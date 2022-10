Palloiluhallihankkeen vastustajissa on nimekkäitä entisiä urheilijoita, tämä kummastuttaa kovasti. Tanttisen mielestä huonokuntoiset vanhukset eivät hyödy hankkeesta. Voi jospa jonkun valtuutetun ajatus riittäisi siihen, että ei tätä hallia rakenneta vain nykyisyyttä ajatellen, vaan tulevaisuuden vanhusten toivotaan olevan hallin käyttäjiä, nyt ja vaikka tulevaisuudessakin.

Kauhajoen palloiluhallilla on yksi iso ero Poriin suunniteltuun halliin: se on rakennettu yksityisellä rahalla. Hinta on pienempi, kun jonkin omia rahoja kyseessä, niin vaaditaankin rahoille enemmän vastinetta. Julkisessa kilpailutuksessa on se huono puoli, että kilpailutuksia ei osata tehdä niin, että hintaa saataisiin alas, vaan yleensä käy päinvastoin. Ja rakennusfirmatkin tietävät, että voivat pyytää kaupungeilta enemmän.

Salmen Anssi oli pelaillut pallopeliä Meri-Porissa ja kaveri oli töksähtänyt seinään. Kyllä palloiluhalli näillä puheilla tarttee tehdä. Kovan luokan argumentaatiota. Maksoi mitä maksoi, pallopelihalli pystyyn.

Tosiasia olisi palloiluhallin osalta ollut se, että halli ei käytännössä olisi tavallisen ihmisen paikka – seurat vievät kaikki ajat. Ei tunnu hyvältä. Toisaalta, tavalliselle ihmiselle ulkoliikunta on parasta. Kunhan niistä mahdollisuuksista pidettäisiin yhtä suurella innolla huolta kuin nyt ajettiin palloiluhallia pystyyn.

Matti T.

Järki voitti pallotteluhallihankkeessa. Selvittäkää seuraavaksi ensin tarve ja mahdollisten hallissa asioivien vara maksaa vuoroista, ylläpitokustannukset ja kaikki mahdolliset tulevat lisätyöt varsinaisen hinnan päälle. Porilaisilla veronmaksajilla ei ole tuollaiseen varaa.

JOS/KUN nyt aletaan suunnitella uutta palloiluhallia, voitaisiinko tällä kertaa suunnitella sellainen, missä voisi pelata myös koripalloa?

Kyllä nyt hävettää olla porilainen, kun jo kerran päätetty hallihanke kaadettiin.

Suomalaisten liikkuminen on entisestään vähentynyt. Vinkki: rappukävely on hyvää liikuntaa, samalla sähköä säästyy.

99,9 prosenttia ihmisistä tavoittelee omaa etuaan. Rakastunut ihminen on pyyteetön.

Eikö tämä yhteiskunta ala käsittää, että ay-liike on syypää kaikkiin niihin kestävyysongelmiin, mistä Suomi nyt kärsii. Ay-liikkeen diktatuuri vasemmiston tukemana alkoi 1980-luvulla. Nyt maksettava hinta on sillä tasolla, josta emme enää selviä. Ei löydy maksajia enää.

Paljon puhutaan työvoimapulasta, kannattaisiko kuitenkin puhua liian pienistä palkoista.

Onko olemassa e-peli, jonka henkinen sisältö on jotain muuta kuin tappamista ja vastustajan tuhoamista?

Junamatkustajien määrä lisääntynyt Poriin/Porista (SK 11.10. s. A7). Päättäjät/poliitikot, nyt rata kuntoon, että päästäisiin edes 160 km/t nopeuteen koko Pori–Tampere-välillä. Nyt jyrnytellään vain 90 km/t. Pendolinon maksiminopeus 220 km/t ja IC:n 200 km/t.

Matkustajamäärät lisääntyneet Porissa, mutta ei mitään asemapalveluita. Olisiko jo aika tehdä jotain?

Paljon matkustava

SUNNUNTAIn (SK 9.10.) lehden myrskytuhojutussa 30 aarin tuho ja uudistusvelvoite. Naapuri hakannut monta 1 hehtaarin aukkoa vuosien varrella, mitään ei ole uudistettu. Kuka valvoo?

Etelärantaa ja kaupungin yleisilmettä pitää jatkuvasti parantaa viihtyisyyden vuoksi. Juha Ståhlen kolumnissa arvosteltiin turhaan Etelärannan kunnostamista. Hyvä havainnekuva rannasta aiemmin lehdessä.

Jari Niemi

Ei kai se, että olette saaneet jotkut tilaamaan valokuitukaapelin oikeuta rikkomaan kaikkia asvaltteja, kuten Noormarkussa on tapahtunut. Esimerkiksi K-kaupan sisään enossa valtavat kuopat, samoin Krakantiellä.

Näyttää siltä, että Porin kauppahallia ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseensa, kun se kumisee tyhjyyttään. Ehdotan, että ainakin osaan sen tiloista – kulttuurikaupungissa kun ollaan – perustetaan erotiikkamuseo. Ja taas ollaan harvinaisuus pohjolassa ja ainoa Suomessa. Luulisin muutaman matkailijan koukkaavan tämänkin takia Poriin paahtaessaan ylöspäin oikeaan turisti-Suomeen, viitaten kintaalla joillekin hiekkasärkille.