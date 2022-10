Palloiluhallihanke on edelleen iso puheenaihe Porissa.

Persuedustajien vähemmistön enemmistön edustajat näyttivät Läntiselle äänestyksessä kaapin paikan eduskuntavaalien alla.

Ei kyllä yhtään hävetä olla porilainen, kun jo kerran päätetty hallihanke kaadettiin. Päinvastoin, kerrankin oli selkärankaa pysäyttää alusta alkaen väärille raiteille lähtenyt hanke.

Läntisen asenne on aina ilmiselvä, kuten lausunnossaan (SK 12.10.): ”yritän saada kilpaurheilulle jotain”. Siis tavallisen ihmisen liikkuminen ei kiinnosta. Sen pitäisi olla tärkein asia.

Ari Nordström, miten näit palloiluhallin palvelevan senioreita, kun äänestit puolesta?

Nyt kun palloiluhallia ei rakenneta, niin liikuntarahaa riittää enemmän Porin Ässien tukemiseen.

Tehdäänkö palloiluhallista nyt koko kansan vihaama harmaa laatikko? Ottakaa selvää, millaisen vastaanoton vastaavat harmaat laatikkoruokakaupat ovat saaneet. Parempi käyttää rahaa johonkin järkevään, kuten jalkapallostadioniin.

Kaupunginjohtaja Luukkonen piirteli palloiluhallin pukutiloja "klubiaskin" kanteen, kun olisi samaan aikaan pitänyt hommata sponsoreita ja rahoittajia, jottei kaikki kaatuisi veronmaksajien syliin. On turha ihmetellä, kun valtuusto tyrmäsi koko hankkeen.

Vähissä on meriitit, jos kaupunginjohtajan taustaksi riittää lentopallon pelaaminen. Ja ihmisiä kyllä kiinnostaa urheilu, eri asia on, tarvitaanko siihen hallia.

Kuninkaanhaan koulu on odottanut vuosia pihaa. Syyt odotteluun muun muassa urheilutalon remontin suunnittelu, palloiluhallin suunnitelmat ja alueen kehittäminen. Voitaisiinko nyt vihdoin priorisoida koululaisten liikunta ykköseksi, kun muut hankkeet jäissä? Tästä olisi välitön hyöty. Lisäksi olisi tasa-arvoa, että Kunkkuunkin saataisiin ajan hengen mukainen liikuntapaikka. Kunnon piha tuo toiminnallisuutta niin välkille kuin oppitunneillekin. Koulun pihan etenemisestä voisi kirjoittaa lehteen jutunkin.

Ay-liike on syypää myös 5-päiväiseen työviikkoon, ylityökorvauksiin, sairausloman palkkaan, irtisanomissäädöksiin, vaarallisten työolojen lähes häviämiseen ja mitä näitä nyt torppariajoista lähtien on yritetty. Sinnekö mielit (SK-tekstarit 12.10.)?

Kun puhutaan työvoimapulasta, kannattaisiko puhua myös laiskuudesta ja työn välttelystä.

Kyllä loppui lehdissä sähkön hinnasta kirjoittelu kuin seinään nyt kun sähkö on lähes ilmaista. Viikon keskihinta on alle kaksi senttiä kilowattitunnilta. Kirjoitellaanko sitten vasta taas, kun päästään kansalaisia pelottelemaan ja kiusaamaan korkeilla hinnoilla?

Näyttää siltä, että Porin kauppahallia ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseensa, kun se kumisee tyhjyyttään. Ehdotan, että ainakin osaan sen tiloista – kulttuurikaupungissa kun ollaan – perustetaan erotiikkamuseo. Ja taas ollaan harvinaisuus pohjolassa ja ainoa Suomessa. Luulisin muutaman matkailijan koukkaavan tämänkin takia Poriin paahtaessaan ylöspäin oikeaan turisti-Suomeen, viitaten kintaalla joillekin hiekkasärkille.

Jos hoitaja haluaa olla insinööri, niin sinne vain kipin kapin koulun penkille. Insinööreistä on pula. Sittenhän sen itse näette, millaista työtä se on ja miten niistä töistä tienaa. Mielipidesivulla on turha natista kateuttansa, varsinkaan kun tietoa asioiden laidasta ei näytä olevan.

Voihan insinöörikin työskennellä julkisella sektorilla, mutta tuskin palkka siinä tapauksessa voi olla moninkertainen hoitajiin verrattuna. Tai sitten on päätynyt johtajan pallille.

Pimeät aamut ja illat ovat täällä. Joko pian saadaan fillareihin valot? Tuon halvempaa henkivakuutusta ei ole tummiin pukeutuneelle pyöräilijälle tarjolla.