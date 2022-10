Onkohan nyt nähty suomalaisen politiikan hullunmyllyn hulluin riman alitus, kun päähallituspuolue tekee vaihtoehtobudjettia omalle budjetilleen. Tilanne on sama, jos minä keväällä istutan perunoita ja haukun samalla itseni siitä, etten istutakaan porkkanoita.

Suomalaiset ovat innostuneet kantamaan kortensa kekoon enegiantuotannossa: osa on muuttanut tai muuttamassa tileillään makaavia rahoja aurinkovoimaloiksi. Mitä tekevät viranomaiset? No tietysti heittävät kapuloita rattaisiin muun muassa Porin kaupungin luomalla lupasotkulla.

Miksi Satasairaalan pysäköintialue pitää olla maksullinen yleensäkään? Ei sinne kukaan huvikseen mene. Pysäköintikortti riittää. Pitääkö kaikella tienata?

Keskieläke lähentelee 1 800 e/kk. Mitä se tarkoittaa ja moniko ymmärtää, että mediaanieläke on alle 1 500e/kk. Monenko eläke on riittävän suuri?

Lukekaa vanhemmat Porilaine-lehdestä Teemu Niemelän kolumni.

Luvialla nuorisolla on meneillään merkillinen villitys. Mopoilla ajetaan ilman valoja, myös pimeään aikaan. Laitakarintietä pitkin ajelee todella kovaääninen mopo täysin ilman valoja. Vastuutonta käytöstä vanhemmilta antaa lapsen ajaa, jos valot eivät toimi. Toivottavasti mitään ei satu, tieremonttikin käynnissä.

Hyvä Merikarvia. Nolla alle 25-vuotiasta työtöntä (SK 14.10.). Montako työikäistä alle 25-vuotiasta asukasta on, ja mikä heidän osuutensa on koko työikäisestä väestöstä? Merikarvialla on ihmisen näköistä pöhinää ja siellä on aikoinaan ainakin ajettu asioitu ja tehty päätöksiä. Ekana ei ole ollut puoluepolitikointi. Kunnan ja yritysten välillä on todellinen yhteistyön halu. Hyvä te!

Opettaja, yrittäjä Eurajoelta (SK-lukijalta 14.10.), Venäjää vastaan vaahtoamisen sijaan voisit välillä kaivaa USA:n sotahistorian esiin. Löytäisit "käsittämättömän häikäilemättömiä" sotarikoksia roppakaupalla. Nyt kun me liitymme USA:n sotajoukkoihin, olisi kiva lukea myös hiukan historiaa USA:n kymmenistä sodista ja niiden tapahtumista.

Repolan vanha levyhalli messualueen vieressä olisi mitä mainion palloiluhalliksi. Yli 10 000 neliötä tilaa ja sehän on jo kaupungin omistuksessa. Jykevä tiilirakennus, vain lattiat uusiksi ja levyä sisäseiniin

Ensimmäiseksi kannattaisi rakentaa jääpallolle halli tai kattaa nykyinen kenttä, jolloin luistelujäälle ei olisi enää säävarausta. Yleisövuorolla pääsisivät kaikki halukkaat luistelemaan ja siitä hyötyisi myös joukkue, joka on tuonut useita mitaleja Poriin. Pesäpalloväkeä unohtamatta.

Miten ihmeessä nyt vouhotetaan katetusta tekojääradasta? Eikö tänne pitänyt rakentaa palloiluhalli? Miten se nyt näin kääntyi?

Milloin yleisölle suunnatut jäävuorot alkavat Isomäen jäähallissa? Palvelee vain murto-osaa kuntalaisista tällä hetkellä, pitäisikö laskea kustannukset per henkilö?

Vaadimme, että meillekin tehdään oma halli katsomoineen. Terveisin, Satakunnan alueen suunnistajat.

Pankeille ehdotus. Pankkiturvallisuus olisi sitä, että yli 5 000 euron summia ei voisi siirtää kuin pankissa. Ei nettipankissa. Näin ihmisiä suojattaisiin. Mutta palveluhinta ei saa olla liian korkea.