Täällä moititaan hyvinvointialueen pomojen määrää ja palkkaa. Verratkaapa niitä nykytilanteeseen: seitsemän kuntaa/kuntayhtymää ja sairaanhoitopiiri, joissa kaikissa sotejohtajat ja pomot eli 8-kertainen määrä pomoja ja heidän palkkansa.

Eihän tässä nykyisessä lukiokursseille ilmoittautumisessa ole Porissa mitään järkeä. Yli tuhat opiskelijaa ilmoittautuu samaan aikaan sähköisesti ja toivoo pääsevänsä suunnittelemilleen kursseille. Moni ei pääse puoliinkaan haluamistaan pakollisista kursseista ja sitten niitä yritetään opon kanssa sumplia.

Aurinkopaneeleista verkkoon myytävä sähkö on veronalaista tuloa. Muista ilmoittaa verotuksessa.

Erikoista tuo aurinkopaneeleihin liittyvä lupakeskustelu. Porin kaupungin rakennusvalvonnan ohjeissa sanotaan selvästi: "toimenpidelupaa ei tarvita lappeensuuntaisille aurinkokeräimille katon harjaa ylittämättä."

Anne Liinamaa (SK 11.9.), Tampere on toimivan kaukoliikenteen keskus. Sieltä pendelöi täysinäisillä, lukuisilla junilla ihmisiä Helsinkiin töihin, jo aamuvarhaisesta alkaen. Sinne kulkee illalla myöhään junat ja bussit. Raitiovaunu bussien lisäksi toimii sisäisessä liikenteessä. Tampereen sijainti on suotuisa, ei mikään syrjäinen päätepysäkki. Se on suuri, muuttovoittoinen kaupunki, jossa on järkevästi perusasiat priorisoitu, huollettu ja resurssien mukaiset investoinnit harkitusti toteutettu. Liikuntaa ei edistetä mielettömän kalliilla palloiluhallilla. Pienelle palloilijoiden joukolle ei "villiintymisen" strategialla kuitenkaan kannata poikkeuksellisen kallista hallia rakennuttaa.

Porin poliitikoille palloiluhallin vastustamisessa tärkeintä on turvata kannatus etenkin niiden äänestäjien keskuudessa, joita ei urheilu kiinnosta. Tässä tapauksessa myös hallin hintalappu toimii hyvin. Poliittinen venkoilu ei Porin imagollekaan ole eduksi. Kun nyt rakennetaan valmiiksi suunniteltu halli, niin ei tarvitsisi myöhemmin katua. Karhuhallikin palvelee kunnolla vain jalkapalloa katsomopaikoista puhumattakaan.

Pentti Välimaa

KALAHOLMAN, Lukkarinsannan nuorten vanhemmat. Varvourin ylittävältä sillalta koulun kohdalta oli irrotettu väkivalloin kaksi lankkua. Reiästä mahtuisi putoamaan pikkukoululainen alas veteen. Isompi ihminen siinä loukkaisi aika pahasti pimeällä pyöräillessään tai jopa epähuomiossa kävellessään. Uskoisin teon olevan nuorten tekosia.

Menin torstaina paikalliseen supermarkettiin vähän viiden jälkeen. Olivat mainostaneet hyvää marmoroitua sisäfilettä. Kuinka ollakaan, palvelutiski oli silloin jo tyhjä ja siivottu. Mietin vain, että mitä järkeä on pitää kaupat yömyöhään joka päivä auki, jos ei palvelutiski jakseta pitää auki esimerkiksi kuuteen tai jopa kahdeksaan. Ilta-aukioloaikoina ei kauppaan tule edes tuoretta leipää ja vihanneksia, vaan hyllyt notkuvat tyhjyyttään. Kyllä ennen oli paremmin, palvelua sai ainakin kahdeksaan asti.

Kyllä oli taas järkevä veto Porin kaupungilta. Laitetaan Etelärannan toinen kaista kiinni vuodeksi. Ei taideta ymmärtää, kuinka paljon väkeä siinä liikkuu ja miten liikenne tukkeutuu nyt kokonaan vanhalla sillalla. Pääasia, että pyöräilijät saivat kaistansa rantaan.

Olisi suuri ihme, jos Porin kaupunginjohtajaksi valittaisiin oikeistolainen ihminen. Lisäksi pitäisi vihdoinkin painottaa elinkeinoelämän tuntemusta. Ei poliittisia byrokraatteja.

Alkaa tuntua siltä, että hoitajat ovat kuin riistaeläimiä. Lailla määrätään milloin pitää mennä töihin ja milloin ei. Muut ovat saaneet suojelun. Lakkoilevat milloin tykkäävät. Onko kukaan miettinyt, onko hoitajia vielä tulevaisuudessa.

Laki, joka pakottaa hoitajat töihin ihmishengen menettämiseen vedoten, saadaan muutamassa päivässä aikaan. Laki, joka määräisi varavoimalat käyttöön on mahdoton. Sähkökatkokset vaarantavat aivan varmasti ihmishenkiä.