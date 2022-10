”Sähkön hinnan nousu on edistänyt uusien toimintatapojen käyttöönottoa: ostin kaasulieden takapihalle ja sähköliesi ei ole ollut käytössä viikkokausiin”

Takapihalle tuotu kaasuliesi on tekstarin kirjoittajalle yksi tapa säästää sähkölaskussa.

Hieno teoreettinen kirjoitus ikääntyneen mielekkäästä arjesta oli lehdessä. Mutta nautipa elämästä vanhana, kun olet joutunut luopumaan lähes kaikesta, josta sait iloa ja mielihyvää elämään.

Energiansäästökampanja on alkanut ja asiantuntijoiden ohjeet ovat luokkaa ”mene otsalampun valossa kylmään suihkuun”. Kukaan ei hiisku sanaakaan tosiasiasta, että yhden täyssähköauton täyteen lataus vie saman verran sähköä kuin noin kymmenen saunomiskertaa. Tuleeko sähköautoihin sähkö jostain muualta, kun niitä ei tarvitse ottaa ollenkaan huomioon?

Sähkön hinnan nousu on edistänyt kotonani uusien toimintatapojen käyttöönottoa: ostin kaasulieden takapihalle ja sähköliesi ei ole ollut käytössä viikkokausiin. Raittiissa ilmassa kokkaileminen on kivaa. Takassa kypsyy puurot, padat ja laatikot.

Iltalehti: "Äidin järkyttävä kohtalo: Liisa ei pysty maksamaan sähkölaskujaan lastenhoitajan palkalla" Höpö höpö. Suomessa on toimeentulotuki. Sillä pärjää.

Persuvaltuutettujen enemmistö ajaa superkallista palloiluhallia Poriin kuin käärmettä pyssyyn. Olisi kiintoisaa tietää, mikä on porilaisten, persuja äänestäneiden kanta hankkeeseen. Epäilen sen olevan kielteinen, kuten taitaa olla porilaisten enemmistölläkin.

Käsittämätöntä, kuinka esimerkiksi kahviloissa ja kouluissa edelleen heitetään roskiin hyvää ruokaa, kun samaan aikaan avustuksina jaettava ruoka uhkaa loppua ja osa ihmisistä kärsii (SK 9.10.).

Postilaatikkoon tuli vahingossa sunnuntain Helsingin Sanomat. Siitä joutui kaiken muun lisäksi näkemään asuntojen hintoja pääkaupunkiseudulla. Jälleen voi sanoa, kuten aiemmillakin vuosikymmenillä: järjetöntä kansallisvarallisuuden tuhlausta olla ja asua Helsingin seudulla noilla tolkkua vailla olevilla hinnoilla.

Ässillä maalinteon kanssa suuria ongelmia. Oliko siellä U20 joukkueessa joku maaleja tekevä kaveri? Jotain ennätyksiäkin kai tehnyt.

Syksyn värikkäät lehdet puissa ja maassa. Voiko kauniimpaa enää olla? Mieli rauhoittuu. Sielu kirkastuu. Jalkojen alla kahisee. Vielä ei tarvitse siivota syksyä pois. Asennemuutosta, hyvät paheksuja! Nauttikaamme syksyisestä kaupungista.

Seurakuntavaaleissa on kyse evankeliumista, Raamatusta, Jumalan sanasta. Jeesus on lähellä meistä jokaista. Ei Jumalan sana mihinkään muutu. Seuratessani keskustelua seurakuntavaaleista huomaan, että ihminen on etääntynyt totuudesta.

Asiantuntijat pitävät Putinin ydinasekäyttöä epätodennäköisenä. Epätodennäköisenä pidettiin myös hyökkäystä Ukrainaan.

MTV:ssä sanottiin, että Putinilla ei aluksi ollut karismaa. Ja voi sanoa, että nyt ei ole senkään vertaa karismaa Putinilla.

Osa ammattiautoilijoista ajelee ihan tosissaan päivävaloilla syksyisessä sadekelissä.

Palkkaeroja ihmettelevälle insinöörille (SK-tekstarit 10.10.): anna rahat vaimolle, niin vältyt liian monimutkaisten asioiden pohdinnalta.

Harva insinööri tienaa moninkertaisesti hoitajiin verrattuna, väite on totuudenvastainen. Insinöörin täytyy tuottaa tai työt päättyvät. Hoitajan ei tarvitse murehtia kvartaalitaloudesta, ja se on toki hyvä asia hoitajille. Yksityisen puoli tekee sen rahan, mistä hoitajienkin palkat maksetaan. Sinä joka tästä kirjoitit (SK-tekstarit 10.10.) et taida olla ihan oikeasti insinööri, vai mitä? Muuten tietäisit miten julkinen ja yksityinen puoli eroavat toisistaan.

Tomi Lähdeniemi kirjoitti (SK 8.10.) hakoteillä olemisesta Venäjän kaasuputkihankkeessa. Viimeistään nyt on käännettävä katseet Kiinan kanssa tehtävään businekseen tai menemme siellä hakoteille.