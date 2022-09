Kirjoittaja laskee leikkiä Venäjän Ukrainassa toteuttamista valeäänestyksistä. Arkistokuvassa on Suomessa tänä vuonna järjestettyjen aluevaalien hylättyjä vaalilipukkeita.

Taavi-lautalla mentii Kirvatsiin. Se toimi sähköllä. Hevosluotoon mentiin kapulalossilla.

Porilaine vuorest 1939

Putin pelaa upporikasta ja rutiköyhää. Putin järjesti putkirikot siinä toivossa, että pakotteet purettaisiin. Kaasun tulo loppuu, kun Pietarin ja Viipurin ulkopuolisissa putkissa sattuu samanlaiset "putkirikot". Siinä vaiheessa Putin sulkee kaasuhanat.

Kun sallitaan minkä verran hyvänsä venäläisiä Suomeen, niin pian Putin voi lähettää joukkoja tänne ”suojelemaan” heitä – tai liittämään alueen itseensä, koska täällä asuu niin paljon venäläisiä.

On hämmentävää, kuinka nopeasti sodan aloittanut osapuoli, tässä tapauksessa Venäjä, kuvittelee voittavansa sodan ja sillä varjolla tekee, mitä tahansa kauheuksia kuvitellen, että julmuudet eivät tule julki.

Eivät kaikki Suomeen tulevat kutsuntoja pakoilevat nuoret venäläiset ole Putinin vastustajia, he vain haluavat pelastaa nahkansa. Se täytyy ottaa huomioon, kun turvapaikoista päätetään.

Teuvo Sihvonen

Luettuani (SK 27.9.) venäläisurheilija Artem Popovin tarinan, en voinut välttyä kyyneliltä. Hänellä ja varmasti muillakin maanmiehillään on nyt moninkertainen tuska, emmekä me täällä Suomessa helpota sitä yhtään. Päinvastoin, lisäämme sitä tietämättämme. Minun toivomukseni ja rukoukseni on, ettemme tekisi sellaista, mitä myöhemmin joudumme katumaan ja häpeämään. Tarvitaan harkitsevaisuutta ja armollisuutta, eikä ryhdytä tuomitsemaan syyttömiä.

Suomi käy sotaa Venäjää vastaan Ukrainan kautta. Suomen median sotapropaganda saa jo hysteerisiä piirteitä venäläisiä kohtaan. Miten tavallinen venäläinen pystyy vaikuttamaan päätöksiin maassaan? Miten sinä itse pystyt vaikuttamaan presidentin tai pääministerin päätöksiin? Et mitenkään.

Euroopan isoista matkailumaista ainakaan Espanja, Portugali, Italia, Ranska ja Kreikka eivät ole kiristäneet venäläisten turistiviisumien myöntämistä. Suomi kieltää maahan saapumisen turismin perusteella. Suomi käykin Venäjää vastaan jatkosodan jatkosotaa.

Porilaiset! Otetaanpa mallia Donetskin äänestysvilkkaudesta, yli 99 prosenttia. Seuraavissa vaaleissa hoidetaan homma meillä samaan lukemaan.

Sopisiko, että Sauli liittäisi Uralin länsiosat Venäjästä Suomen tasavaltaan, perusteena Aaron, puolisonsa ja itsensä välinen lippuäänestys leikkikamarissa?

Päättäjien pitäisi ymmärtää myös, mikä ero on investoinnilla ja käyttötalouden menoilla. Vielä en ole törmännyt siihen, että investointien budjetista säästyneet vaikka viisi tai kymmenen miljoonaa siirtyisivät käyttötalouteen jokaiselle tulevalle vuodelle nostamaan käyttötalouden menoja, vaikkakin niillä hankittaisiin vaikka niitä opettajia töihin.

On kummallista, kun Porin kaupunginhallitus ei kuuntele äänestäjän eli isännän ääntä. Nyt on aika kunnostaa tiet, siivota kaupunki ja hankkia tänne pientä- ja keskisuurta yritystoimintaa – niiden avulla luomme hyvinvointia ja samalla saamme kerättyä verotuloja. Sillä rahoitamme tulevaisuuden investointeja. Nyt valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet hanskat käteen ja todellisiin töihin.

Tsemppiä ruosniemeläisille, että saisitte uuden kaupan. S-ryhmällä ei ole yhtään kauppaa joen pohjoispuolella.

Miksi nuori opiskelisi hoitoalaa? Ulkomailta tulevana saisi sopimuksen puolen vuoden palkallisesta perehtymisestä "ylimääräisenä" työntekijänä. Vastaavasti määräaikaisena suomalaishoitsuna saa kolmen viikon pätkiä, lomattomia kesiä vuosikausia, eikä kukaan hommaa edes uutta jakkaraa muusta kodinsisustuksesta puhumattakaan. Auttaisiko alan houkuttelevuuteen, jos otetaan ulkomailta lisäksi eikä tilalle, ja pelataan reilua peliä?