Tekstiviestipalstalla tapetilla on tietenkin sähkön hinta.

Tekstarin lähettäjä muistuttaa, että Porin kaupunginjohtajuus velvoittaa kaupungin etujen ajamiseen. Arkistokuva on otettu Porin kaupungintalosta viime talven valotapahtuman aikaan.

Terveysvirasto heikentää palvelujaan. Ennen sai alueiden palvelutiskiltä muun muassa labratulokset printattuna. Enää ei. Palveluaikakin niillä päättyy jo klo 12.30. Saadakseen labratuloksensa pitää soittaa ajanvarauksen nyt jo ylikuormittuneeseen numeroon ja sieltä vastataan jos vastataan, että lääkäri soittaa viikon, parin päästä. Palvelujen pitäisi parantua, eikä heikentyä. Tästä ei myös synny säästöä, päinvastoin.

Satakunnan Kansa ja muu media voisi selittää tarkasti ja juurta jaksain, mitä ovat nämä sähköfutuurit, mihin ne maksetaan, mikä taho niitä hallinnoi, kuka niistä hyötyy ja kenen taskuun päätyvät. Miten käy, jos esimerkiksi Fortum maksaa viisi miljardia futuureista ja menee konkurssiin, mihin rahat päätyvät? Kuka nämä futuurit on keksinyt ja koska?

Pitäisi luoda pohjoismaiset sähkömarkkinat, johon ei vaikuta Keski-Euroopan kaasun hinta. Miksi Suomessa kaasun hinta vaikuttaa sähkön hintaan, vaikka täällä kaasun käyttö on melko vähäistä? Omistajaohjausministeri sanoi, että Fortumin ongelmat johtuvat Venäjän aloittamasta sodasta. Sen ongelmat johtuvat pääasiassa suuresta riskinotosta, huonosta strategiasta ja suojausten puutteesta. Keväällä samainen ministeri sanoi, että valtio ei voi puuttua yksityisen pörssiyhtiön toimintaan. Miksi valtio voi nyt puuttua?

Kirjoitat täyttä asiaa, Juho Helminen. Oomilta tuli kirje viime viikolla ja kauhulla odotan tulevia sähkölaskuja.

Kiitos JuhO Helminen hyvästä kirjoituksesta. (SK. 7.9.) Valitettavasti me olemme itse tilanneet kohtalomme antamalla porvareille niin vahvan tuen koko Euroopassa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Sitä saa mitä tilaa.

Nykyään vesi ja sähkö kuuluvat ihmisten perustarpeisiin. Niillä ei saa tehdä bisnestä, vaan ne on myytävä omakustannushintaan.

Minulla ja monella muulla on Moccamaster-kahvinkeitin. Mittasin sen energiankulutusta. Ensimmäisen 5 minuutin kulutus on noin 1 600 wattia, sen jälkeen noin 70 wattia. Kun sammuttaa lisälämpölevyn, on kulutus noin 35 wattia. Eli yhdellä kilowattitunnilla keittää kahvia noin kuusi kertaa.

Tiedoksi, että Ylellä on kolme TV-kanavaa: Yle tv1 (kanavapaikat 1 ja 2), Yle tv2 (kanavapaikat 2 ja 22) ja Yle Teema & Fem (kanavapaikat 5 ja 25). Lisäksi on neljä radiokanavaa ja Areena. Maksan tästä kaikesta Yle-veroni mielellään. Me eläkeikäiset muistamme maksaneemme sekä radio- että televisiolupaa monet vuodet.

Järkevä kannanotto Porin tekniseltä lautakunnalta palloiluhankkeen suhteen. Liikuntaan voisi ennemmin panostaa esimerkiksi kunnostamalla nykyiset jo olemassa olevat urheilukentät eri puolilla Poria.

Hyvä, jos palloiluhallihanke menee uuteen harkintaan. Urheilutalon tilanne on kytkettävä samaan kuvioon sopivaksi! Ja miljoonat jaettavaksi!

Onneksi teknisessä lautakunnassa löytyy vielä ihmisiä, joilla on järki päässä. Kiitos Ropolle muutosehdotuksesta! Hallihanke tässä tilanteessa oli aivan käsittämätön.

Nyt olen Mikko Elon kanssa samaa mieltä Krista Kiurun kaupunginjohtajuudesta. Kaupunginjohtajuus ei ole mikään kuuden vuoden tukityöpaikka. Ministeri-kansanedustaja Krista Kiuru ei ole hoitanut Satakunnan ja Porin edunvalvontaa aktiivisesti tai ollenkaan. Ei paljon ole ministeriä kiinnostanut. Miksi nyt haluaa kaupunginjohtajaksi? Miksi?

Pilkunviilaajaakin sieppasi hieman TTK:n ontuilu musiikin ja taustakuvan kanssa: kyseessä oli kuitenkin Venetsian Rialto-silta! Ponte Vecchio on Firenzessä.

Ei tuo lippalakki päässä kahvilassa tai muuallakaan mikään ongelma ole. Annetaan ihmisten pitää päällään ja päässään mitä haluavat.

Onko se niin, että, kun olet ollut muutamassa viihdeohjelmassa, olet valmis politiikkaan? Vaikka on se niin, että eduskunnan kyselytunti, jota rahvaalle näytetään, on täyttä teatteria.