Poistakaa Ylen tv-uutisista nuo "alakuvatekstit". Tärkeät asiat jäävät huomiotta.

Keskittymiskyvytön

Eikö paljon keskusteluja herättänyt Yyterin risteyksen Y-kirjain voitaisi uudelleen värittää Satakunnan värein sini-keltaiseksi, ja samalla tiedostamattomasti osoittaa solidaarisuutta sotaa käyvälle Ukrainan kansalle. Nykyinen väritys tuo mieleen valloitussodan toisen osapuolen.

Martti Grönblom, kriisinhallintaveteraani

Mitä sisältyy yksityisellä lääkäriasemalla toimistomaksuun, joka on jo miltei kolmannes koko lääkärissäkäynnin kustannuksista? Sijoitetaanko kyseinen summa kenties ulkomaille?

Olisiko syytä leikata Fortum-pomo Rauramon huikeaa oligarkkipalkkaa ja antaa siitä lohkaistuja hippusia sairaanhoitajille, jotka tekevät kunnon työtä, eivätkä aiheuta niin järjetöntä vahinkoa. Bonuksetkin maistuvat ja tuoksahtavat jonkinasteisesta korruptiosta.

Jollekin tutkivalle journalistille on hommia. Kiva olisi tietää, miksi ja kenen aloitteesta ydinvoiman lisärakentamislupa annettiin Venäjälle kytköksissä olevalle taholle, eikä Fortumille, joka sitä myös anoi. Paljonkohan mahtoi liikkua ja mitä.

Urheilun kansainväliset liitot, kuten nyt nyrkkeilyn järjestö, ovat aivan tolkkua vailla, kun päästävät venäläiset kisoihinsa. Ja perustelevat, etteivät halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa. Ovatko nämä niin vähä-älyisiä, etteivät tajua, että Venäjä tappaa ja tuhoaa ihmisiä lapsista vanhuksiin surutta Ukrainassa. Tämä ei todella ole politiikkaa, tämä on raakalaismaista terroria. Mutta ehkä nyrkkeilijät ovat saaneet yhden iskun liikaa päähän.

Mitähän mahtoi maksaa, kun tarmokas yrittäjä muutti Kausen vanhan puutavaravaraston palloiluhalliksi? Hyvältä ainakin SK:n (6.10.) kuvassa näyttää.

Nyt viimein tuli julki SK:n jutussa se argumentti, josta ei ole numeroina puhuttu pallotteluhallin yhteydessä. Tarkoitan mainittujen neljän lajin harrastajamääriä. Olen useasti niiden perään lehdessä kysellyt, koska se on aivan oleellinen tieto. Se totuus on nyt paljastettu kaikille, myös politiikoille, joita sen luulisi kiinnostavan investoinnin perusteena ensimmäisenä asiana. Jokainen voi laskea investoinnin hinnan per mainittujen seurojen yhteen lasketut harrastajat. Joo tiedän, höntsääjät puuttuvat laskelmasta, mutta hintalappu noilla luvuilla noin 26 000 euroa per harrastaja. Se on järkyttävä summa. Ja huom: kaikki seurat eivät jutun mukaan tarvitse uutta hallia toimintaansa.

Uimahalli ja tekojäärata ovat ainoat julkisella rahalla tehdyt merkittävät liikuntapaikat, mihin urheiluseuroihin kuulumaton tavallinen pulliainen tai vaikkapa perhe voi luontevasti mennä kuntoilemaan. Tuleeko palloiluhalliin yleisövuoroja (joka päivä?) ja jos tulee, niin mitä urheilulajeja siellä voi harrastaa?

Suomen vaihdettua rähmällään olonsa kohdetta, Putimäentien nimi voidaan muuttaa Bidemäentieksi.

Ostakaa kaasuauto, ei kulu sähköä, eikä bensaa. Kai sitä kaasua jostain saa.... Vai saako?

Jopa Jussi Halla-ahokin oli jo keväällä sitä mieltä, että fossiilisista polttoaineista pitää luopua. Lisää siis sähköautoja, tuulimyllyjä, aurinkopaneeleja ja ydinvoimaa, joskin ydinvoiman rakentaminen on äärimmäisen hidasta.

Piti se arvata! Se löytyi -kampanja sai paheksuntaa päälehdessämme ja pienempi perässä (SK 5.10.). Onko väärin murhaajan, huumenuoren, masentuneen, urheilijan ja monen muun kertovan paranemisestaan uskon avulla? Vikoja etsitään ja rahoitusta epäillään. Kirkot huutaa tyhjyyttään, eikö ole aika tuoda sana ulos ja kaikkien näkyville?

Kotoa nämä nuorison ongelmat paljolti johtuvat. Ainakin Noormarkussa näitä toisen polven ongelmanuoria on vuodesta toiseen.

Kun sota alkaa, sen ensimmäinen uhri on totuus.

Turhaa on kirjoitella Wikipedian yleistä määritelmää lautasta ja lossista, kun kyse on nimenomaan Kirjurinluodon lautasta. Paras määritelmä löytyy "Muistojen Pori" -kirjasta: "Taavi Koskinen seisoi valkoinen kapteeninlakki päässään lauttansa kannella ja odotteli viimeisiä tulijoita." Toivottavasti tämä lopettaa turhan keskustelun tekstaripalstalla lautasta tai lossista.

Maanantai ei mittää, tiistai ei mittää, keskiviikkokaa ei mittää. Postin vuoropäiväjakelu ei mittää. Vai pitikö sen ollakin vuoroviikkojakelu? Kuka vastaa tästä sekoilusta 28-alueella?

25 miljoonaa palloiluhalliin, mutta ulos kun menet illalla, niin katulamput on pimeänä? Pelataanko siellä palloiluhallissakin ilman valoja? En oikein ymmärrä enää, missä täällä mennään ja mikä on kaupungille tärkeää ja mikä ei. Selittäkää joku.