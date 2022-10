Koska Porin kaupunki ei näköjään huolehdi kaupunkipuistojensa siisteydestä lehtienkeruun osalta, niin se voisi kaataa puistoista roskaavat puut, kuten vaahterat, kokonaan pois ja istuttaa havupuita tilalle. Ei ole kaupunkipuistojen lähellä asuvien tontinomistajien asia tehdä kunnalle kuuluvia töitä.

Ihmettelen postin vuoropäivä jakoa. Postin sisälsi tiistaina mainoslehtisiä, missä tarjoukset olivat alkaneet maanantaina. Osassa oli erätarjouksia. Lähdepä hakemaan niitä tiistaina, kun posti saapui kello 15 jälkeen. Tietysti on joka toinen viikko etuoikeus ajantasaisille tarjouksille ja netistähän löytyy toki. Onkohan turhanpäiväistä mainosten jakamista?

Postilaatikossani lukee ”Ei ilmaisjakelua”. Laskuni ovat e-laskuja. Ei pitkään aikaan postia minulle. Ei edes korttia keltään.

On kyllä suuri loukkaus susia kohtaan todeta ihmisen olevan ihmiselle susi, kuten joku täällä intoili. Ihminen on ihmiselle ihminen. Pahempaa ei ole.

Liikuntapaikka sitä ja tätä. Koska ihmisestä tuli niin laiska ja mielikuvitukseton, että ei voi lähteä ulos juoksemaan, vaan tarvitaan juoksumatto, eikä voida pelata pelejä vallitsevan vuodenajan mukaan ulkona, vaan tarvitaan lämmitetyt hallit? Talvella luistellaan ja hiihdetään, kesällä pelataan lentopalloa, tennistä koripalloa jne. ulkona! Rahan tuhlaus seis ja maalaisjärki käyttöön. Katuvalot ja kausivalot pois, taskulamppu käteen. Virastojen, kauppojen sisälämpötilat alas – etenkin kaupassa riittää 15 astetta, kun siellä ollaan ulkovaatteet päällä.

Nainen 32

Olen insinööri ja puolisoni on sairaanhoitaja. En voisi koskaan asettaa työtämme samalle viivalle, sillä sairaanhoitajien työn vaativuus ja vastuut ovat huomattavasti suuremmat. En myöskään ymmärrä, miksi meille insinööreille maksetaan jopa moninkertaista palkkaan sairaanhoitajiin nähden. No, olenhan insinööri, joten en ehkä siksi ymmärrä.

”Ovatko 50-vuotiaan peruskoulun parhaat päivät jo takanapäin?" (SK 5.10.) Itse en ole ollut peruskoulun vankka kannattaja. Syy siihen, miksi peruskoulutus Suomessa on romahtanut on se, että loistavien tulosten jälkeen poliitikot huomasivat, että tästähän on helppo kerätä irtopisteitä ja he alkoivat puuttumaan asioihin ja "kehittämään" koulutusta. Byrokratia räjähti käsiin ja alettiin keskittymään kaikkeen muuhun paitsi perusopetuksen.

Puu on ekologinen, helppokäyttöinen ja varsin edullinen rakennusaine. Miten puurakenteet "nostavat rakentamisen hintaa" (SK 5.10. s A3, palloiluhallin havainnekuva). Betoni vaiko metalli olisi hurjastikin halvempi?

Unkaria ei kiinnosta EU-maiden turvallisuus. He asettavat Turkin johtajan sisäpoliittisen aseman pohjoisten EU-maiden turvallisuuden edelle.

Turkkiin rakennetaan innolla venäläistä ydinvoimaa. Onko varmistettu, ettei Venäjä miinoita voimalaitosta jo rakennusvaiheessa. Kaasuputkiin oli jonkin arvion mukaan laitettu räjähteet rakennusvaiheessa. Olisiko Pyhäjoen ydinvoimalalle voinut käydä samalla tavalla kuin kaasuputkille?

Paljon on viime aikoina Venäjää arvosteltu. Ainakin yksi asia siellä on paremmin kuin Suomessa. Venäjällä jos susi tulee pihaan, sen saa ampua ja päälle saa vielä palkkion.

Palkkavertailu koulutukseen perustuen on mennyttä aikaa. Työn kuormittavuus ja intensiivisyys vaikuttavat entistä enemmän. Hoitoalallakin voitaisiin kokeilla työssäkiertoa, jos kerran sairaanhoitaja selviää hoitajan tehtävistä. Tasapäistäminen on todettu hyväksi esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Kiitos Porin Linjat. Reittimuutos Ulvilan Vanhankylän alueella mahdollisti sen, että myin autoni pois ja ryhdyin julkisen liikenteen käyttäjäksi. Työmatka Porin keskustaan sujuu mukavasti ilman pitkiä kiertomatkoja ympäri Ulvilaa. 20 minuuttia ja olen Porin keskustassa. Ei huano!

Hieno teoreettinen kirjoitus ikääntyneen mielekkäästä arjesta oli lehdessä. Mutta nautipa elämästä vanhana, kun olet joutunut luopumaan lähes kaikesta, josta sait iloa ja mielihyvää elämään.