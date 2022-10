Kyllä Porin matkakeskus sopii tupakointipaikaksi (SK-tekstarit 14.10.), kaupunki on rakentanut sinne todella tehokkaan ilmastoinnin.

Työhaastattelussa henkilö sanoi, että voisi tulla seitsemän kuukauden päästä töihin, kun tuet ovat hyvät ja haluaa lomailla hieman.

Haastattelija

Voisivatko Porin päättäjät paneutua niin sanottuun Porin suurlukioon? Tehkää haastattelu siellä opiskeleville nuorille. Onko siellä kaikki kunnossa? Varmaan olisi yllätys, mitä puutteita he esittävät. Palloiluhallin rahat menisivät parempaan kohteeseen, jos Porin lukio hoidettaisiin ihmiselle sopivaksi opiskelupaikaksi. Tai mietittäisiin uudelleen, onko yksi lukio tosiaan paras vaihtoehto.

Miten on mahdollista, että lämmitysöljyn hinta on niin korkea? Onko se sitä vihreää siirtymää? Eipä ole pienet ihmiset saaneet apua.

Sähkön hinnoista uutisointi on varsin sensaatiohakuista. Uutisoidaan pörssisähkön huimista huippuhinnoista ja välillä nollahinnoista. Kuluttajan kannalta on vain oleellista se, että mitä sähkö maksaa keskimäärin suhteessa omaan kulutukseen, jos on pörssisähkösopimus. Kannattaa siis sopeuttaa omaa kulutusta mahdollisuuksien mukaan siten, että käyttää sähköä silloin, kun se on edullista. Esimerkiksi sähkösaunaa ei tarvitse lämmittää silloin, kun sähkön hinta on tapissa.

Vuodesta 1947 lähtien Porissa on ollut sosiaalidemokraattinen kaupunginjohtaja. Eiköhän tässä ole näyttöä tarpeeksi ns. alasajosta Porin merkittävyyden osalta tähän päivään asti. Voitaisiinko nyt kokeilla jotain muuta, kun pää on vielä hiuksenhienosti veden pinnan yläpuolella?

Heikki Haaslahti

Arja Laulainen ei muista, milloin viimeksi sosialistit ovat hävinneet Porissa äänestyksen (SK 13.10.). Tämä pitkä aika sosialistisia päätöksiä selittänee Porin kaupungin taloustilannetta.

Miksi Porin kokoomuksen palloiluhallikanta muuttui kielteiseksi, kun YIT voitti hallihankeen tarjouskilpailun?

Ukraina tuomitsi, oikeusvaltiona, venäläisen sotilaan elinkautiseen. Muistatteko? Sotilas oli pakotettu henkensä uhalla ampumaan ihmisen. Tilanne nyt?

Venäjä saa tappaa rajojensa ulkopuolella ukrainalaisia. Mutta Ukraina ei saa tappaa venäläisiä. Naton logiikka on ihmeellistä.

Perussuomalaiset sanovat, että leikataan kuluja siten, että se ei vaikuta suomalaisten hyvinvointiin. On kyllä täysin tyhjä lausunto. Jos yhteiskunnan menoja leikataan, niin totta kai se vaikuttaa suomalaisten elintasoon.

Matti T. (kesk.)

Postin jakelusta. Lokakuun alusta piti siirtyä vuoroviikoin tiistai–torstai- tai maanantai–keskiviikko–perjantai-jakeluun. No, viime viikon lauantaina oli jaettu laatikko ääriään myöten täyteen, onneksi olin kotona viikonlopun. Ja tällä viikolla ei torstaihin mennessä ole ollut yhtään jakelupäivää. Saako posti todella itse päättää jaetaanko postia vai ei? Maanantaina ja keskiviikkona ilmestyneet lehdet eivät ole tulleet. Vastausta pyydetään nyt Postilta, kiitos.

Totta, ammattiliitot ovat todella tehneet hyvää, mutta on siinäkin taidettu mennä yli. Kilpailu eri liittojen palkoissa ja jatkuva lakkoilu on vain kaventanut elämäämme. Missä ovat hyvin työllistäneet sahamme? Miksei kaikilla SAK:n liitoilla voisi olla yhteiset palkkaluokat? Loppuisi ainakin tämä kilpalaulanta.

Joku kirjoitti tekstaripalstalla työvoimapulasta ja laiskuudesta. Tiedän, ettei laiskuudesta ole kyse. On paljon ulosottovelallisia. Ei kannata mennä töihin, jos kolmasosa viedään palkasta. Siitä kun maksaa vuokrat, sähköt ja muut, niin ei jää mitään. Työttömänä saa asumistuen, Kela maksaa lääkkeet ja sähköt. Työttömänä saa enemmän kuin töissä ollessa.