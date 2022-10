Miksi koronaviruksen jätevesiseuranta on lopetettu Porissa? Oli nykyisin ainoa tapa seurata,mihin suuntaan tilanne menossa täällä.

Taannoin kotioloissa piti vahtia uunia sammumiselta ja hella piti aamulla viritellä kahvinkeittoon. Sitten tuli sähkö vapauttamaan meidät. Nyt vahditaan sähköpörssin hintoja lähes hysteerisinä, mietitään säästökohteita ja haikaillaan kunnon puu-uunin perään. Kehityksen suunta on kumman oikukas.

OL3 kävi perjantaina täydellä teholla. Samaan aikaan pörssisähkön hinta heilui 40–70 c/kWh välillä. Eipä taida ydinvoimakaan tehdä meitä autuaiksi.

Sahoilta tulee todellista hiilinielua. Metsiin mätänevistä puista pelkkiä päästöjä.

Olen katsonut läheltä luottotiedottomien asunnon saamisen vaikeutta Porissa ja muuallakin. Luottotietojen häiriömerkintähän ei tarkoita, että vuokrat jätetään maksamatta – toki poikkeuksia löytyy. Ihmistuntemus paras tässä. Nyt kun maksuhäiriöt lisääntyvät, tarkoittaa se sitä, että asunnottomien määrä lisääntyy. Miksi päättäjät puhuvat asunnottomista, vaikka syy on tämä luottotietoasia. Hesassa saa silti asunnon, jos merkintä on. Alkuun 6 kuukauden määräaikaisena voisi kokeilla muissakin kaupungeissa.

Mopoilijat, mönkkärit ja lippisäijät on jo käsitelty tekstaripalstalla. Työkoneita liikenteessä moititaan hitaudesta, mutta kannattaa Ruosniementielle tulla nopeusvalvonnan ratsaamaan niidenkin ajonopeuksia. Kauha heiluen ajetaan ylinopeutta. Melko vaarallista.

Autoilijoille tiedoksi, että liikennemerkkien vaikutusalueet alkavat merkkien kohdilta. Niiden vaikutukset eivät ala keskeltä risteystä tai suojatietä. Monet autoilijat lisäävät vielä nopeutta ennen risteystä, vaikka heillä on väistämisvelvollisuus. Kauppojen pihoista tulevat autoilijat ajavat suoraan pyörätien yli välittämättä kevyenliikenteen kulkijoista.

Mitä autolla liikkuvat oikein ajattelevat, kun autosta heitetään grillipaperit ja pakkaukset tienvarteen? Toinen asia, että jopa melkein täysinäiset oluttölkit heitellään tien varteen. Mitä ajattelette?

Pysäköinninvalvonnasta on järki kadonnut. Alun perin idea lienee ollut varmistaa, että ruuhkaisilla paikoilla pysäköintipaikat riittävät. Nyt homma on kääntynyt itseään vastaan ja valvonta päinvastoin ruuhkauttaa pysäköintiä entisestään. Kaupungissa on valtavasti lyhytaikaisia kiekkopaikkoja jatkuvasti tyhjänä. Sakkojen pelossa ei kukaan uskalla niitä käyttää ja ne täyttyvät kello 15 nopeasti, kun sakkoja ei tarvitse enää pelätä. Työnteon vuoksi parkkipaikkaa keskustassa tarvitsevana tuntuu järjettömältä saada sakko, kun oma auto on se yksi ja ainoa tyhjällä parkkialueella. Eikö pysäköintitilaa muka ole muille riittävästi tarjolla, kun koko alue on tyhjä? Kuinka kauan nurisematta siedämme tätä älytöntä pysäköintiä vaikeuttavaa ja ruuhkauttavaa rahastusta?

Kävin Puuvillassa ostoksilla, laitoin parkkikiekkoon ajan. Hain lastenlapseni koulusta ja vein heidät uudelleen takaisin Puuvillaan ja menimme ruokailemaan. Unohdin kännykkäni osittain parkkikiekon päälle, enkä kesken ruokailun lähtenyt sitä hakemaan – ja viidenkympin sakko. Tuhannen euron kuukausieläkkeeseeni iso lovi. Arvatkaa vienkö heitä enää?

Koittakaa ny aikuiset ihmiset laittaa ommiinne ja kakaroitte sykkeleihi valot, ettee ja taa. Joskus voi kopsahtaa oikee kunnol, eikä ain tartte henkikää säilyy. Lastevaunuihinki vois ripustaa muutama heijastime, on niis sevverra arvokas lasti – lykkääjäki tarttis kyl ainaki heijastime.