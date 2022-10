Tässäkin lehdessä on viljalti juttuja sankareista/sankarittarista, jotka saavat kolmen neljän sivun verran tilaa, ja jokseenkin oudoista teoista. Ei tätä vain ymmärrä tavallinen lukija.

Viitaten Eelis Pulkkisen kirjoitukseen (SK 20.10.): 40 millimetriä vettä on 40 litraa neliöllä. Hehtaarissa on ainakin ennen ollut 10 000 neliötä. Eli kyseinen vesimäärä tarkoittaa yhteensä 400 000 litraa hehtaarilla. Eli 400 kuutiometriä. Siis aika paljon. Mutta opetus tästä: päässälasku ja suhteellisuus taas kunniaan kouluissa laskennossa.

Ei tainnut nimimerkki Tilastoniilokaan osua laskelmissaan kohdalleen. 40 millimetriä sadetta on 400 000 litraa hehtaarille.

Jukka Tuorin mukaan Suomen osuus maailman fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvista hiilidioksidipäästöistä on 0,14 prosentin luokkaa (SK 21.10.). Kuitenkin suomalaisten osuus maailman väestöstä on 0,07 prosentin luokkaa. Miksi meillä suomalaisilla on oikeus päästellä ilmaston kannalta haitallista hiilidioksidia ilmakehään tuplasti sen, mitä muut maapallon asukkaat keskimäärin päästelevät?

Tahkoluodon voimalan seisottaminen on kyllä herättänyt pohdintaa ja keskustelua, mutta poliitikot ovat hiljaa. Voimala seisoo, vaikka sen olisi pitänyt jo syksyn ajan olla tuotannossa, tuottaa sähköä hinnan kohtuullistamiseksi ja vesivoimaloiden altaiden vesivarojen turvaamiseksi. Pitäisikö voimalat kansallistaa, kun markkinatalous ei toimi?

Arvaus Olkiluodon pumppujen vikaantumisesta: pitkä seisonta-aika vaurioittanut laakeroinnin – etenkin, jos ei ole pyöritetty/käynnistetty säännöllisin väliajoin.

Entinen pumppuasentaja

Kyllä OL3:n pumppuviat aiheuttavat turvallisuusuhkaa ainakin minulle, tavalliselle tallaajalle.

Kun ja jos tämä sähkökriisi joskus loppuu, muistakaa tarkasti, mikä yhtiö ja kaupunki tuli kuluttajia vastaan hinnoissa. Pori ja Oomi se ei ollut.

Säälin todella paljon lapsia, jotka joutuvat elämään rakkaudettomassa ja riitaisessa kodissa, kun ei tohdita erota. Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, mitä seinien sisäpuolella tapahtuu, joten tyhmää moralisointia (SK-tekstari 21.10.). Piste.

Meni aamukahvit väärään kurkkuun, kun luin perusturvalautakunnan sotaleskille tarjoamasta palvelusetelistä. Kokonaista 100 euroa, ja lesken hakemuksesta myönnetään. Haettava ennen marraskuun loppua ja käytettävä ennen vuodenvaihdetta. Eikä palveluntarjoajatkaan olleet vielä selvillä. Varsin irvokas kuvio kyllä. Mitäpä, jos tarjoaisitte ihan ilman hakemusta tuon nimellisen palvelunne sotaleskille, joita kaiketi enää satakunta elää keskuudessamme. Saisitte hiukan pelastettua kasvojanne. Hemmetti soikoon.

Jälleen kerran tuli julki hylkiö Huittisissa, joka kupannut äitinsä tilit tyhjäksi ja jättänyt äidin laskut maksamatta. Ihminen voi olla peto, mutta omalle äidille tai isälle. Lukekaa tuomio (SK 21.10.).

Porin kaupunki eläväksi poistamalla yksisuuntaiset kadut ja enemmän kiekkopaikkoja keskustaan.

Osaako kukaan vastata: miksi Ahlström ei suunnittele tuulipuistoa omille mailleen? Miksi pienmaanomistajien maita aletaan kaavoittaa kunnan/Porin päätöksellä, vaikkeivät pienmaanomistajat ole tilanneet kaavaa mailleen?