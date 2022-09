"Pori on kaupunki, jossa jalankulkijan on katsottava molempiin suuntiin, kun ylittää yksisuuntaista tietä”

Maakunnassa on useita tapauksia, että kosteusongelmista kärsinyttä kiinteistö on saneerattu kalliisti, eikä ole onnistuttu. Lopulta rakennus on purettu. Pitäisikö vaan myöntää, että kiinteistö on hyvin palvellut ja tullut elinkaarensa päähän, eikä edes yrittää saneerausta?

Postin jakelupalvelu sen kuin heikkenee. Kai sitten myös työntekijöitä vähennetään. Vai mitä he tekevät? Myös laskuja lähettävien yhteisöjen ja yritysten on lisättävä maksuaikaa reilusti, ainakin viikolla. Koska nyt on jo niin, että laskun tullessa laatikkoon eräpäivään on usein kaksi vuorokautta.

Matti Tuominen

Vaikka nyt ollaan luovuttu maskien käytöstä, niin olisiko kohteliasta pitää maskia, jos on pakko olla töissä flunssaisena. Ei tunnu kivalta, kun asiakaspalvelija flunssaisennäköisenä aivastelee ja yskii ilman maskia.

Voisiko joku ystävällisesti kertoa, mistä me penkkiurheileva eläkeläispariskunta näemme, milloin Ässillä on seuraava kotiottelu?

Kuuntelin eduskunnan keskustelua pakkolakiesityksestä. Pelkkää huutelua puolueiden kesken, kuka on mitäkin milläkin hallituskaudella tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kukaan ei ota vastuuta mistään tai tee asioita yhteiskunnan parhaaksi, ajaa vaan omaa etuaan. Jos en ole viime vuosina enää muutenkaan äänestänyt joka vaaleissa, niin nyt en äänestä enää koskaan.

Pettynyt hoitaja

Voiko palkkaa alentaa yksipuolisella sopimuksella? Omaishoitajana olen tehnyt työsopimuksen kaupungin kanssa, nyt ollaan palkkaa pienentämässä. Hoidan 24/7 miestäni noin 1,20 euroa/h palkalla, miinus verot. Tuntuu täysin kohtuuttomalta työmäärään verrattuna. Pesen hänet aamulla sängyssä, puen, sitten nostolaitteella pyörätuoliin, syötän aamupalan, jonka olen tehnyt jo valmiiksi. Sitten normaalit aamuhommat ja kiireellä lounaan tekoon, syötä, nosta sänkyyn vaipanvaihtoon, samaa rumbaa iltapesuihin asti. Yöllä vielä parikertaa käyn asentoa vaihtamassa, ettei tule makuuhaavoja. Aika sitovaa ja raskasta työtä. Miettikää päättäjät mitä tapahtuu, jos me omaishoitajat aloitamme lakon.

Kiitos Maaret Tuomola erittäin hyvästä kirjoituksesta (SK 16.9.). Kolmisenkymmentä vuotta hoitotyötä tehneenä tuntuu todella pahalta se, millaiseksi irvikuvaksi liitot ovat hoitotyön imagon tehneet. Enemmän pitäisi painottaa mainitsemiasi ammattien filosofisia ja eettisiä perusteita, joita ilman ei hoitotyötä voi tehdä hyvin.

Täysin samaa mieltä Maaret Tuomolan (SK 16.9.) kanssa. Tuntunut jo kauan siltä, että Tehyn ja Superin liittopomokaksikko tieten tahtoen puhuu alastaan oudoin ilmaisuin luoden negatiivisesti väritettyä kuvaa muillekin. Kokemukseni on, että hoitajat noin yleisesti pitävät työstään, kokevat arvostusta, mutta työoloissa ja korvauksessa puutteita.

Aurinkopaneeleista verkkoon myytävä sähköön kohdistuvat menot ja poistot ovat kotitalouksissa verottajan mukaan lähes poikkeuksesta niin suuret, ettei siitä synnyt verotettavaa tuloa, eikä sitä tarvitse pääsääntöisesti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tasan siis toisin, kun täällä joku kirjoitti (SK-tekstarit 15.9.).

Mitä kuuluu vanhalle arvokkaalle Itätullin päiväkodin rakennukselle? Piha on täysin puskittunut ja talon seinänvierustoilla kasvaa juhannuskoivuja. Annetaanko arvotalon rapistua paikalleen?

Tiina Stenmanille (SK 16.9.) tiedoksi, että ylikallis palloiluhalli ei tuo yhtään uutta asukasta Poriin. Alhainen kunnallisveroprosentti, edullinen kaukolämpö ja halpa sähkö voivat tuoda, mutta näiden kaikkien edullisuus on vaarassa palloiluhallin myötä.

Kyllä pistää vihaksi tuo Pöytyän vanhusten tapaus. Miten tämä on mahdollista Suomessa? Onpa mielenkiintoista nähdä, millaisen tuomion vastuussa olevat saavat. Tähänkö tullaan, kun rahaa syydetään ulkomaille milloin mihinkin ja oman maan asiat ovat rempallaan.