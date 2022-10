Onni on sitä, että on tuvan täydeltä elektroniikkaa, ironisoi Leevi and the Leavings -yhtye aikoinaan kappaleessaan Onnellinen. Tekstarin kirjoittaja on samoilla jäljillä.

Ässillä on nuorten joukkueessa sarjan paras maalintekijä, Leevi Viitala. Miksi hänelle ei anneta näytön paikkaa liigassa? Hän oli viime vuonna paras nuorista. Nyt on hankittu isoja ja hitaita miehiä. Kyllä jääkiekko on ihmeellinen peli, jos seisot maalin edessä, kiekko osuu mailan varteen, menee maaliin ja sinut valitaan joukkueen parhaaksi.

Etelärannan työmaalla rakennetaan pengertä jokeen. Se heikentää veden virtausta, mikä voi hyydekauden koittaessa olla kohtalokasta. Onkohan työllä tulvasuojeluviranomaisten hyväksyntä?

Suomalaisessa ihmisessä on jotain pahasti pielessä. Koko itsenäisyyden aika suomalaisessa politiikassa osoittaa, että vain yksi puolue Suomessa on ajanut oikeaa linjaa puhuttaessa omavaraisuudesta elintarvikkeiden ja energian osalta. Koko Suomen turvaaminen. Puolue on Maalaisliitto-Keskusta. Ja tälle kaikelle suomalaiset viittaavat kintaalla. Eikö historia opeta mitään?

Nykyisen keskustan, entisen maalaisväestöä edustavan maalaisliiton (mutta edelleenkin lähinnä maaseudun edunvalvojan) tasaisesti laskeva kannatus on vain suomalaisten myöhäisherännäistä tajuamista maailman muuttumiseen. Missään muussa kaupungistuneessa Euroopan maassa ei agraaripuolue ole saanut niin suurta yliedustusta parlamentteihin ja valtuustoihin kuin Suomessa.

Voisiko joku valaista, miksi polttoaineiden hinnat ovat edelleen noin korkealla, vaikka öljyn maailmanmarkkinahinta on laskenut sotaa edeltävälle tasolle jo heinäkuun lopussa?

Arvoisat hoitajat, nyt kun tulette saamaan ansaitsemanne palkankorotuksen, voisiko sillä saada sitten laatua? Vanhustenhoitoon eritoten.

Kirjoittaja kirjoitti täyttä asiaa (SK-tekstarit 7.10.) lehdessä Noormarkun nuorista että ongelmat johtuvat paljolti kotoa. Ei koulu ja yhteiskunta kaikkeen pysty, vaikka niitä aina syytetään

Porissa on Kulttuurikulma-niminen paikka, missä tuli aikaisemmin paljonkin kuunneltua erilaista elävää musiikkia. Valitettavasti on nyt ollut pienemmällä käytöllä usean vuoden ajan. Toivottavasti vielä joskus saamme siellä kuulla elävää musiikkia. Onneksi meillä on bluesjamit kuukausittain ja ollut jo usean vuoden ajan. Kiitos tästä muusikoille ja järjestäjille.

Aikoinaan, olikohan vuonna 2015 eräässä lautakunnan kokouksessa Ulvilassa tuli esiin tarve saada pelikenttä jonkin koulun pihalle. Mutta kun ei ole rahaa. Pyydettiin, että saataisiinko materiaali lahjoituksina. Ajattelin ensin, etten kajoa. Mutta sitten kuitenkin päätin kysyä firmoilta. Ja sainkin kasaan tarvittavan tavaran, arvoltaan noin 2500 euroa. Ilmoitin sitten asiasta eteenpäin, että tavara ok. Mutta ei siitä sitten enää ketään kiinnostunut, eikä ottanut yhteyttä. Että tällaista Ulvilassa.

Suomen maailmanpelastamispolitiikka voi estää jopa Nato jäsenyyden.

On tämä aika omituista vatulointia. Hammasharjasta autoihin pitää kaikki sähköistää. Luodaan ihmisille, mitä ihmeellisimpiä tarpeita. Sitten kun porukka hankkii silmät innosta kiiluen tarvikkeet, luovutaan puuliesistä ja lämmitysuuneista, niin mitä keksitäänkään seuraavaksi? Laitetaan kansa polvilleen ja hytisemään peiton alle, syömään korppuja ja elämään pimeässä. Sähköt poikki vaan, että saadaan kulutus pienemmäksi. Tuet annetaan ökytaloissa asuville, mitä saa töllissä asuva mummu?