Kaurapuuro kypsyy jälkilämmöllä.

Posti toi taannoin verotuspäätökset, toisen vaimolle ja toisen itselle. Tavaraa oli yhteensä 26 sivun edestä. Eilen tuli sama setti toistamiseen, jälleen kahdessa kirjeessä. Oli tehty pyytämättä uusi päätös kummankin osalta. Vaimo joutuu maksamaan jäännösveroa neljä senttiä lisää, mutta onneksi itse sain palautusta vastaavasti neljä senttiä enemmän kuin ensimmäisessä päätöksessä. Pysyy Suomen rattaat pyörimässä, kun verottaja tarkkana pohtii ja Kusti ahkerana polkee!

On hyvin erikoista, että varhaiskasvatuksessa verrataan sosionomeja lastentarhanopettajiin. Miksi? Lastentarhanopettajat opiskelevat yliopistossa ja sosionomit ammattikorkeakouluissa, joita ennen kutsuttiin opistoiksi. Myöskään koulutuksen sisällöt eivät vastaa toisiaan. Tätä näköjään ei edes ministeritasolla haluta ymmärtää. Miksi kouluttautua enemmän, jos vähemmällä pääsee samaan ammattiin?

Katsoin MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmaa, jossa puhuttiin 0–6-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta. Korkeakoulun käyneistä opettajista on kauhea pula. Onkohan koulutuksen vaatimustasossa jotain vikaa?

Renkaiden vaihtoaika alkaa olla käsillä. Hyvät asiakkaat, pysykää poissa asennushallista. Varmaan joka liikkeessä on odotustila, jossa voitte odottaa autonne valmistumista.

En vastusta Natoa, mutta kansalaisten olisi saatava tietoa mitä Natoon liittyminen maksaa ja mitä ovat vuosittaiset kustannukset? Miksi näistä tiedoista vaietaan?

Eihän lopeteta ruoan kotivalmistusta, vaikka energian hinta on korkea. Varmasti houkuttaa einesten pikalämmitys mikrossa. Lasten ja nuorten on tärkeää haistaa vanhempiensa tekemän ruoan tuoksut kotiin tullessaan. Ja lasten kokkailu opettaa arvostamaan ruokaa, kun saa kokea valmistusprosessin alusta alkaen. Keittiömies

Milloin Murtosenmutkan alueelle saadaan kunnollinen lasten leikkipuisto, ulkokuntoilupaikka välineineen, S-kauppa ja hampurilaisravintola?