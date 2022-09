Tekstaripalstalla käydään innokasta keskustelua palloiluhallista – puolesta ja vastaan.

Tekstarin lähettäjä on keksinyt ilmaisia ämpäreitä paremman houkutuskeinon.

Ostin myös Noormarkun markkinoilta polttopuiden kantamista varten kopan. Noormarkun keskustassa on automaatti, josta voi nostaa käteistä rahaa.

Lippistraumaan sairastuneelle tiedoksi: lippistä ei oltu vielä keksitty 50–60-luvulla, siksi tätä hienoa keksintöä on pidettävä aina,kun on mahdollista.

Kerrankin hyvä asia. Pelleilyhalli nurin. Vielä kun saataisiin päätöksiä, ettei Porista enää tarkoituksella rakenneta Euroopan kaatopaikkaa.

Lahto ja Haapaniemi. Ansaitsitte puolueellenne kaksi uutta äänestäjää, meidät eläkeläiset, joille joku palloiluhalli on vain uusi veroäyrirahareikä. Pannaan nekin rahat tarpeellisuuteen.

Toivottavasti kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta palloiluhallihankkeessa! Hallia tarvitaan!

Tarvitaanko Poriin lisää salibandytiloja. Miten olisi, jos pitäisimme huolta sairaista ja vanhuksistamme paremmin?

Vanhan urheilutalon valmis saneeraussuunnitelma on hinnaltaan 11,5 miljoonaa lisukkeineen, eikä 20 miljoonaa. Sehän on ensisijaisesti korjattava, eikä hylättävä tyhjänä. Markku Tanttinen

Ympyrä on sulkeutunut. Kun opiskeluaikanani laitoin ruokaa, niin siinä oli tonnikalaa ja makaroonia. Tehtyäni 40 vuotta töitä ja maksettuani aina veroni, nyt eläkkeellä laitoin lounaan. Arvatkaas, mitä söin: no tonnikalaa ja makaroonia tietysti.

Onko ajateltu, miten näiden "hyvinvointialueiden" käy, kun ensimmäisenä valitaan korkeapalkkaiset pomot ja kokonainen liuta pikkupomoja. Jääkö enää rahaa suorittavan ruohonjuuritason työntekijöille? Pitäisi todella laajemmastikin ajatellen miettiä, mitkä työt todella yhteiskunnassa ovat välttämättömiä, ja rahat suunnata sinne.

Antti Pekola, käviskö edes "kantapeikko"?

Kapiainen-sanalla on kyllä tunkkainen kaiku. Muistan 1960-luvulla, kun lapsosina lauloimme "oi luoja varjele ihmislasta kapiaisen muijaksi joutumasta."

Ämpärien sijasta minut saisi liikkeelle sylillinen koivuklapeja.

Ei se valtion velka ole yksityisen ihmisen velkaa kummempaa. Lainaa voi ottaa ja velat pitää maksaa ihan samalla tavalla. Jos valtio voi surutta velkaantua, niin mikseivät yksityiset voisi? Eli voidaanko luopua kaikista valtion tuista ja jokainen vain ottaa lainaa niin paljon, että voi ylläpitää haluamaansa elintasoa?

Valtionvelan määrä ei sinänsä ole ongelma. Korot ovat, koska ne pitää maksaa ajallaan. Tällä hetkellä korkoprosentit vielä inhimilliset, mutta silti puhutaan miljardeista eli tuhansista miljoonista vuodessa. Se on kaikesta muusta pois.

Sairaanhoitajien lakko on hyökkäys hyvinvointivaltiota vastaan. Kun olen ollut työelämässä, niin kieltäytyminen työstä antoi irtisanomisoikeuden työnantajalle

Euroopan keskuspankki on tekemässä todellisen emämunauksen ja nappisyötön Putinille ja hänen sodalleen nostamalla korkoja. Täysin asiaton toimenpide, kun ihmisten rahat muutenkin loppuu. Kun ihmiset eivät ole tätä inflaatiota aiheuttaneet. Mutta EKP:llä on näemmä vain yksi asia kerrallaan, jonka se tajuaa. Matti T

Koska jääkiekkoliiga alkaa? Mistä näkee Porin kotiottelut?

Eiköhän olisi jo aika luopua 99-loppuisista hinnoista, eihän niillä enää ketään harhauteta.

Voisiko joku kertoa selkokielellä, mitä on sähkön siirto? Siirto-sana viittaa, että energiaa siirrettäisiin paikasta toiseen ja tästä toimenpiteestä maksamme. Onko nyt kuitenkin niin, että on jossain jotkut sopineet, että kerätäänpä rahaa kaapeleita varten, että Suomi pääsisi eroon sähkölangoista. Nehän ovat alttiina myrskyissä, kun puut kaatuvat päälle ja tulee sähkökatkoja. Jos tämä pitää paikkansa, tätä "siirtoa" on tiettävästi vuosikymmeniä maksettu ja aina vaan puut kaatuvat langoille. Se tässä ihmetyttää, kun kaapeleita ei vaan saada valmiiksi.