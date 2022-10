Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas twiittasi vuosi sitten, että "Suomeen tarvitaan Venäjän ja Unkari kaltaista kansallismielistä johtotyyliä". Perussuomalaisille tiedoksi, että eiköhän demokratia ole paljon parempi vaihtoehto kuin diktatuuri, mitä he ihannoivat.

Näen aina punaista, kun puhutaan keskimääräisestä eläkkeestä, että se on 1500–1800 euroa. Olen ollut 42 vuotta liikealalla, palkkataulukon yläpäässä suurimman osan, mutta eläkkeeni on kansaneläkkeen kanssa 1101,51 euroa. Elä siinä sitten kristillisesti. Nyt on turha enää lakkoilla.

Venäjä ei Suomea aseilla saanut, mutta rahalla näyttää onnistuvan – viitaten kiinteistökauppoihin.

Huono ehdotus 5 000 euron katto pankkisiirtoihin, ellei perustu asiakkaan omaan valintaan. Sitä saisi sitten alvariinsa pankissa poikkeilla.

Tarkkikset eli tarkkailuluokat takaisin. Siinä ainakin yksi keino oppimistuloksien paranemiseen. Kaikki uuvatit sinne, niin jää se parempi aines oikeasti etenemään.

Sanna Marinilla alkaa lipsumaan. Oppositiossa hän syytti Juha Sipilää melkein maanpetoksesta. Sitten hallitusaikana hänen läheisensä sai koronatukia aika anteliaasti ja nyt on jotain outoa Slushissa. Ja aina täytyy verrata; miksi Katri Kulmuni pantiin eroamaan? Kohtuuton tilanne. Vai mitä, Pirkka-Pekka?

Hyvä kannanotto Paavo Kajanderilta (SK 15.10.). Mitkähän kustannukset esimerkiksi Prisma Raudan pihassa jo vuosia lojunut ruma, ruskea grillikatos on kohdannut, kun hinta on tuplaantunut? Kerran olen nähnyt sitä käytettävän esittelytilaisuudessa. Se on siis käytetty, joten hinnan pitäisi laskea. Tarjoan 400 euroa.

Ruosniemen hanuri

Porin Energia ei halua alentaa energian hintaa asiakkailleen, tekosyitä haetaan juridiikasta. Kun sähköasiakas valitsee itselleen sähköyhtiön, niin samalla hän hyväksyy kyseisen yhtiön toimitussäännöt. Kaikki porilaiset voivat halutessaan valita sähkötoimittajakseen Pori Energia Oy:n. Jos Sokos päättää alentaa esimerkiksi porkkanan hintaa, niin ei se silloin joudu miettimään, miten K-kaupan asiakkaiden käy.

Säästän sähköä. En enää pidä päällä tv:tä, digiboxia, radiota, älylaitteita. En sauno, en pidä valoja, enkä tapaa ystäviä, en muutenkaan tee enää mitään muuta kuin työni. En kuluta juuri mitään. Ilo on sammunut. Järkyttävät sähkön ja polttoaineiden hintojen korotukset ovat vieneet kaiken. Tätäkö varten elän?

Onnellisimman maan asukas

Jyrki Anttila -juttua lukiessa ei voi kun ihmetellä sitä asennetta, millä hän soimii Marinia joka laittoi Suomen" kiinni "korona aikaan. Terveys siinä oli kyseessä, sen Anttila on kaiketi tahallaan unohtanut. Olen kuvitellut Anttilaa fiksuksi ihmiseksi, mutta näin sitä erehtyy.

Työvoimapulaan olisi ratkaisu se, että helpotetaan velallisen asemaa – saisi esimerkiksi 1 vuoden korjata talouttaan ja yrittää itse sopia velkojien kanssa maksuista. Tämä nykyinen malli on nöyryyttävä. Syitä on monia, miksi on velkaa. Jos työssä käyvän turvaosuus ulosotossa on 900 euroa, siitä kun maksaa vuokran, sähkön, veden, puhelimet, ruuat, niin ei raha edes näihin kuluihin riitä. Houkuttaako ulosottovelallisella töihin meno? Vastaus on ei.

Voisiko joku kertoa, miten ja millä tuhat lasta – ekaluokkalaisista lähtien – kulkee Toejoen pellolle uuteen kouluun? Onkohan silloilla ruuhkaa?

Kuuluuko viiden klapimotin kylkiäisenä tulla kaksi kottikärryllistä tikkuja ja kuorisilppua?

Epätietoinen

Opettaja/yrittäjä (SK 14.10.) kertoi hyvin asialliseen ja kiihkottomaan sävyyn Venäjästä. Sinä joka siihen vastasit, vaahtoat itse. Montako maa-aluetta USA on itseensä liittänyt? Me liitymme Natoon, emme USA:n armeijaan.