Tekstaripalstalla ihmetellään sarjakuvan juonen hidasta etenemistä.

En ole voinut olla miettimättä maan laajuista Media Missio -kampanjaa ja sitä, miten paljon rahaa siihen on mahdettu satsata. Eikö olisi ollut, nykytilanteen huomioiden, järkevämpää satsata ne rahat köyhimpien ihmisten konkreettiseen auttamiseen. Mietin vaan, ottakaa kantaa.

Mitähän mahdetaan tarkkailla droneilla Pomarkun yllä viikkotolkulla?

Porilaisveljesten kannabiskasvattamo laittaa miettimään, kuinka paljon tuhoa olisivat saaneet aikaan nuorison keskuudessa, jos olisivat saaneet jatkaa laitonta toimintaansa.

Mistä johtuu, että rikolliset saavat "paljousalennusta" siitä, mitä useamman rikoksen he tekevät? Sehän vain kannustaa tekemään enempi rötöksiä!

Miksi lippisäijäkeskustelu loppui? Syksyllä ja talvella kahvilayrittäjää pitää tukea ostamalla pienen kahvikupposen lisäksi myös vaikka lohileivän. Muuten ei pian ole kahviloita.

Mikä ihmeen rintamamiestalo, joka on rakennettu vuonna 1930 (SK 22.10.)? Ei silloin palattu mistään rintamalta. Oikeat rintamamiestalot on rakennettu viime sotien jälkeen 1940–50-luvuilla ja niissä kaikissa on sama malli.

Koska hyvinvointialueelle saa alkaa aikoja varaamaan. Nyt on kuukausikaupalla tuloksetta jonotettu. Huutava avun tarve!

Miten hektinen nykyihminen pystyy seuraamaan Fantom-sarjakuvaa, kun tarina etenee luokkaa kaksi kuvaa 24 tunnissa? Ja sunnuntaina ei etene lainkaan. Tällainen henkilö on varmaan kiinnostunut myös kirjeshakista. Ja siinä välissä katselee vaikka maalin kuivumista. No onhan kärsivällisyys toki hyve. Mutta silti. Kaksi kuvaa/24h. Oikeesti.

Nyt Porilla on kaikkien aikojen tilaisuus yhdistää kaksi tarvetta: Rakennetaan väestösuoja, joka on samalla palloiluhalli. Ylläpitokin helpottuisi.

Kiitos Diak ammattimaisesta, asiakaslähtöisestä, erinomaisesta huolenpidosta. Teillä on hyvä olla! Kiitos, että olette, kiitos, että jaksatte! Kiitos, että omaishoitaja saa levätä! Eeva K-P

On ihmeellistä, että kauppojen kassoilla ja muulla henkilökunnalla ei ole maskia, vaikka korona on lisääntynyt huomattavasti. Maskin käytössä he olisivat hyvä esimerkki asiakkaille.

Eelis Pulkkisen kirjoituksen (SK 20.10) suhteen täytyy korjata laskelmaa. Jos sataa vettä 40 millimetriä, tarkoittaa se hehtaarille 400 kuutiota eli 400 000 litraa vettä. Ja toiseksi hiilidioksidi on kasvien ruokaa, eli ilman sitä ei olisi ihmisilläkään syötävää.

Ei lapsia tarvitse sääliä, olivatpa vanhemmat eronneet tai ei. Lasten on parempi kasvaa rauhallisessa ympäristössä, missä aikuiset eivät riitele. Otin avioeron viime kesänä ja tein oikean päätöksen. Jokainen ansaitsee rauhallisen kodin.

Kyl Poril rahhaa konsultteihi piisaa. Mut ei katuje kuappii.

Alko kaataa kuulemma yli 5 000 litraa viinaa viemäriin? Kalastajat onkimaan "kännikaloja".

Toivottavasti Kimmo Ahosen huili ei ole kovin pitkä, viimeistään 2024 takaisin remmiin. Trumppikaan ei lepää. Kiitokset mielenkiintoisista kolumneista vuosien varrelta!

Syysloma alkoi ja lapset tai nuoriso repinyt rikki Toejoenrantakadulla ja Peräkadulla kiertävää puuaitaa. Onko nyt hyvä olla?

Eduskunnassa on kaksi isänmaallista lääkäriä, Päivi Räsänen ja Sari Tanus. Kuunnelkaa heitä. Antti Pekola

Ok, olen mielipiteiltäni melko jyrkkä henkilö. Poika lupasi 1 000 euroa, jos pystyn katsomaan TV:stä kokonaan ohjelman, jossa ovat Maria Veitola ja Sanna Marin. Jäi tonni saamatta.