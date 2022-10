”Kyllä juntti on juntti, kun ei heijastinta tajua käyttää”

Ilman heijastinta liikkuvaa jalankulkijaa ja pyöräilijää on vaikea havaita tähän aikaan vuodesta.

Autoilijat hei. Tarkistakaa ihmeessä takavalonne. Vilkut ja jarruvalot kyllä toimivat, mutta muuten takaosa on sysipimeä. Eli säätönapit kojelaudassa oikeaan asentoon. Kaamosaika lähenee ja valoja tarvitaan jo turvasyistä.

Kyllä juntti on juntti, kun ei heijastinta tajua käyttää.

Satakunnan alueen suunnistajat vaativat omaa hallia katsomoineen. Vaatimus tulee vähän jälkijunassa, sillä onhan täällä valmiina jo kaksi hallia. Nimittäin Harjavallan Satalinna ja Porin Puuvilla. Ensimmäiset sisäsuunnistukset pidetään jo marraskuussa.

Voisiko Paneliankosken Voima Oy osallistua sähkötalkoisiin alentamalla kuukausi- ja siirtomaksuja?

On tämä merkillistä, että näitä TVO:n pumppuja ei kyetty testaamaan vaikkapa sataan kertaa viiveen aikana. Miksi se täytyi jättää tähän koeajovaiheeseen? TVO:n osaaminen on ollut täysin hukassa. Toivottavasti vielä löytyy.

Eelis Pulkkiselta hyvä kirjoitus (SK 20.10.), mutta se laskutaito... Menikö hehtaarisade hiukan pieleen?

Eikös 40 millimetriä sadetta ole 40 000 litraa hehtaarille?

Tilastoniilo

Asunnottomien yössä ei liioin poliitikoita näkynyt. Ei paljoa vissiin kiinnostele?

Säälin todella paljon avioeron jälkeen lapsia. Usein silti nämä muuttohaukat uskottelevat itselleen, etteivät lapset kärsi avioeroista. Nyt peilit käteen ne, joille erot ovat helpoin tie ”ratkoa riidat”.

On tietysti helppo olla jälkiviisas. Kankaanpään olisi pitänyt purkaa Lohikon vanhainkoti. Purkujätteet olisi voinut myydä venäläisille. Nyt kävi sitten niin hullusti, että hämärämiehet tarjosivat ja myivät osakkeiston venäläisille hyvällä hinnalla. Ovela myyntikikka. Kun kukaan ei ollut kiinnostunut ostamaan, niin myytiin venäläisille ja näin saadaan pakkolunastuksen jälkeen kunnon hinta. Että sillai. Kyllä tällainen menettely on mielestäni verrattavissa maanpetturuuteen.

EI VOI olla totta, että Kankaanpäässä on myyty kiinteistö venäläisille ja läheltä armeijaa. Nyt on sitten Suomen valtion puututtava asiaan ja välittömästi.

Pitäisi olla jo aika selvää, että venäläisille ei myydä Suomesta enää yhtään neliötä maata, eikä kiinteistöjä. ”Vihreät miehet” Suomessa voivat olla mahdollisia ihan minä hetkenä hyvänsä. Nyt pitää hallituksen toimia nopeutetulla aikataululla ihan vaan Suomen pelastamiseksi.

Olisikohan aika saada Porin kaupungilta palkinto, kun olen toiminut 33 vuotta palkatta puistotyöntekijänä, haravoiden ja rännejä putsaten. Omalla tontilla ei ainoatakaan koivua. Tontin rajalla sen sijaan yli kymmenen valtavaa koivua. Jopa aurinkopaneelikauppias totesi, "ei teille kannata paneeleita myydä, eihän teille auringonvalo pääse".

Kiitos ison rekka-auton kuljettajalle vt8:lla, kun siivosit rikkoutuneen renkaasi palaset (18.10.) pois tienpenkalta. Turvallisia kilometrejä.

PESÄPALLO on porilaisille hieno urheilu. Väkeä katsomossa riittää enemmän kuin muissa kaupungeissa. Nyt on odotettu liian korkeisiin portaisiin kaiteita. Iäkkäitä katsojia käy paljon vuodesta toiseen. Toivottavasti päättäjät saavat kaiteet aikaiseksi ennen kuin tulee vahinkoja. Pyyntö on heille mennyt. Portaat ovat korkeat ja kaide ehdoton. Varmasti ei ole rahasta kiinni. Odotamme, kun keväällä alkaa pelit, että kaiteet ovat paikallaan. Etukäteen kiittäen.

Antti Roine, loit sanoiksi ajatukseni (SK-mielipide 19.10.).Taannoin sain eräältä uskonlahkolta postia, jossa kuvattiin helvetin tulisen pätsin löytyvän Siperiasta (reikä ikiroudassa, missä metaani palaa). Lappusen teksti oli silkkaa satuilua, mutta totta oli se, että helvetti ja Venäjä liittyvät toisiinsa, juuri kuvaamallasi tavalla.

Koiraton lenkkeilijä