Tekstiviestipalstalla ihmetellään esimerkiksi akatemia-sanan käyttöä urheiluseurojen yhteydessä.

Hoitaja, totta kai aina löytyy poikkeuksia. Minäkin tunnen hoitajan, joka tienaa reilusti yli neljä tonnia kuussa. Sinun tuntemasi yksittäisen raksamiehen tulot eivät kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että sairaanhoitaja tienaa yleensä paremmin kuin raksamies. Ja jos käy kateeksi, niin tule tänne kokeilemaan. Töitä kyllä on tarjolla! 12,5 euroa/tunti

Palkka-avoimuudesta ei olisi haittaa niille, jotka ovat palkkansa ansainneet. Eläkeläinen 1 275 e/kk. netto

Raksamies on palkkansa ansainnut. Olen mieluummin töissä sisätiloissa säässä kuin säässä. Pieni lisä palkkaan toki hoitajillekin.

Älkää nyt hyvät ihmiset pitäkö aina totuutena sitä, mitä julkisesti sanotaan. Nytkin esimerkiksi sähkökriisin syiksi mainitut asiat ovat seurauksia, eivät syitä. Fortumia haukutaan, mutta kun vähän ajattelee niin huomaa, että tässäkin tapauksessa ei kaivella syitä vaan seurauksia. Toinen tuore tapaus on tuo muka henkiä pelastava pakkolaki hoitajille. Pakkolakikin on seuraus siitä, että hommia ei ole aikuismaisesti hoidettu, vaan odotettu jotain ihmettä tapahtuvaksi.

Porilaiset ruokakauppiaat voisivat myös hyödyntää ResQ-sovellusta. Muissa kaupungeissa kaupat myyvät hävikkikasseja tätä kautta ja menekkiä on. Harmittaa, että täällä vain ravintolat ovat mukana tässä sovelluksessa.

Varmaan moni lippisäijä riemastuisi, jos se iso kahvi ja paakkelssi maksaisivat kohtuullisen verran. Otatteko kopin?

Liputuksista ihmettelevälle, että jos asukas tilaa liputuksen, niin huoltoliike laskuttaa liputuksesta, jos ei ole omaa talonmiestä!

Olen pöyristynyt ja ällistynyt. Uutisista tuli, että Haminassa on avattu nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaali. Ensimmäinen laivalasti tuli Venäjältä. Perusteluna oli se, että nesteytetty maakaasu ei ole rajoitusten alla. Hävetkää asiasta päättävät!

Ei nyt voi ymmärtää hoitajien ja heidän liittojensa toimintaa. Kohta pari vuotta ovat rummuttaneet, kuinka raskasta ja surkeaa on heidän työnsä. Ei ole ihme, ettei ole tulijoita alalle, jota vaan haukutaan ja valitetaan. Samalla kun hoitajat vähenevät, pienenevät myös liittojen jäsenmaksutulot. Varmaan hoitajat ansaitset parempaa palkkaa, mutta ei rahalla poisteta työn rasittavuutta ja henkilökunnan väsymystä. Siihen auttaa vain uni ja lepo.

Anne Nikan kolumni lapsilisistä oli täyttä asiaa. Vastaavasti Eeva Kallin vastine mielipidepalstalla oli taas puppua joka suhteessa. Pieni- ja keskituloisten lasten vanhemmat käyttävät lapsilisät jälkeläisten vaate- ja muihin kuluihin, porvarit taas sijoittavat perillisten lapsilisät tileille ja rahastoihin. Kysyn minäkin, kuuluvatko lapsilisät kaikille?

Kertokaahan, miksi termiä akatemia on alettu käyttää urheiluseuroista? Pesäkarhut-Akatemiasta luin lehdestä. Akatemia on alkujaan kreikkalainen paikka, tarusankari Akademokselle pyhitetty puisto, jossa Platon opetti. Platonin filosofikoulu ja koulukunta on akatemia. Akatemia tarkoittaa nykyisin alansa korkeinta oppilaitosta, siis yliopistoa, korkeakoulua tai korkeinta tutkimusta, kuten tiedeakatemiat. Alkuperäisestä etääntyneitä ja virheellisiä ovat Työväen Akatemia tai kansanakatemiat. Mutta akatemia urheiluseuran nimessä, oli se sitten futista, pesäpalloa tai muuta, on jo sanan väärinkäyttöä.

Ilmainen neuvo toimitusjohtajia kadehtivalle: perusta osakeyhtiö ja ryhdy itsekin sellaiseksi.

Jos Harjavallan jäähalli lopettaa toiminnan, loppumisen myötä rahavirta urheiluvälineliikkeille ja bussifirmoille vähenee. Nuoret palaavat kännykkäpelien pariin ja liikkuminen loppuu. Liikkumista pitäisi aina tukea. Se on pitkäjänteistä toimintaa nuorten hyvinvoinnin kannalta. Ei tämä energiakriisi ikuisesti kestä.

Onhan taas seniorin tv-ilta! Ampua ja tappaa saa, mutta erotiikkaa ja rakkautta ei saa näyttää. Kui ei?