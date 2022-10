Mitä enemmän investoidaan epävakaaseen energiantuotantoon (tuuli- ja aurinkoenergiaan), sitä enemmän pörssisähkön hinta vaihtelee. Vakaata tuotantoa on vesivoima, ydinenergia, bioenergia sekä fossiiliset polttoaineet. Niistä voi valita mitä voi tai kannattaa lisätä.

Tuulivoiman intoilijat. Esimerkiksi perjantaina oli tuulivoiman tuottama teho pienimmillään 8 MW. Eli noin puoli prosenttia ydinvoiman tuottamasta tehosta. Tuulivoima on täysin arvaamaton energian tuotantotapa, jolle täytyy aina löytyä paikkaaja – kuten sähkön tuonti.

Lauantaina oli kansalaisvaikuttamisen päivä. Ehdotan aurinkopaneelien rakentamista Kirrinsantaan avoimelle kentälle teollisten laitosten läheisyyteen, kun sähkökriisi on suurena uhkana. Alue on mittava, johon mahtuisi paljon aurinkopaneeleita. Meri-Porissa on tunnetusti aurinkoistakin. Tuulivoimarakentaminen on jo edennyt. Näin Pori profiloituisi puhtaan energian tuottajaksi.

Raksamies saa töitä silloin, kun niitä on tarjolla. Heitä kadehtivilla Tehyn ja Superin hoitajilla on elinikäinen työpaikka.

Sairaanhoitaja (210 opintopistettä, 3,5 vuotta) ei voi verrata palkkaansa rakennusinsinöörin palkkaan (240 opintopistettä, 4 vuotta koulutusta). Miksi sairaanhoitajien pitää lytätä lähihoitajia, jotka myös tekevät kuormittavaa, tärkeää ja osin todella samanlaista työtä kuin sairaanhoitajat.

Tytti Yli-Viikarin tapausta käsitellään hallinto-oikeudessa. Eikö tuollainen asia kuitenkin kuuluisi käräjäoikeuden käsiteltäväksi? Rahantuhlausta.

Eletään 2000-lukua mutta tuntuu, että postien ja pakettien jakamisesta on tullut todella vaikeaa ja hankalaa. Ihmettelen, että miten tämä on mahdollista, että asiat menevät vain huonompaan suuntaan näinä digitaalisuuden ja robotiikan aikoina. Ennen jaettiin posti joka arkipäivä. Tuli ajallaan ja perille. Nyt jaetaan muutaman kerran viikossa, kirjeet kulkevat todella hitaasti ja lehdet jaetaan ilmestymispäivästään huolimatta myöhässä. Niin, että kyllä ennen vaan oli paremmin. Postinkin suhteen.

Pitihän se taas arvata. Jos apteekki mainostaa jotain puoleen hintaan, niin yllätys yllätys, myydään ei oota valmiiksi tyhjistä hyllyistä.

Valtakunnansyyttäjä eläköityi. Hyvä niin. Toivottavasti hänen "testamenttinsa" ei toteudu, koska se tietäisi sananvapauden oleellista kapenemista.

Iso kiitos, sinä kiva mies Puuilon pihalla perjantaina (23.9.), joka autoit minua auton konepellin avaamisessa. Harvassa ovat nykyään ihmiset, jotka tuntematonta lähtevät auttamaan.

Anneli

Nakkila. Onko todella rahaa nyt suunniteltuun koulu-uudistukseen? Tässä maailmantilanteessa. Kunnassa, jossa toimivia kouluja yhä on. Toivottavasti raha riittää myös vanhustenhuoltoon, heille, jotka ovat sodan eläneet ja maan rakentaneet. Puhuuko heidän asiaansa kukaan? Surullista.

Miten EU pystyisi sähkölle kattohintaa laittamaan, kun se ei pysty edes lopettamaan järjetöntä kellojen siirtelyä.

Lehdessä oli (SK 1.10.) elävän musiikin superkuu -palsta. Siitä puuttui kuitenkin ehkä kaikkein suurin ja tärkein keikka eli Apulanta Isossamäessä 7. lokakuuta.

Plan-aktiivin kanssa samaa mieltä, että globaalisti tyttöjen koulutuksen kehittäminen on tärkeää (SK 3.10.). Törkeää oli kuitenkin Suomen vetäminen mukaan kirjoitukseen. Kaikkien tilastojen mukaan Suomessa olisi panostettava enemmän poikien koulutukseen.

Lossi vai lautta? Kesällä 1969 kuljin Kirjurinluotoon ja silloin sanottiin että ylitetään lossilla.

1950-luvulla syntynyt

Ihmetellään väestön vähenemistä Porissa. Millaisen luulette vetovoiman olevan, kun Porin tonttitarjonta on niin heikkoa. Nyt herätys ja tontteja tarjolle.