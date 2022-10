Jonne Halttunen (vasemmalla) on Kalle Rovanperän kartanlukija, ja tuore maailmanmestari siis hänkin.

Lautta ja lossi eroavat määritelmänsä mukaan vain ohjausvaijerin osalta. Lossi liikennöi pääasiassa vaijerinsa ohjaamana ja lautta on vapaasti liikkuva ja ohjattava vesialus. Vaijeri on päistään kiinni lossin kiinnittymislaitureissa. Teksti on Wikipediasta.

Marketin pihassa tapahtuva ympyräsuisten eli nahkiaisten myynti ei ole torimyyntiä ja lain mukaan kuittia pitäisi silloin tarjota. Näin ei tapahdu. Ostan parhaat nahkiaiset siltä, jolle voin maksaa pankkikortilla. Kuka sitä ennää kolikoit taskus kantaa?

On pankilta suuri vääryys pitää eläkerahoja 2 vuorokautta omilla tileillään ja keinotella niillä. Jos eläkkeen maksupäivä on lauantai 1.10., niin eläke tulee tilille vasta maanantaina 3.10. Onko reilua?

Älkää hyvät asiakkaat ja kanssakulkijat syyttäkö myyjiä hintojen nousuista. He ovat pienellä palkalla tekemässä vain työtään melko paineisessakin työssä. Eivät he hintoja päätä ja hekin joutuvat ruuastaan maksamaan. Koetetaan arvostaa näitä asiakaspalvelijoita, joiden täytyy hymyillä, kun te sanotte vaikka kuinka rumasti ja töykeästi. Eivät hekään käy teitä työpaikallanne haukkumassa ja arvostelemassa. Mielipahaakin voivat kokea, mutta kuitenkin sanovat ”kiitos ja toivottavat tervetulleiksi uudelleen”. Pahaa tekee heidän puolestaan.

Mieleni pahoitin, kun otsikoissa aina vain rallikuskin nimi. Kartturin nimi myös esiin, ei kuski yksin autoa maaliin saa.

Trumpin ylistäminen Euroopan energiakriisin yhteydessä on äärimmäisen hupaisaa (SK 1.10.). Trump on useita kertoja vuosien varrella ylistänyt Putinia ja jopa kehunut tämän toimia Ukrainassa jo vuonna 2014 Krimin valtaukseen liittyen.

Muistelen 1960-lukua, kun Porissa posti jaettiin kaksi kertaa päivässä.

Nyt on miehen aika olla Porin kaupunginjohtaja. Meillä on kokemusta jo naisjohtajasta.

Todella hyvä kirjoitus Antti Roine (SK 4.10.). Hyviä ja aiheellisia kysymyksiä Porin läheisyydessä oleville kaupungeille. Ei osallistuta lentokentän kulujen jakamiseen, mutta vuollaan kyllä mielellään kermat päältä, kun saavat lentokentän edut. Häpeällistä toimintaa. Tähän pitää kehitellä osallistumattomille kaupungeille jokin lisämaksu kenttäpalveluiden käytöstä.

Köyhä yrittäjä ajaa 150 000 euron Bemarilla ja valittaa sakosta, jonka on itse aiheuttanut (4.10.).

SK:ssa (4.10.) päiviteltiin, kuinka yhden suden annetaan terrorisoida suurta ihmisjoukkoa. Niinpä. Minä ihmettelen, kuinka yhden Vladimir Putinin annetaan terrorisoida koko maailmaa. Ihminen on ihmiselle susi.

Mäkeläinen kirjoittaa (SK 4.10.), että poliitikot jättivät Fortumin paitsioon. Itse joskus Fortumin yhtiökokouksessa olleena muistan, että paine poliitikoita vastaan esimerkiksi median taholta oli suorastaan hirveä. Ja myöskin yhtiökokouksessa käytetyt puheenvuorot olivat täysin yksiselitteisesti linjassa: poliitikot hittoon. Ammattijohtajat osaavat. Eli Mäkeläinen on hieman jälkiviisas tässä asiassa.

Kyllä nyt hoitajien työtaakka keveni, kun saitte palkankorotuksen. Lisää työvoimaa ei ainakaan ole tulossa, kun te puheillanne pilasitte koko alan maineen.

Miten ihmeessä sairaanhoitaja voi verrata palkkaansa sähköinsinöörin palkkaan? Tuohan on täysin hölmö ajatus. Sairaanhoitaja voi verrata palkkaansa toisen sairaanhoitajan palkkaan. Insinöörejäkin on niin joka lähtöön ja niin erilaisissa tehtävissä, että jo yksin insinöörien palkkojen vertailu keskenään on mahdotonta. Jos haluaa insinöörin palkan, tulee ryhtyä insinööriksi.

Eikö meidän porilaisten olisi aika uusia Putinmäen tien nimi? Ehdotuksia?