Muistini mukaan Tehyllä oli 2000-luvun alussa yhtäjaksoisesti kolme porilaista puheenjohtajaa. Hoitajien etuja parannettiin silloinkin, lakkoiltiinkin, mutta ilman "rahat tai henki" -mentaliteettia, ja alan mainetta tärväämättä.

Jukka Tuori, hyvin kirjoitit (SK 29.9.). On paha juttu, kun perhe on vapautettu kasvatus- ja hoivavastuista. Paluuta vanhaan ei ehkä ole, mutta voisimmeko suunnitella jonkinlaisen "hybridin"? Vähän vanhaa, vähän uutta ja lisäksi paljon perhekunnan sisäistä rakkautta.

Syksyn ihania, hauskoja lukuhetkiä saa lukemalla Kati ja Jari Tervon uutuuskirjan Ukko. Se on kertomus heidän koiranpennustaan. Ihana ja hauska lukukokemus.

Kimmo Ahosen kolumni (SK 28.9.) venäläisestä uhriutumisesta oli täyttä asiaa. Venäjä sanoo olevansa uhattuna ja hyökkää naapurivaltioon. Tämä on totuuden jälkeisen ajan sotahistoriaa.

Nyt räjähtivät kaasuputket. Hetken päästä merenalaiset tietoliikenteen ja sähköverkkojen siirtokaapelit Ruotsin ja Baltian maiden sekä Suomen välillä. Nyt alkavat venäläisten laivojen oudot liikehdinnät Itämerellä paljastaa tarkoituksensa.

Joskus oli kaupoissa putki, joka oli posti. Putkiposti. Olisikohan sinne voinut laittaa vaikka pommin? Tekikös muuten Venäjä jotain remonttia taannoin kaasuputkeen? Hmm...

Omituista, ettei Putin sulkenut rajoja sotakelpoisilta ennen liikekannallepanoa, ellei sillä ole harkittu merkitys. Onhan mielipidemuokkausta Eurooppaan tehty jo vuosia. On sielläkin ajatushautomonsa.

Joko suomalaisten silmät alkavat aueta? Mistä syistä jotkut vastustivat Venäjän maakaasuputken rakentamista Suomenlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle?

Kuka omistaa Itämerellä vuotavat kaasuputket? Hanat kiinni. Jos ne on Venäjän niin peli on jo menetetty. Kiinan kauppa stop heti tai olemme pelinappuloita joita hyväksikäytetään.

Esimerkiksi juhlaillallisille ja Venäjältä tuleville "turvapaikanhakijoille" riittää rahaa, mutta raja-aidan tekoon itärajalle ei taida löytyä. Samaan aikaan oman maan kansalaisista iso joukko miettii, miten maksetaan sähkölasku ja ostetaan ruokaa, kun koko ajan molempien hinta nousee. Voi olla niin, että keväällä on moni ihminen joutunut ulosottoviraston asiakkaaksi. Tämä on Suomen hallituksen tietoinen arvovalinta omalle kansalle.

Kyllä on hyvä, että joku poliitikoista uskaltaa laittaa kapuloita kalliille palloiluhankkeelle. Puolta halvemmalla saadaan yhtä hyvä, eikä heti tarvitse nostaa kunnallisveroa.

Palloiluhalli. Järki on puhunut. Nyt on ainoan oikean päätöksen aika. Vetää hanke uudelleen suunnitteluun uusin tiedoin. Ei monumenttia kenellekään, vaan rahat ja rakentaminen monialaisesti suunnitellen. Kuntalaiset ovat asiasta suurilta osin samaa mieltä, joten nyt egot pois ja realismi mukaan. Hyvää johtajuutta on joskus myöntää olleensa väärässä.

Ei ylihintaista pallotteluhallia, ajatelkaa nyt järjellä hyvät päättäjät. Suunnittelut uusiksi ja yli puolet hinnasta pois, eikä mitään kytkyjuttuja tai korruptioita.

Sähkölaskun maksamisen tuet tarkoittavat hyvää, mutta eivät auta. Koska todellinen tilanne on se, että kallis sähkölasku täytyy maksaa eräpäivänä. Siihen eivät verovähennykset auta. Kattohinta on ainoa nopea pelastus. Tai se, että määritetään maksimisumma, minkä asiakas joutuu kuukaudessa maksamaan. Tässä ei sähkön säästäminen auta.

Oikeistopoikien hallituksen aikana Fortum laittoi kätensä saveen ja hankki Uniperin. Nyt vihervassarinaisten hallitus pelasti tilanteen niin, että me veronmaksajat emme joutuneet maksumiehiksi. Iso kiitos siis nykyiselle hallitukselle!