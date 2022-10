Turhaa on kirjoitella Wikipedian yleistä määritelmää lautasta ja lossista, kun kyse on nimenomaan Kirjurinluodon lautasta. Paras määritelmä löytyy "Muistojen Pori" -kirjasta: "Taavi Koskinen seisoi valkoinen kapteeninlakki päässään lauttansa kannella ja odotteli viimeisiä tulijoita." Toivottavasti tämä lopettaa turhan keskustelun tekstaripalstalla lautasta tai lossista.

Täällä jaetaan mielipidettä jostakin asiasta kuin se olisi faktatietoa. Eräs asia, joka minua ärsyttää on se, että kirjoitetaan lentokoneiden lentävän tyhjänä, kun ”niillä ei kukaan matkusta”. Tervetuloa lennolle myös sinä, joka olet sitä mieltä, ettei niitä kukaan käytä. Meitä kanssamatkustajia on täällä useita ja näemme myös sinua mielellämme.

Tulevaan palloiluhalliin yleisövuoroja kaipaavalle (SK-tekstarit 7.10.). Olen samaa mieltä, ja samalla tasa-arvoisesti yleisövuorot myös kaupungin omistamaan ja remontoituun Isomäen jäähalliin.

Arto Nurmen (ps.) mielestä palloiluhallin kohdalla on kyse päätöksenteon taantumuksesta (SK 6.10.). Meidän veronmaksajien mielestä palloiluhallihankkeen keskeyttämisessä on kyse järjen käytöstä nopeasti muuttuneen maailmantilanteen takia.

A. Nurmi (SK 6.10.) ihmetteli teknisen lautakunnan hylkäävää päätöstä liittyen palloiluhallin tarjouksiin. Voisiko joku tämän lehden palstalla kertoa, miten tämä halli rahoitetaan? Perustetaanko osakeyhtiö (kuten Tampereella) vai kaatuuko kaikki veronmaksajien syliin, ja velkarahalla? Kuka vastaa?

Tehdään hyvä kimppa, jossa ulvilalaiset tekevät porilaisille kelpaavan palloiluhallin ja porilaiset pitävät lentokenttää ulvilalaisille.

25 miljoonaa palloiluhalliin, mutta ulos kun menet illalla, niin katulamput on pimeänä? Pelataanko siellä palloiluhallissakin ilman valoja? En oikein ymmärrä enää, missä täällä mennään ja mikä on kaupungille tärkeää ja mikä ei. Selittäkää joku.

Mitä sisältyy yksityisellä lääkäriasemalla toimistomaksuun, joka on jo miltei kolmannes koko lääkärissäkäynnin kustannuksista? Sijoitetaanko kyseinen summa kenties ulkomaille?

Ajokortin saannin ikärajaa on nostettava. Nykyisin järki ei löydä päätä vielä 20-vuotiaanakaan.

Voiko paikkakuntien sähkönkulutuksesta päätellä, että harjavaltalaiset ja raumalaiset tekevät mm. porilaisten työpaikat?

Sampsa Kataja kritisoi (SK 7.10.) ammatillisen koulutuksen mainetta ja oppilasainesta, jota koulutus ei muka kiinnosta. Sampsan puoluekaveri Grahn--Laasonen opetusministerinä toimiessaan ajoi alas ammatillisen koulutuksen rahoituksen. Nyt ei ole varaa järjestää kunnon koulutusta joka viikonpäivänä. Ammattikoulutuksen tarkoituksena pitäisi olla antaa hyvät perustiedot ammattiin työelämään siirtymistä varten.

Mikähän se on se männä-viikko, josta median toimittajat paljon puhuvat? Tiedän kyllä alku-, loppu- ja keskiviikon esimerkiksi, mutta "männä"?

Kun sota alkaa, sen ensimmäinen uhri on totuus.

Evakkojen lapsena en hyväksy, että kotikulmillani elätetään maksamillani verorahoilla raakaa hyökkäyssotaa käyvän maan sotilasainesta.

Koskahan Putin hakee turvapaikkaa Suomesta? Tuntee varmaan olonsa uhatuksi Venäjällä.

Teuvo Sihvonen

Noormarkun yhtenäiskoululla on hyvin levotonta iltaisin, jo alkuillasta. Roskaamista; nuuskapurkkeja, alkoholipakkauksia ym. Käykääpä vanhemmat lenkillä, voitte yllättyä.

On moitittu, että energiassa on liikaa luotettu Venäjän energiaan, mutta miten on tietokonepuolella? Melkein 100 prosenttia on Windowsia, onko kaikki munat samassa korissa?